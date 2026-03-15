Actu Tesla, SpaceX & Starlink : le fil des dernières nouvelles

Cybercab en production à Austin, FSD 14.2 en déploiement, Starlink franchit les 11 000 satellites et prépare la 5G mobile mondiale. Ce fil d’actualité est mis à jour en continu.

Cybercab : la production démarre à Austin

Pop-up Austin : le public rencontre le Cybercab

Du 13 au 14 mars 2026, Tesla a organisé un événement d’autonomie en accès libre à Austin. Les visiteurs ont pu monter dans le Cybercab, observer Optimus en train d’effectuer des tâches réelles (distribution de boissons) et vivre une démonstration de conduite FSD supervisé en conditions réelles. Une première à cette échelle pour Tesla, qui utilise ces événements comme bancs d’essai grandeur nature face au public.

Gigafactory Texas vise des centaines de Cybercabs par semaine

Selon le Wall Street Journal, Tesla redimensionne ses lignes à Austin pour produire plusieurs centaines de Cybercabs par semaine dès que la montée en cadence sera effective. Elon Musk a lui-même prévenu que les premiers mois seront lents (« agonizingly slow ») mais que le volume cible est de 2 à 4 millions d’unités par an sur plusieurs usines.

Le démarrage de la production en série est attendu en avril 2026. Giga Berlin est également évoquée pour une future production du Cybercab, ainsi qu’éventuellement du robot Optimus.

Tests sur voie publique autour de Silicon Valley

Des Cybercabs sont régulièrement aperçus en circulation sur les routes de Los Gatos, Los Altos et autres villes de la baie de San Francisco. Chaque nouvelle vidéo publiée sur X valide l’avancée des tests de validation avant le déploiement commercial. Le Cybercab sans volant ni pédales ne peut pas accueillir de conducteur de sécurité, ce qui impose des exigences réglementaires très élevées pour les approbations.

FSD 14.2 : refonte sémantique et vision améliorée

La mise à jour FSD 14.2.2.5, déployée le 6 mars 2026, touche désormais 8,9 % de la flotte Tesla mondiale. La version 2026.8, déployée le 12 mars, l’accompagne avec notamment la nouvelle fonctionnalité Comfort Braking réservée à la Model Y Juniper.

Parmi les évolutions notables de ce cycle : Tesla renomme officiellement ses fonctionnalités d’assistance à la conduite — un changement purement textuel dans l’interface, mais lourd de sens réglementaire. Le terme « Autopilot » était critiqué par les régulateurs européens (dont la RDW néerlandaise) pour son ambiguïté. Ce changement répond directement aux exigences d’homologation en cours pour l’Europe.

La reconnaissance des véhicules d’urgence et des agents de la circulation faisant signe de passer a été sensiblement améliorée — une avancée utile en milieu urbain européen, où ces interactions sont plus fréquentes qu’aux États-Unis.

Côté navigation, l’IA de vision gère désormais l’itinéraire en temps réel : routes barrées, déviations et changements d’urgence sont traités sans recalcul manuel. L’assistant Grok (déployé avec la 2026.2.6) est affiné dans cette version pour mémoriser les préférences de personnalité entre les sessions et gérer la navigation par langage naturel.

Optimus & Digital Optimus : l’IA incarnée

Digital Optimus : votre voiture travaille pendant que vous dormez

Elon Musk a annoncé Digital Optimus, un agent IA logiciel qui s’exécutera directement dans les Tesla équipées du hardware AI4, même lorsque la voiture est garée. Objectif : permettre aux véhicules inactifs d’effectuer des tâches de bureau (traitement de données, gestion de fichiers, tâches d’entreprise).

Des millions d’unités dédiées sont prévues aux Superchargeurs, qui disposent de ~7 gigawatts de puissance disponible. Le déploiement est ciblé autour de septembre 2026.

Optimus physique : Giga Berlin dans le viseur

Elon Musk a confirmé que Giga Berlin est candidate à la production future d’Optimus. La ligne de Fremont (Californie) est déjà en cours de reconversion des chaînes Model S/X pour produire jusqu’à 1 million de robots par an. Musk envisage qu’Optimus dépasse à terme les ventes de voitures en volume, et que le robot représente la plus grande partie de la valeur de Tesla à long terme.

Action Tesla : volatilité et catalyseurs

L’action Tesla (NASDAQ : TSLA) a perdu environ 11 % depuis le début de l’année 2026, pénalisée par la concurrence chinoise intensifiée, la pression sur les marges, et le recul des ventes en Chine (-7,1 % sur l’année 2025). Cependant, plusieurs catalyseurs positifs ont provoqué des rebonds ponctuels.

Le 10 mars, TSLA a progressé de +1,8 % à 405,80 $ après les excellents résultats de CATL (son fournisseur de batteries), dont le bénéfice net T4 a dépassé les attentes. Le 11 mars, l’action est montée à +2,8 % à 416 $ portée par l’optimisme autour de l’IA et des données de ventes chinoises.

Bank of America a repris la couverture analytique de Tesla en soulignant que le FSD à approche caméra-seule est moins cher à produire que les suites multi-capteurs des concurrents, ce qui positionne Tesla pour scaler son réseau de robotaxis de façon bien plus rentable. BofA estime que le business Robotaxi représente désormais 52 % de la valorisation totale de Tesla.

Starlink : 11 476 satellites en orbite, et la 5G mobile mondiale en ligne de mire

Starlink Mobile : la 5G directement sur votre smartphone dès 2027

Au Mobile World Congress 2026 de Barcelone, SpaceX a dévoilé sa feuille de route ambitieuse sous le nom Starlink Mobile. La première génération de satellites Direct-to-Cell (650 unités, déjà déployés) se limitait aux SMS et données légères.

