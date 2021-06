Essai de la Mercedes EQV 300, un van 100% électrique

Loin de l’ambiance de la ville, sur la Côte d’Azur, nous avons eu envie de tester le nouveau véhicule de Mercedes, l’EQV 300. Les routes de bords de mer entre Nice et Saint-Tropez et leur paysage méditerranéen donnent une bonne occasion d’essayer ce véhicule déjà plus qu’adopté.

Vue de la Mercedes EQV branchée à une borne. Crédit : Mercedes-Benz.

Vous aviez déjà surement vu passer au grès des routes le Mercedes Classe V, van incontournable des de certaines sociétés de transport ou de taxi. Depuis quelques mois Mercedes-Benz propose son deuxième véhicule entièrement électrique et compte bien convertir 100% de ses vans à l’électrique d’ici 2022.

Confort de l’habitacle

Dès l’entrée dans le véhicule, on s’y sent un peu petit, avec ces 5.14 mètres de longueur, la Mercedes EQV 300 est vraiment très spacieuse et peut accueillir jusqu’à 8 personnes en installant d’autres sièges. Pourtant l’intérieur nous met rapidement confiance, car chez Mercedes tous les véhicules électriques ont le même design avant-gardiste dans l’habitacle. La calandre est cependant différente de l’ancien modèle thermique et cette Classe EQV arbore des contours chromés. Des éclairages sont disposés un peu partout et apaisent instantanément pour la conduite de nuit. L’intérieur reste semblable à la précédente Classe V mais on n’y retrouve des nouveautés essentielles dans ce type de véhicule.

Confort supplémentaire dans le véhicule que nous avions essayé, la climatisation ou le chauffage des sièges est accessible depuis l’application Mercedes avant même d’entrer dans la Classe EQV. Comme l’habitacle est très grand, Mercedes préconise de chauffer ou refroidir les sièges plutôt que le véhicule entier. Avec les récentes chaleurs, ces options rendent agréable la conduite dès les premiers kilomètres. En saisissant notre destination et l’heure de départ depuis l’application, le véhicule est climatisé et prêt à partir dès notre entrée dans le véhicule.

La nouvelle Mercedes EQV intègre une multitude d’option indispensable à sa bonne conduite. Crédit : Mercedes-Benz.

Une Mercedes électrique remplie de fonctionnalités

Contrairement aux récentes Mercedes, un seul écran de 10.25 pouces trône au centre du van. Il n’en reste pas moins très complet avec sa myriade de d’informations sur l’état de la voiture, la navigation ou de la recharge. L’EQV est également équipée des commandes vocales « Hey Mercedes » mais surtout du système MBUX (Mercedes-Benz User Experience) déjà adopté sur les précédents modèles thermiques du conducteur. Petit ajout intéressant, un pad tactile très utile pour écrire du contenu sur l’écran et se déplacer sur la carte du tableau de bord pour trouver les bornes les plus proches.

La Mercedes Classe EQV 300 ajoute des fonctionnalités intéressantes pour des véhicules de ce type. La possibilité de détection des panneaux ou l’indicateur sonore pour les piétons renforce le sentiment de sécurité dans le véhicule.

La Mercedes EQV garde le même design que les précédentes voitures électriques déjà sorties sous le logo du constructeur. Crédit : Mercedes-Benz.

Conduite

Avant de l’essayer, le poids de la Mercedes Classe EQV nous a quelque peu effrayés. Conduire un véhicule de 2.8 tonnes peut sembler déroutant au départ. Dès le démarrage et les premières minutes de conduite, la facilité d’utilisation du véhicule nous a complètement fait oublier son poids. Le freinage assisté répond parfaitement et s’accompagne du freinage régénératif pour un moindre effort même dans les petites villes ou la circulation oblige à souvent ralentir. Bien sûr elle reste beaucoup plus agréable à conduire dans les routes droites plutôt que sur des petites routes ou l’on doit beaucoup tourner le volant.

Le moteur de 150 kW (204 chevaux) et le couple de 362 Nm permettent en théorie d’atteindre les 160 km/h mais il tient parfaitement la route à 130 km/h. En mode éco E la puissance est limitée à 100 kW (136 ch) et à 80 kW (109 ch) pour le mode éco E+.

