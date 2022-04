7 raisons pour lesquelles Tesla tire un avantage concurrentiel de la guerre en Ukraine￼

Il y a deux ans, lorsque la pandémie a frappé le monde, j’ai prédit dans 7 articles et publié 7 vidéos pourquoi Tesla profiterait de la pandémie, mais la plupart des gens ont dit que c’était une illusion. Aujourd’hui, nous savons que ma prédiction s’est réalisée et que la demande, l’offre et les bénéfices de Tesla ont considérablement augmenté, tout comme le cours de son action.

Aujourd’hui, en février et mars 2022, je prédis que la guerre non provoquée que Poutine et la Russie ont déclenchée en Ukraine profitera à Tesla et augmentera son avance sur tous les autres constructeurs automobiles. Dans cet article, j’explique les 7 principales raisons pour lesquelles Tesla bénéficiera de la guerre en Ukraine.

Coûts : Prix du pétrole et du gaz

La principale raison dont on parle beaucoup ces jours-ci est la hausse des prix de l’essence, qui rend un véhicule à moteur à combustion interne de plus en plus cher par rapport à une voiture électrique à batterie.

Actuellement, en grande partie à cause de la spéculation, les prix du carburant pour les voitures ont fortement augmenté et vont probablement continuer à le faire. L’impact immédiat sur le porte-monnaie des navetteurs montre clairement que la conduite d’une voiture électrique contribuera à réduire les coûts.

Bien que les coûts de l’électricité augmentent également et continueront probablement à le faire, ils n’augmenteront pas aussi rapidement que les prix de l’essence. De nombreux consommateurs se rendent finalement compte que leurs véhicules à moteur à combustion interne sont plus chers que prévu, ce qui fait augmenter la demande pour tous les fabricants de véhicules électriques à faible consommation, le leader du marché Tesla ayant l’offre la plus importante et les modèles les plus populaires en bénéficiant le plus.

Le prix de l’essence a un impact immédiat sur le porte-monnaie des consommateurs et préoccupe les politiciens en ce moment. Tous ceux qui possèdent un véhicule électrique se sentent déjà privilégiés d’avoir pris une bonne décision.

Moralité : financer la Russie avec votre véhicule thermique

La plupart des pays occidentaux ont déclaré qu’ils n’achètent plus de pétrole, de gaz et de charbon à la Russie ou qu’ils ont établi un plan de sortie pour mettre la Russie sous pression financière et arrêter de financer la guerre.

Les États-Unis, qui dépendent peu du pétrole russe, se sont totalement retirés du marché, tandis que l’Europe a un plan de sortie clair. Le prix à payer à la pompe pour soutenir financièrement un régime qui a déclenché une guerre non provoquée et commis des crimes de guerre documentés pour chaque litre ou gallon acheté obligera de nombreuses personnes à reconsidérer la conduite d’un véhicule essence.

La dépendance au pétrole russe pour les véhicules et le chauffage varie, mais chaque consommateur qui l’utilise soutient la Russie d’une manière ou d’une autre, directement ou indirectement. La forte augmentation de la demande de VEB frappe de nombreux constructeurs automobiles qui sont incapables de la satisfaire.

Même avant la guerre, les constructeurs automobiles ont été surpris par l’énorme vague de demande en 2021, mais leurs usines ne sont pas encore construites et ils ont des réserves limitées de batteries et les semi-conducteurs restent une pénurie. Selon les rumeurs, Tesla a connu une augmentation de 100 % des commandes ces dernières semaines, et les augmentations du prix des véhicules allant jusqu’à 3 000 € en Europe en sont une indication.

Offre et demande de véhicules 100% électriques

Avec l’usine Giga Berlin qui a commencé à livrer le premier Model Y « Made in Germany » le 22 mars, et l’usine Giga Austin en pré-production, la croissance de la capacité proposée par Tesla en 2022 et 2023 dépassera facilement tous les autres fabricants de véhicules électriques.

Une croissance de la capacité de 100 % est probable, et même si d’autres constructeurs automobiles essaieront d’accélérer leur production de VE, ils n’ont tout simplement pas suffisamment prévu le coup et prendront du retard dans l’approvisionnement et les livraisons.

Les fournisseurs d’automobiles manquent de batteries, alors que Tesla est dans une position unique avec un haut niveau d’intégration verticale pour fabriquer ses propres cellules et packs de batteries. Du côté de la demande, aucun constructeur automobile au monde ne semble mieux placé que Tesla et n’a atteint la vitesse de fuite en tant que VEB le plus recherché au monde.

Si tous les fabricants de VE vont indéniablement se développer, la constellation de l’offre et de la demande de Tesla les fera croître plus rapidement.

Enjeux de la chaîne d’approvisionnement automobile

La pandémie a provoqué des perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui ont surtout touché les constructeurs automobiles historiques, car les anciennes technologies pour les semi-conducteurs ont été progressivement abandonnées et les pénuries de pièces ont entraîné des arrêts de production et un faible approvisionnement.

Pendant des années, ils n’ont pas été en mesure de livrer suffisamment de voitures et ont augmenté les prix, ce qui a permis d’accroître les bénéfices mais a entraîné une baisse du nombre d’unités vendues.

Aujourd’hui, avec la guerre en Ukraine, nous connaissons un problème très similaire : les faisceaux de câbles fabriqués principalement en Ukraine pour les constructeurs automobiles d’Europe occidentale ne sont plus disponibles.