La nouvelle génération, lancée via Starship à partir de mi-2027, vise la voix, les données et la vidéo directement sur les téléphones standards, sans modification du terminal. Le débit ciblé est 20 fois supérieur grâce à des puces à balayage électronique et au spectre S-band acquis auprès d’EchoStar. Deutsche Telekom est le premier partenaire européen annoncé.

Deux lancements en 24h les 13-14 mars

SpaceX a lancé 25 satellites depuis Vandenberg (Californie) le 13 mars, puis 29 satellites depuis Cape Canaveral (Floride) le 14 mars 2026. Ces deux missions ont porté le total actif à 9 985 satellites en orbite selon le tracker Jonathan McDowell. C’était le 32e vol de SpaceX en 2026, le 625e vol complété au total, et le 585e atterrissage de premier étage.

Deux nouveaux lots prévus le 17 mars

Deux missions supplémentaires sont planifiées le 17 mars 2026 : le lot 369 (25 satellites, 02:37 UTC) et le lot 370 (29 satellites, 10:26 UTC). Ces deux lancements porteront le cumul à 11 530 satellites Starlink lancés depuis le début du programme, dont 674 rien qu’en 2026.

SpaceX : une cadence de lancement sans précédent

SpaceX maintient un rythme de lancement historique en 2026, avec en moyenne un vol tous les 3 à 4 jours depuis les deux côtes américaines. Le booster B1071 a effectué son 25e vol lors de la mission du 13 mars — une réutilisabilité sans équivalent dans l’industrie spatiale.

Concernant Mars, Elon Musk a maintenu l’objectif d’un premier lancement Starship vers la planète rouge fin 2026, avec des robots Optimus comme premiers « équipages ». Les atterrissages humains sont envisagés pour 2029–2031, en fonction des fenêtres de lancement favorables.

En parallèle, la Division Énergie de Tesla a obtenu une licence pour fournir de l’électricité au Royaume-Uni. Tesla a également rejoint la coalition industrielle Utilize (avec Google et Carrier notamment) pour rendre l’électricité plus abordable et améliorer l’efficacité du réseau.

Tableau récapitulatif — état du moment

Sujet Statut Horizon Cybercab — production Austin 🟡 Démarrage Avril 2026 FSD 14.2.2.5 — déploiement flotte 🟢 En cours (8,9 % flotte) Mars–avril 2026 Optimus physique — production Fremont 🟡 En ramp-up 2026 (cible : 1M/an) Digital Optimus (IA véhicule) 🟡 Annoncé Septembre 2026 Cybercab Giga Berlin 🔴 Envisagé TBD Starlink Mobile 5G 🟡 Annoncé (MWC 2026) Mi-2027 (via Starship) Constellation Starlink 🟢 11 476 satellites lancés 11 530 le 17 mars 2026 Starship → Mars 🟡 En développement Fin 2026 (1er lancement) Action TSLA 🔴 −11 % YTD ~400–416 $ (mi-mars 2026)

FAQ

Quand le Cybercab sera-t-il disponible à l’achat ?

Elon Musk a confirmé que le Cybercab sera vendu aux particuliers à moins de 30 000 $ avant 2027. La production en série démarre à Gigafactory Texas en avril 2026, mais les premiers mois resteront en faible volume. Un déploiement commercial grand public est davantage attendu courant 2027.

Le FSD Tesla est-il disponible en Europe ?

Le FSD Supervisé (qui requiert une attention permanente du conducteur) est en cours d’approbation réglementaire en Europe. Tesla vise une homologation en 2026. La version non supervisée (robotaxi) n’est actuellement autorisée qu’aux États-Unis dans des périmètres tests à Austin, San Francisco et Los Angeles.

Combien de satellites Starlink sont en orbite aujourd’hui ?

Au 14 mars 2026, SpaceX avait lancé un total de 11 476 satellites Starlink depuis 2019. Environ 9 985 sont actifs en orbite basse selon les données du tracker Jonathan McDowell. Deux nouvelles missions sont prévues le 17 mars, ce qui portera le cumul à 11 530.

Starlink Mobile est la prochaine génération du service Direct-to-Cell de SpaceX, annoncée au MWC 2026. Contrairement aux offres actuelles (limitées aux SMS), Starlink Mobile vise à fournir une connectivité voix, données et vidéo directement aux smartphones standards, sans antenne spéciale. Les nouveaux satellites de 2e génération, lancés via Starship à partir de mi-2027, offriront un débit environ 20 fois supérieur grâce à des puces à balayage électronique.

Pourquoi l’action Tesla a-t-elle baissé en 2026 ?

Plusieurs facteurs pèsent sur TSLA depuis janvier 2026 : une concurrence accrue des constructeurs chinois (BYD, NIO, Xpeng), une pression sur les marges liée aux baisses de prix, un recul des ventes en Chine (-7,1 % sur 2025), et le départ de plusieurs cadres dirigeants. Cependant, l’enthousiasme autour de l’IA, du robotaxi et d’Optimus génère des rebonds ponctuels importants.

SpaceX va-t-il vraiment envoyer des robots Optimus sur Mars ?

C’est l’objectif affiché d’Elon Musk. Un premier vol Starship vers Mars est ciblé fin 2026, sans équipage humain — des robots Optimus seraient à bord pour tester les opérations en surface. Les premières missions habitées sont envisagées pour 2029–2031, selon les fenêtres de lancement favorables Terre-Mars (tous les ~26 mois).