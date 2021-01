Elon Musk, bientôt l’homme le plus riche au monde !

- Communauté -

Le milliardaire fondateur de Tesla, pourrait dépasser le fondateur d’Amazon dans le classement des milliardaires. Après une estimation des fortunes cumulées d’une valeur de 217 milliards d’euros, le patron de Tesla, possède à ce jour les armes pour surpasser beaucoup d’autres..

Elon Musk pourrait se voir propulser à la tête du classement des milliardaires devant Jeff Bezos, PDG d’Amazon. Suite à la victoire des Démocrates au Sénat, le constructeur de voitures électriques pourrait bénéficier d’importantes subventions afin de développer son marché. Selon le Bloomberg Billionaires Index, le PDG d’Amazon pèse 190 milliards de dollars, suivi par Elon Musk avec environ 170 milliards de dollars La fortune d’Elon Musk, en particulier, a connu la croissance la plus rapide en 2020 avec les actions Tesla, dont il détient environ 20,7%. Mais qui est-il réellement? Retour sur le parcours d’un visionnaire.

Un parcours visant l’excellence

Si le personnage d’Elon Musk fait toujours autant rêver c’est grâce à son histoire atypique. Brun, le visage charismatique, cet homme de 49 ans ne cesse d’attirer les regards.

Au-delà de son intelligence hors du commun, le milliardaire rencontre un franc succès notamment avec la gente féminine. Rencontres, mariages, divorces, l’homme originaire d’Afrique du sud est au centre de la presse people. Un personnage charismatique et atypique qui a forgé son charisme depuis sa tendre enfance.

Elon Musk naît dans les années 1970 en Afrique du sud, d’un père anglo-sud-africain et d’une mère canadienne. Tout de suite, ses passions pour les sciences et la programmation lui permettent à l’âge de 12 ans, de vendre son premier programme de jeux vidéo pour 500 dollars.

Passionné de philosophie, business et ingénierie, il décide d’affiner ses talents en dehors de sa terre natale. En 1988 il part pour le Canada et obtient la nationalité canadienne par affiliation. Il intègre alors l’Université de Queens et obtient son diplôme en administration en 1992. Grâce à son talent et sa persévérance, le jeune Musk s’envole pour les Etats Unis afin d’obtenir son diplôme en physique.

Cependant en 1995, il décide de suspendre ses études afin de lancer sa société. À partir de ce moment, l’empire Musk n’a cessé de croître.

Des entreprises “révolutionnaires”

Que ce soit dans le monde automobile, aérospatial ou encore médiatique, Elon Musk ne cesse de faire parler de lui. Le patron du constructeur automobile Tesla, possède plusieurs entreprises à son actif.

En 1995, il fonde Zip2 startup ayant pour objectif le développement des médias sur le web. “L’idée initiale était de créer un logiciel pour aider les sociétés média à se développer sur le Web, explique-t-il. “Nous avons, en partie, contribué au succès en ligne du New York Times et d’autres quotidiens. Ils n’étaient pas toujours disponibles sur le Web, les gens ne s’en rendaient pas compte.”

Cependant en 1999, ils revendent cette entreprise au groupe Altavista pour un montant de 341 millions de dollars. Cependant l’un des plus gros exploits du millionnaire est la création de la banque X.com en collaboration avec le système de paiement en ligne Paypal.

Suite à la vente de PayPal, dont il en tirera près de 180 millions de dollars, Elon Musk décide de ne pas prendre sa retraite. Bien au contraire. Grâce à son dynamisme et sa créativité, il décide de se lancer dans un nouveau projet. Il fonde donc l’une de ses plus grandes entreprises nommée SpaceX. Ce projet a pour but de favoriser l’exploration de l’espace ainsi que fournir un accès haut débit par satellites.

À travers cette nouvelle entreprise, Elon Musk a pour objectif à long terme d’aller sur la planète Mars avec une fusée créée par son entreprise. Il pense qu’avec sa société, il peut réduire considérablement les coûts liés à la conquête spatiale et donc faciliter un voyage vers Mars et donner plus simplement accès à des voyages dans l’espace pour les citoyens.

Un pari extraordinaire qui lui coûta une fortune. Pour le lancement de cette société, Elon Musk avait investi 100 millions de dollars. L’entreprise prend vraiment son envol en 2008 et une certaine notoriété internationale en 2008 grâce à un contrat que l’entreprise passe avec la NASA.

Un contrat à hauteur de 1,6 milliard de dollars pour envoyer une capsule de ravitaillement pour la station spatiale internationale. En 2012 la capsule nommée Dragon devient le premier engin spatial privé à aller sur la station spatiale. L’entreprise SpaceX a beaucoup évolué depuis sa création, elle produit également des fusées révolutionnaires.