Volkswagen a annoncé cette semaine que sa production ne tournait qu’à 30-40 % de sa capacité, mais BMW et Porsche, pour ne citer qu’eux, ont également dû arrêter complètement la production dans leurs principales usines. Même si beaucoup pensaient que les constructeurs automobiles avaient tiré les leçons de la pénurie de semi-conducteurs, la même chose se répète avec les faisceaux de câbles et l’électronique, qui sont essentiels à tout véhicule, mais encore plus, adaptés aux VEB.

Le nickel pour les batteries est déjà en pénurie, tout comme l’éon, un gaz nécessaire à la production de semi-conducteurs. Le passé a prouvé que l’intégration verticale et l’organisation très flexible de Tesla lui permettent de gérer les problèmes de chaîne d’approvisionnement plus rapidement et mieux que quiconque, et nous pouvons prédire que ce sera également le cas au moment de la guerre en Ukraine et après.

Augmentation du prix des véhicules

Tesla et tous les autres fabricants vont augmenter ou ont déjà augmenté les prix des véhicules en raison de la guerre en Ukraine, et les consommateurs seront forcés de l’accepter. Les augmentations de prix sont dues en partie à l’inflation et à la hausse des coûts des matières premières, mais la hausse des coûts de l’énergie augmentera également les coûts pour tous et pour tout.

Les constructeurs automobiles traditionnels ont déjà des prix très élevés pour les BEV et chaque coût supplémentaire entraîne une baisse de la demande. L’efficacité et la productivité croissantes de Tesla, grâce à ses nouvelles usines et à l’augmentation de ses capacités, ont permis de dégager des marges brutes et opérationnelles exceptionnelles dont les autres constructeurs automobiles ne peuvent que rêver.

Alors que la Giga Berlin et la Giga Austin vont encore accélérer cet avantage en termes de bénéfices, toute augmentation de prix réalisée par Tesla va directement au résultat net, alors que les constructeurs automobiles en place doivent en utiliser une plus grande partie pour couvrir les augmentations de coûts.

Cela s’explique en partie par le fait que l’intégration verticale de Tesla, avec une base de fournisseurs plus réduite, signifie que l’entreprise est moins affectée par les augmentations de prix de l’industrie et dépend moins des fournisseurs. L’avantage concurrentiel de Tesla réside dans la croissance plus rapide de sa marge bénéficiaire par rapport à tout autre constructeur automobile, et cet effet est accéléré par la guerre en Ukraine.

Sites de production en Ukraine et en Russie

Alors que la plupart des constructeurs automobiles d’Europe occidentale disposent d’un site de production ou d’une co-entreprise en Russie, ce n’est pas le cas de Tesla. Volkswagen, Mercedes, Renault et bien d’autres ont arrêté la production en Russie, ce qui ajoute des coûts à leurs résultats et à l’incertitude pour l’avenir.

Certains continuent à payer la main-d’œuvre en signe de loyauté envers les employés, mais cela ne sera pas possible éternellement. En outre, le gouvernement russe a menacé d’exproprier les entreprises étrangères et de reprendre les installations de production, ce qui coûterait des milliards.

Ce seul fait va gravement peser sur les relations et les futures affaires potentielles en Russie, ainsi que sur la crédibilité. Enfin, le marché de consommation russe pour les véhicules occidentaux est petit, mais il a été presque complètement arrêté, ce qui entraîne non seulement des coûts mais aussi une réduction des revenus.

Tout cela ne s’applique pas à Tesla, alors que cela s’applique à presque tous les autres constructeurs automobiles et représente donc un avantage concurrentiel pour Tesla.

Communication Starlink pour l’Ukraine

Elon Musk a soutenu l’Ukraine de manière très publique en maintenant des communications indépendantes grâce aux satellites Starlink et aux récepteurs qu’il a livrée dans la zone de guerre en trois envois. Bien que Starlink n’appartienne pas à Tesla, mais à SpaceX, les deux entreprises sont étroitement liées et il ne faut pas sous-estimer les relations publiques positives pour soutenir une nation entière dans la lutte contre l’agresseur russe.

En plus des paraboles, les batteries Tesla sont également fournies, ce qui rend la communication de l’Ukraine indépendante. On se demande souvent si Tesla devrait avoir un département de relations publiques, mais en fait, c’est le cas et le chef de ce département est Elon Musk.

Alors que tous les autres constructeurs automobiles font des dons en argent et que le PDG de VW, Herbert Diess, s’est rendu cette semaine à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine pour faire don de scooters aux enfants ukrainiens réfugiés, le PDG de Tesla s’efforce de répondre aux besoins immédiats de l’armée et du gouvernement ukrainiens, notamment en organisant un appel vidéo avec le président ukrainien Zelensky, qui a invité Elon à venir en Ukraine après la guerre. Le maire de Kiev et les anciens champions du monde de boxe, les frères Klitschko, ont posté des photos illustrant l’importance des communications Starlink dans la défense du pays contre la Russie.

Toutes ces activités de relations publiques sont importantes et contribuent à créer une image positive d’Elon Musk et de Tesla auprès des consommateurs. Cette image était et reste un point de décision important pour quiconque achète une Tesla, car tout le monde veut être associé à l’aide apportée à l’Ukraine.