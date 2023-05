Et si l’usine Tesla en France ne produisait pas de voiture électrique ?

Pour beaucoup, l’idée d’une usine Tesla en France paraît improbable. En effet, en discutant avec différentes relations internationales, que ce soit en Inde ou aux États-Unis, la France semble un pays improbable sur le plan politique pour y installer une telle usine. Pourtant, on peut se demander si le récent sommet entre Emmanuel Macron et Elon Musk, CEO de Tesla, pourrait changer la donne. Et si la rencontre entre ces deux figures de proue ne débouchait pas sur une production de voitures électriques, mais sur quelque chose d’autre : le stockage d’énergie.

L’essor du stockage d’énergie, un enjeu stratégique

Tesla est en effet bien plus qu’une entreprise de voitures électriques. C’est une entreprise d’énergie. Outre les véhicules, Tesla développe des batteries pour le stockage d’énergie à grande échelle. L’une des plus grandes installations de ce type en Europe, alimentée par 78 Megapacks Tesla, peut être observée ici :

Harmony Energy, la société en charge du projet, affirme que ces Megapacks utilisent des batteries lithium fer phosphate (LFP), reconnues pour leur sécurité et leur longévité.

Pourquoi est-ce important ? Le stockage d’énergie va devenir stratégique à mesure que nous progressons vers une énergie 100% renouvelable. Les sources d’énergie renouvelable comme le solaire et l’éolien sont intermittentes par nature. Pourtant, nous avons besoin d’énergie constamment. Des solutions de stockage efficaces sont donc nécessaires pour capter l’énergie produite lorsqu’elle est abondante et la libérer quand elle est nécessaire.

Les réussites du stockage d’énergie en France

La France a déjà montré son intérêt pour le stockage d’énergie, en particulier dans les départements et territoires d’outre-mer (DOM-TOM). L’appel d’offres réussi pour la mise en place de photovoltaïque et de stockage dans les îles françaises va se traduire par l’installation de 57 MW de PV, jumelés à 42 MW / 84 MWh de stockage à un tarif moyen de 98,6 €/MWh.

Akuo Energy est sorti grand vainqueur de cet appel d’offres 2019 pour les systèmes non interconnectés français, remportant plus de capacité que tout autre développeur. Au total, environ 42 MW / 84 MWh de systèmes de stockage d’énergie seront déployés aux côtés de ressources photovoltaïques sur différentes îles françaises. Akuo Energy à lui seul déploiera plus de 18 MW de capacité de stockage. Ces systèmes devraient être opérationnels d’ici fin 2022.

Vers une future usine Tesla en France qui produirait des batteries de stockage ?

L’implantation d’une usine Tesla en France pourrait donc prendre une direction inattendue, axée sur la production et le stockage d’énergie plutôt que sur la fabrication de voitures électriques. Au vu de l’intérêt croissant de la France pour les solutions de stockage d’énergie, notamment dans les DOM-TOM, et du savoir-faire de Tesla en la matière, une telle collaboration pourrait s’avérer fructueuse.

Cela pourrait en outre contribuer à diversifier l’économie française, à soutenir la transition énergétique du pays et à créer de nouveaux emplois dans un secteur d’avenir. Il reste à voir si les discussions entre Emmanuel Macron et Elon Musk aboutiront à une telle initiative. Quoi qu’il en soit, l’idée que l’usine Tesla en France pourrait ne pas produire de voitures électriques, mais se concentrer sur le stockage d’énergie, donne matière à réflexion.

La Gigafactory Tesla en France, bientôt une réalité ?

Source: Compte Twitter Emmanuel Macron

L’Industrie Européenne en Question

L’industrie en Europe, particulièrement en France, est à un tournant crucial. Le Dr. Maximilian Holland souligne : « La question est très complexe. Je pense que les progrès déjà réalisés dans les Hauts de France sont positifs. Il existe toujours une base industrielle quelque peu existante et saine en France. » Néanmoins, il admet que l’Europe est en retard par rapport à l’Asie en matière de puissance industrielle. Selon lui, le principal défi actuel réside dans la crise énergétique, avec des prix de l’énergie en Europe parmi les plus élevés du monde, un obstacle sérieux à la compétitivité industrielle.

Les défis d’une Gigafactory en France

La question de savoir si la France est le bon endroit pour la prochaine usine « Gigafactory » de Tesla est débattue. Alex, spécialiste de l’industrie, exprime des doutes : « C’est difficile à dire et nous pourrions tous nous tromper, mais je crois que d’autres endroits sont mieux adaptés. » L’argument principal semble être la compétitivité coût-énergie de la France par rapport à d’autres régions.

La Russie et l’Europe de l’Est comme Alternatives ?

Le Dr Able Lawrence MD DM propose une perspective différente, comparant la situation française à celle de la Russie et suggérant que l’Europe de l’Est pourrait avoir un meilleur avenir industriel, malgré les problèmes d’accès aux marchés en dehors de l’Europe.

L’Inde, Une Opportunité pour Tesla ?

La perspective de construire une usine Tesla en Inde est également avancée. Le Dr Lawrence fait valoir que « Si l’usine Tesla est construite en Inde, l’Inde achèterait plus de Teslas que la France ». En dépit des droits de douane élevés et d’une TVA de 48% en Inde, la taxe sur les véhicules électriques n’est que de 5%, ce qui pourrait rendre une Tesla fabriquée localement compétitive par rapport aux voitures de luxe allemandes.

Le Point de Vue d’Eva Fox

Eva Fox, journaliste experte de Tesla, tempère les attentes concernant une Gigafactory en France : « Avec l’état actuel des choses, à court terme, je pense que Giga France est irréaliste. » Cependant, elle ouvre la porte à une possible évolution suite à une récente rencontre entre Elon Musk et Emmanuel Macron qui « pourrait avoir apporté des ajustements dont nous n’avons pas encore connaissance. »

Synthèse

La possibilité d’une Gigafactory Tesla en France dépend de nombreux facteurs, dont la santé de l’industrie locale, les coûts énergétiques et la politique gouvernementale. La situation est complexe et la concurrence internationale est rude. Des alternatives comme l’Europe de l’Est ou l’Inde présentent des atouts, mais aussi des défis. Le débat reste ouvert.