L’action Tesla a très fortement progressé, Elon Musk est devenu l’homme le plus riche du monde. Un événement que nous avons suivi dans la presse. Voici un florilège de Verbatim que nous avons pu relever.

Tesla’s Elon Musk Overtakes Amazon’s Jeff Bezos as World’s Wealthiest Person Elon Musk has overtaken Amazon . com Inc. founder Jeff Bezos as the world’s richest person, driven by a meteoric rise in the value of Tesla Inc., the electric-car maker he runs. […] The bragging rights around personal wealth pit two of the tech industry’s biggest rivals in a competition that spans from the roads to outer space. Messrs. Musk and Bezos, both founders of rocket companies, have clashed over issues such as Amazon’s power over book publishing and Mr. Musk’s interest in colonizing the planet Mars. Amazon last year bought a self-driving-car startup that would compete with Tesla. […]

THE WALL STREET JOURNAL