En temps normal, nous préférons utiliser les deux modes économiques E et E+ du van pour garder le maximum d’autonomie. Le mode S change radicalement les choses, Mercedes annonce 280 kilomètres d’autonomie avec ce mode et c’est normal. Malgré son poids et celui de la batterie (700 kilos), la Mercedes EQV 300 accélère très rapidement et atténue la plupart des secousses sur l’autoroute.

Malgré son poids et sa taille imposante, la Mercedes EQV se révèle très facile à conduire. Crédit : Mercedes-Benz.

Option Airmatic

Notre Mercedes d’essai disposait de la fonction AirMatic sur les suspensions pneumatiques. C’est un autre point positif, la Mercedes ajuste automatiquement la hauteur des suspensions en fonction du programme choisi et de l’état de la route. La voiture est donc très facile à conduire autant sur des autoroutes que sur des routes avec peu de goudron ou les chemins.

Autonomie

Sur le papier, Mercedes-Benz promet plus de 350 km d’autonomie en moyenne par recharge pour sa version longue de 5.14 que nous avons pu tester. Mercedes-Benz annonce cependant qu’elle peut rouler beaucoup plus longtemps sur des trajets urbains quotidiens jusqu’à 476 kilomètres. L’autonomie reste plutôt fidèle à ce qu’annonce le constructeur sur les autoroutes et les routes du bord de mer mais nous n’avons pas pu la tester en montagne à plus basse température.

Rechargement simplifié

Comme les autres véhicules électriques de Mercedes-Benz, la Classe EQV 300 dispose d’un abonnement gratuit d’un an à Ionity. Premier arrêt sur notre route, la station de Mougins. La Mercedes peut être branché à l’avant du véhicule mais cette configuration est un peu étrange car cela reste un endroit plutôt sensible aux chocs. Après un arrêt d’une quarantaine de minutes notre batterie a regagné environ 80% de son autonomie même si elle n’était pas complètement déchargée. Grâce à l’abonnement, Ionity ne facture que 0,29€ par minute au lieu des 0.79€ habituels.

La Mercedes peut également être branché à domicile (lien vers l’installation de borne partenaire)

La Mercedes EQV dispose d’un abonnement avec des tarifs préférentiel sur les bornes Ionity. Crédit : Mercedes-Benz.

Trop de modes ?

Rares points négatifs de cette Mercedes, le nombre d’options de route, de commande ou de boutons sont plutôt compliqué à apprivoiser pendant les premières heures de conduite. La Mercedes possède 4 modes de récupération d’énergie et plusieurs modes de conduite disponibles à tout moment sur l’écran de bord qui peuvent être difficiles à appréhender. Au total plus de 20 combinaisons de conduite différente qu’il faut connaître si l’on veut utiliser la Mercedes Classe EQV au maximum de ses capacités et si l’on veut prolonger son autonomie.

La Mercedes Classe EQV est disponible à partir de 60 714,00 euros hors taxe sans les options et son prix peut augmenter sensiblement avec le nombre d’équipements disponibles en supplément sur le site de Mercedes-Benz.

Un nouveau véhicule électrique viendra compléter la Classe EQV

Pour équiper entièrement sa flotte de véhicules électriques pour 2022, Mercedes vient de présenter un nouveau véhicule 100% électrique. Sur le rooftop de Fluctuart, la présentation en valait le coup d’œil. C’est au tour de la Classe T d’accueillir sa nouvelle version, la Classe EQT qui devrait être lancée dès 2022. La Mercedes Classe T avait été annoncée un peu plus tôt en 2020 et devrait sortir avant la Classe EQT au début de l’année 2022.

Le véhicule se rapproche de l’actuelle Classe EQV et V, il pourra accueillir jusqu’à sept personnes et dispose d’un grand coffre. A l’image des précédents modèles, il devrait s’inspirer du haut de gamme habituel de Mercedes en y ajoutant les nouvelles fonctionnalités du constructeur comme les écrans MBUX.

Présentation de la Mercedes EQT sur le rooftop du Fluctuart. Crédit photos: Tibo