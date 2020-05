Share Share Share Tweet Email

Malgré la crise du coronavirus, la construction de l’usine Tesla en Allemagne (gigafactory) continue d’être opérée. Un jeune Youtuber de 13 ans nous fait suivre la construction de la gigafactory quasiment jour par jour à l’aide de son drone.

Des images à couper le souffle

Ce Youtuber s’appelle Tesla Kid Grünheide et fournit des images d’une qualité exceptionnelle à l’aide d’un drone 4K DJI (marque partenaire de Tesla Magazine). Il s’emploie le plus souvent possible à survoler la gigafactory pour observer les avancées du chantier. Il va même jusqu’à signaler le nombre de machines en activité au jour de la prise de vue.

S’il fallait encore démontrer la force de notre communauté, ce type de travail, puisque beaucoup de personnes vivent de ces vidéos filmées pour le compte d’entreprise, est vraiment exceptionnel.

Elon Musk suit les vidéos de Tesla Kid Grünheide

Comme vous pouvez vous en douter, ce drone ne passe pas au travers de la législation relative au survol d’espace privés par des drones aussi rigoureuse en Allemagne qu’en France.

Ces vidéos étaient en sursis à la fin du mois de mars car les autorités Allemandes ont demandé des comptes au jeune Youtuber qui a alors publié une vidéo afin que le plus grand monde puisse relayer la menace qui planait sur son travail et que si personne ne l’aidait, il n’aurait plus le droit de faire voler son drone et donc de fournir au monde ses vidéos. Le sujet a été loin car ce Youtuber a été arrêté par les autorités malgré ses 5000 abonnés sur YouTube et approximativement 100000 vues par vidéos.

C’est sur Twitter que la mobilisation a été très forte, puisque le podcast « Third Row Tesla » a interpellé la communauté et Elon Musk en publiant une vidéo avec un air de lettre ouverte adressée au président-directeur général de la compagnie la plus en vue au monde.

Et au cours de la même journée, Elon Musk lui-même a répondu « fine by me ». Ce qui signifie que ce Youtuber a désormais le droit de survoler l’espace privé qui est la propriété de Tesla. Le fait amusant est qu’il a admis suivre ses vidéos pour être tenu informé de l’avancée des travaux.

De nombreuses sociétés font appel à des sociétés pour réaliser ce type de travail, c’est une aubaine puisqu’en plus le travail est bien réalisé. Cela permet de savoir combien de véhicules travaillent et surtout, cela permet d’estimer, la date de livraison de cette usine.

Une permission qui était la seule solution

Nous saluons le travail de ce Youtuber et son engagement car le travail réalisé est de qualité professionnelle à 13 ans. Il réalise cela par passion, tout simplement car il pense que Tesla est une marque déterminante qui casse les codes. Si bien qu’il intègre même en début de vidéo un « No Copyright Footage » pour exprimer que son travail est libre de droits, à l’instar des brevets de la marque.

Nous vous invitons à aller voir sa chaîne si vous voulez savoir ce qui s’est passé ces deux derniers mois sur le site, quand la construction a-t-elle été interrompue etc… Grâce à ses vidéos nous pouvons voir qu’il reste du travail aux équipes de construction! Bon courage à eux et félicitations à ce Youtuber!

