Comment installer des bornes de recharge sur une surface commerciale ?

Les enseignes de grande distribution et les propriétaires privés cherchent les meilleurs modèles pour offrir à leurs clients ce nouveau service. Si pour le moment, toutes les places de parking des centres commerciaux ne sont pas occupées par des véhicules électriques, les travaux sont envisagés dès maintenant pour profiter du programme Advenir!

Installer une station de recharge publique

L’une des conditions pour accéder aux subventions Advenir est de rendre accessible les bornes au public. Nous avons retenu pour l’exemple une installation réalisée par une start-up du rechargement, la société Mugolec. Basée à Meudon, cette société s’est spécialisée dans l’installation de stations hautes puissances pour les propriétaires fonciers, les sociétés et les collectivités territoriales.

En effet, ils ont souhaité se certifier P3 pour pouvoir installer ces gros transformateurs qui permettent de délivrer beaucoup de puissance lorsque le client peut se le permettre. Ils peuvent également installer des bornes de recharge à faible puissance pour un usage régulier. Disons que la polyvalence de leurs certifications permet d’avoir une vision globale d’un projet de recharge.

Installation d’une station sur un site Super U

Nous vous le disions, les surfaces commerciales et les hôtels s’équipent massivement en borne de recharge pour rester au plus près des attentes des cleints. Ici la volonté du client était d’installer 4 bornes de recharge dont 2 bornes de 50kw DC et 2 autres de 22kw AC.

C’est le directeur du magasin qui souhaitait profiter de sa proximité avec l’autoroute et d’une station service pour créer un hub électrique avec des bornes rapides (50kw DC) pour les clients de passage et des bornes plus lentes (22kw AC) pour les clients du magasin.

Ces bornes sont accessibles au public et sont éligibles aux primes Advenir. Une aubaine pour cette surface commerciale qui a décidé de s’offrir un service en étant propriétaire de l’infrastructure.

Un service client opéré par un tiers

Les rechargement sont pour le moment conditionnées par la création d’un compte et le choix de puissance relativement à son véhicule électrique. Le propriétaire a donc décidé de superviser ces bornes par un tiers, ici Freshmile qui se charge de répondre aux usagers en cas de difficulté à se recharger. Ce partenaire gère également toute la partie facturation.