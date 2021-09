Bornes de recharge : un véritable atout pour les entreprises

L’installation des bornes de recharge en entreprise se présente comme l’une des solutions pour améliorer la mobilité des collaborateurs, et assurer la bonne gestion des parkings d’entreprises. Afin de développer l’utilisation des véhicules électriques, la loi prévoit certaines obligations pour les entreprises, notamment en matière d’installation de bornes de recharge.

De fait, il s’agit de favoriser les flottes d’entreprise moins polluantes, mais aussi d’encourager leurs salariés à investir dans ce type de véhicule. Avec la multiplication des offres de bornes de recharge et l’aide financière de l’État, les entreprises peuvent à présent rejoindre ce mouvement, et bénéficier des avantages de la mobilité électrique.

Équiper le siège de son entreprise

1 – Parking : quel type de borne installer ? (photos exclusives !)

Les entreprises cherchent à installer des bornes de recharge capables d’assurer une recharge rapide et de garantir une puissance suffisante.

Des bornes de type Wallbox sont les plus recommandées, en raison de leur facilité d’utilisation dans un site de bureaux. Pour un site avec un fort trafic, il est conseillé d’installer des bornes de types “totem” (photo ci-dessous), qui proposent jusqu’à deux points de charge. Chaque borne offre des fonctionnalités supplémentaires dans le but d’assurer une expérience utilisateur fluide.

2 – Quel est le coût d’installation d’une borne de recharge électrique ?

Le coût d’une borne de recharge électrique reste variable et comprend le coût du câble, de la borne, de la protection électrique et la main d’œuvre. Voici deux solutions Wallbox pour bien illustrer l’idée :

a) Wallbox de 3 à 7 kW :

Prix : à partir de 829 euros.

Recharge : Rapide.

Les véhicules peuvent s’y brancher toute une journée de travail.

b) Wallbox de 20 kW ou plus :

Prix : à partir de 1309 euros.

Recharge : Rapide.

Elle est idéale pour les employés en déplacements fréquents.

Ces prix sont à titre indicatif, le prix final dépend de la borne de recharge choisie, du fournisseur et des tarifs liés au prestataire de l’installation.

3 – Quelles sont les aides de l’État ?

L’État a instauré le programme Advenir dans le but d’augmenter le nombre des bornes de recharge en entreprise et favoriser la mobilité électrique. Pour les entreprises, la prime d’Advenir couvre les coûts d’installation et de fourniture, à hauteur de 30 % en 2021, puis de 20 % en 2022 et en 2023 pour les points de recharge sur parking privé, à destination de flottes et salariés.

Les avantages pour les entreprises à installer des bornes de recharge

1 – Assurer le bien être des collaborateurs :

L’installation des bornes en entreprise permet aux collaborateurs de recharger leur voiture électrique pendant les horaires de travail, et de les accompagner dans le passage à la mobilité verte. Cela impacte positivement la productivité des employés qui se sentent valorisés.

Par ailleurs, les voitures électriques se démocratisent peu à peu, et visiteurs et collaborateurs s’intéressent aux nouvelles mobilités. Il faut donc que le nombre de bornes de recharge suive. Le message donné sera positif : vous participez activement à l’effort collectif !

2 – Améliorer l’image de marque et soutenir les valeurs de l’entreprise :

Les bornes de recharge électriques jouent un rôle important dans la réduction des émissions de CO2. D’une part, cela motive les collaborateurs à remplacer leur véhicule par une voiture électrique. D’autre part, cela permet aux employés d’éviter de tourner en rond et de perdre un temps précieux pour trouver une place de parking (20% des émissions de CO2 liées aux transports sont dues à la recherche d’un stationnement).

Avec ce mouvement, les entreprises s’engagent sur la voie de la mobilité électrique et commencent à œuvrer en faveur d’une mobilité plus verte. Ce type d’installation vous aide à vous différencier des autres entreprises ou commerces. Vous proposez un service en plus à vos clients ou vos visiteurs : ils sauront apprécier !

Un petit plus écolo qui pourrait bien vous permettre de gagner des points sur vos concurrents dans l’esprit des consommateurs / de vos clients !

3 – Améliorer l’efficacité :

Les bornes de recharge en entreprise permettent de faciliter la vie des employés, en réduisant le temps consacré à la recherche d’une place de parking.

Enfin, dernier point : vous affichez clairement que votre entreprise agit pour la préservation de l’environnement, et que vous encouragez la conduite de voitures électriques.

Vous avez un projet concret d'installation d'une borne? Tesla Mag vous fait gagner un temps précieux en vous mettant en relation avec le meilleur installateur de votre ville. Vous êtes ? * Une Grande Surface Commerciale Un lieu touristique à forte fréquentation Un particulier en collectivité Un particulier en maison Un siègle social avec un parking privé

Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Votre numéro de téléphone *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag

Bientôt une nécessité pour les salariés

L’arrivée des voitures électriques en entreprise se fait bien souvent par les salariés qui font l’acquisition d’un tel véhicule. Elle s’accompagne souvent d’une demande auprès de l’employeur pour pouvoir recharger sur le lieu de travail…

De nombreux salariés souhaitent passer à la voiture électrique par conviction, mais également pour pouvoir faire des économies sur leur trajet domicile-travail. En effet, ceux-ci représentent la majorité de leurs déplacements en voiture.

Beaucoup d’entre eux sont naturellement amenés à faire ce genre de demande. Pour les uns, cela conditionne leur passage à la voiture électrique, car l’autonomie de leur voiture n’est pas suffisante pour couvrir totalement le trajet domicile-travail. Pour les autres, c’est un élément rassurant de savoir qu’ils peuvent recharger au travail en cas d’imprévu.

On le voit, l’entreprise a donc un rôle à jouer pour favoriser (ou non) l’émergence de la voiture électrique. En proposant des infrastructures de recharge, elle peut encourager ses salariés à choisir ce mode de transport plus « propre ». Et la loi va dans ce sens, alors autant œuvrer pour une vision commune d’un avenir plus écologique, pour vos salariés et vous-mêmes !

Les bornes de recharge en entreprise en 2021 : quelles conditions et obligations ? – IZI by EDF (izi-by-edf.fr)