En effet, dans le but de réduire les coûts, Elon et ses équipes ont fabriqué une fusée capable de revenir et se poser sur terre. Mais Elon Musk est un personnage qui sait surprendre. Et au bon moment.

Une révélation inattendue

Si le géant Tesla est une entreprise au chiffre d’affaires de rêve, son fondateur aurait tenté de le céder à Apple. L’entreprise aurait refusé de le rencontrer alors que Elon Musk voulait lui proposer l’acquisition. Dans un tweet, Musk le patron de Tesla aurait affirmé qu’il était prêt à céder Tesla pour un dixième de sa valeur actuelle.

Il aurait proposé de vendre son entreprise pour une valeur de 60 milliards de dollars. Cependant Tim Cook aurait tout simplement décliné l’offre. Cependant, selon certains médias américains, Elon Musk aurait oublié une rencontre qui a eu lieu en 2014.

Elle aurait réuni Adrian Perica, responsable des fusions et acquisitions chez Apple, et Elon Musk en personne. Et c’est ce dernier qui aurait refusé l’offre du géant américain, poussant Tim Cook à lancer le projet Titan. Mais Elon Musk ne cesse de faire parler de lui. Quelques mois après avoir raconté sur Twitter comment Tesla était passé tout près de la faillite lors du lancement de la Model 3, l’ homme d’affaires a publié sur Twitter une nouvelle révélation.

Tim Cook, CEO Apple

Dans une série de Tweets, Elon Musk a décidé d’expliquer comment il aurait essayé de vendre le constructeur à Apple, « lors des plus sombres jours du programme Model 3 ». Une tentative désespérée, alors que les difficultés s’accumulent, tant sur le plan financier qu’en ce qui concerne la production en elle-même, qui avait alors pris un grand retard par rapport à l’échéance annoncée.

Sur le réseau social, Elon Musk raconte : « j’ai contacté Tim Cook [le pour discuter de la possibilité pour Apple de racheter Tesla (pour 1/10ème de sa valeur actuelle). Il refusa le rendez-vous ». Si les raisons de ce refus n’ont jamais clairement été énoncées, certains affirment qu’il aurait un lien avec le fait qu’ Apple était à ce moment-là déjà en train de développer sa propre voiture électrique.

A cette époque Tesla était valorisée à environ 60 millions de dollars et était tout proche de la faillite, à seulement un mois près comme l’avait raconté Musk dans une précédente série de tweets. En 2008 déjà, sa marque avait connu une période de grandes difficultés, alors qu’un investissement de 40 millions de dollars effectué le 24 décembre à 18h sauva l’entreprise, qui réussit donc à rebondir, avec le succès qu’on lui connaît désormais.

Aujourd’hui, la marque est en effet rentable et multiplie les investissements, avec de nouvelles usines implantées en Chine et en Europe. Quels états donc les enjeux à la suite de cette entrevue? Selon le média les Numérique une réunion se serait tenue entre Elon Musk et Adriana Perica responsable acquisitions chez Apple.

L’objet de cette rencontre ? L’acquisition de Tesla. Une offre alors refusée par Musk, ce que n’avait pas franchement été apprécié par les demandeurs. C’est ainsi que s’ensuivit une vague de débauches de la part d’Apple dans le cadre de son projet de voiture électrique baptisé Titans.

Une vraie guerre entre les deux géants, qui ne semblent donc pas prêts de se réconcilier et de travailler ensemble. Tesla devra donc aller chercher un autre partenaire dans le futur, alors que la marque se dit ouverte à la fusion avec un autre constructeur automobile dans les années à venir.

Une vie sentimentale “turbulente”

Si le milliardaire est excellent dans les affaires, sa vie sentimentale ne l’est pas moins. Avec plusieurs union et des divorces prononcés l’homme de 41 ans alimente jour après jour la presse people.

Elon Musk est père de six enfants issus de son mariage avec l’écrivain Justine Musk Wilson (2000-2008). En 2002, son fils aîné meurt quelques semaines après sa naissance. En 2004, le couple donne naissance à des jumeaux, Griffin et Xavier. Puis en 2006, la famille s’agrandit avec la naissance de triplés; Damian, Saxon et Kai. En 2010, il épouse en secondes noces l’actrice britannique Talulah Riley, mais leur divorce est prononcé deux ans plus tard. En 2013, le couple se remarie.

Cependant en 2016 la séparation est définitive et, en octobre 2016, leur divorce est prononcé. En avril 2017, l’actrice Amber Heard et Elon Musk officialisent leur union sur les réseaux sociaux, mais en juillet de la même année ils se séparent. Début janvier 2020, sa compagne, la chanteuse Grimes, annonce sur Instagram que le couple attend un enfant. Le 4 mai 2020, Elon Musk annonce la naissance de leur fils, X Æ A-12 Musk, sur son compte Twitter.

