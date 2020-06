Avec l’application Tesla, tous les propriétaires sont en mesure de mettre à jour leurs Tesla, utiliser le mode summon pour sortir leur Tesla d’un stationnement, adapter la température intérieure du véhicule avant de prendre la route et évidemment acheter de nouvelles fonctionnalités Autopilot.

Autopilot: Le mode basique est proposé à 2000$ jusqu’au 1er juillet

Pour ceux qui n’ont pas acheté l’option autopilot au moment de l’achat de leur Tesla Model S, Tesla Model X ou Tesla Model 3. Elon Musk vous donne l’occasion de vous équipe en proposant l’option Autopilot à seulement 2000 $ uniquement jusqu’au 1er juillet après il sera trop tard.

Autopilot: Le mode avancé augmentera de 1000$ au 1er Juillet

Pour poursuivre sur le sujet Autopilot, le DG de Tesla complète son tweet en ajoutant que le mode avancé de l’autopilot augmentera quant à lui de 1000$ aux 1 et Juillet.Ce n’est donc pas une mais un opportunité de profiter de l’avance technologique que le patron de VW a certifiée dans une note interne qui fait désormais office de publicité pour les fonctions Autopilot.

Autopilot: historique des améliorations des systèmes de navigation autonomes

Nous vous proposons une rétrospective des évolutions de l’autopilot afin de faire un choix éclairé sur cette technologie.

C’est pour bientôt: interprétation des feux de route avec l’autopilot

Elon Musk a confirmé que les Tesla seront très prochainement capables de reconnaître la couleur des feux de signalisations et les panneaux stop. Avec cette mise à jour et si l’autopilot est activé, la voiture s’arrêtera automatiquement lorsqu’elle reconnaîtra un feu rouge ou un stop.

Le périphérique parisien en Autopilot ? C’est possible!

J’ai enclenché l’AP (version AP1) en rentrant sur le périphérique porte de Bercy. Sur la totalité du parcours la voiture a géré en autonomie les changements de files intempestifs des usagers et toutes les vicissitudes de la conduite sur le périphérique et cela en douceur, en me demandant seulement 4 fois sur les 35km de toucher le volant. Il est vrai que les conditions étaient idéales, temps sec, peu de soleil et circulation en accordéon (il y avait donc toujours une voiture à suivre) et le tout avec une consommation à la fin de mon parcours de 120 W/km !

Axes d’améliorations de l’Autopilot V2

Un article du Wall Street Journal a révélé la semaine dernière une volonté personnelle d’Elon Musk, CEO Tesla, de pousser l’AP2 avec un empressement que ne partageait pas ses équipes. Stertling Morrison, l’homme qui en dirigeait le programme, a même donné sa démission après la sortie à marche forcée de l’AP2. Au total, 10 personnes attachées au programme AP2 et quatre de ses directeurs ont quitté le navire, laissant supposer de fortes dissensions entre un marketing (trop) pressé et l’ingénierie, plus encline à sortir un logiciel qui ne souffrirait aucune critique. Sur un groupe de 100 personnes, ce sont donc 15% des effectifs qui se sont envolés en quelques semaines. Un flottement accrédité par un CEO, Elon Musk, qui se refuse à tout commentaire. L’histoire semble également au long cours : en 2015, un autre membre de ce groupe avait déjà claqué au motif de “décisions imprudentes qui peuvent mettre en danger la vie des clients“.

AUTOPILOT V2 : INFOS, AVERTISSEMENTS ET AJUSTEMENTS

Au final ils ont maintenant accès à ce que Tesla appelle la «première phase du pilote automatique amélioré». Il inclut la fonctionnalité de contrôle de la vitesse, l’avertissement de collision avant et l’assistance au maintien de cap, mais pour cette dernière fonctionnalité seulement à «basse vitesse» en tant que fonctionnalité bêta.

Autopilot: A ne pas reproduire !

Un automobiliste, dort au volant de sa Tesla, Autopilot activé à plus de 80km/h !