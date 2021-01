- Communauté -

La Bulgarie : une terra incognita européenne à moindre coût

Une situation centrale dans les Balkans :

Entouré par la Grèce, la Roumanie, la Macédoine, la Serbie et la Turquie, la Bulgarie est un véritable carrefour au cœur de l’Europe balkanique. Près de 7,2 millions d’habitants vivent en Bulgarie, délimités au nord par le large cours du Danube et, à l’est, par les plages dorées de la mer Noire.

Une variété de paysages et d’activités :

Les paysages sont extrêmement variés : entre forêts, vallées perdues, plaines fertiles, lacs et rivières. La Bulgarie est notamment connue pour ses massifs montagneux : ⅔ de son territoire en est recouvert. Cette diversité de paysages va de pair avec celle des activités possibles, de la randonnée à la baignade en passant par le ski.

Un patrimoine historique important :

Au-delà du cadre naturel, le patrimoine archéologique et architectural surprend par sa richesse. Thraces, Romains, Byzantins, et Ottomans ont influé sur les destinées du pays, façonnant son identité dans la confrontation de leurs langues et cultures. Tous ont laissé en héritage des témoignages de leur passage : des tombeaux de souverains thraces, classés au Patrimoine mondial de l’Unesco, aux minarets, rappelant l’emprise passée du voisin turc.

Une nature abondante mais insuffisamment protégée :

La Bulgarie offre des paysages tous plus magnifiques les uns que les autres. C’est un pays assez peu industrialisé : il arrive de croiser sur la route une charrette tirée par un âne côtoyant des voitures. La nature y est très présente mais, paradoxalement, peu protégée. Il n’est pas étonnant de voir des déchets à peu près partout, y compris sur le bord des routes escaladant la montagne et dans les champs.

Un héritage religieux prégnant :

Majoritairement orthodoxe, ce pays compte aussi de nombreuses églises et monastères d’une grande beauté, souvent enluminés de fresques. N’oublions pas de mentionner le monastère de Rila, à proximité de Blagoevgrad, au sud-ouest de la Bulgarie, véritable havre de paix situé au creux des montagnes.

Une destination dépaysante :

La Bulgarie a beau faire partie de l’Europe, on sent rapidement que l’ambiance balkanique est bien plus prégnante. C’est elle qui vous accompagnera tout au long de votre voyage ! Ce sont toutes sortes de détails qui vous feront vous sentir loin de votre quotidien, alors même que cette destination est à seulement 2h40 de la capitale française.

Une population peu anglophone mais fiable :

Les locaux parlent assez peu anglais mais vous parviendrez sans soucis à vous faire comprendre, surtout dans les endroits touristiques. Ils ne sont pas particulièrement souriants mais lorsqu’ils le sont, c’est remarqué ! Si vous respectez les principes de base en termes de sécurité, vous ne serez pas plus inquiété qu’ailleurs.

Des pratiques culinaires propres :

Pour ce qui est de la nourriture, ne vous attendez pas à de la grande cuisine, ni à du service à la française. Le service est plus ou moins mauvais selon les restaurants et les endroits. Sofia étant plus internationale, la tradition occidentale relative au service y est sans doute plus développée. Les plats sont souvent trop gras et/ou salés mais vous pouvez avoir d’excellentes surprises. Les grillades y étant une spécialité !

Un coût de la vie très faible :

Le changement de monnaie sera en votre faveur mais le salaire médian n’étant pas élevé en Bulgarie, rien n’y est très cher non plus. Pour vous donner un exemple, un plat de gnocchis plongés dans leur crème aux champignons équivaut à environ 2 euros, tandis que les shots distribués dans les bars sont à 50 centimes. Profitons-en !

Quelques conseils pratiques :

Quand vous sortez de l’aéroport, vous pouvez prendre le métro, mais je vous conseille de prendre le taxi. Cela ne revient pas beaucoup plus cher et c’est nettement plus pratique. Par contre, il ne faut jamais monter avec un chauffeur qui propose de vous conduire. Vous pouvez néanmoins vous fier à la compagnie OkTaxi.

Pour les plus curieux d’entre vous, n’hésitez pas à vous laisser surprendre par ce pays plein de contrastes et il me reste seulement à vous souhaiter un bon voyage !

