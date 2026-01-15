Exclusif : Les premières photos en lumière naturelle de la Tesla Model 3 « Marine Blue » fuitent enfin !

Le nuancier Tesla vient de s’enrichir d’une nuance qui pourrait bien détrôner le célèbre Deep Blue Metallic. Alors que le constructeur californien peaufine sa gamme 2026 pour la Model 3 Highland, des clichés volés — les premiers en plein soleil — révèlent toute la profondeur du nouveau Marine Blue.

Oubliez le bleu classique que l’on croise à chaque coin de rue : le Bleu Marine (ou Marine Blue) apporte une touche de sophistication qui transforme radicalement la silhouette de la berline électrique la plus vendue au monde.

Un bleu qui change tout : ce que révèlent les photos

Jusqu’à présent, nous n’avions vu ce coloris que via des rendus numériques ou sous les éclairages artificiels des showrooms. Ces nouvelles photos prises en extérieur, probablement aux abords de la Gigafactory Berlin, changent la donne :

L’effet « Caméléon » : Contrairement au Deep Blue qui restait assez éclatant, le Marine Blue tire vers un bleu nuit profond à l’ombre, pour exploser en reflets métalliques subtils dès qu’il est frappé par les rayons directs du soleil.

Contrairement au Deep Blue qui restait assez éclatant, le Marine Blue tire vers un bleu nuit profond à l’ombre, pour exploser en reflets métalliques subtils dès qu’il est frappé par les rayons directs du soleil. Un look plus « Premium » : Cette teinte semble se rapprocher des standards de peinture de Porsche ou BMW. Elle accentue les lignes acérées du design Highland, particulièrement au niveau des optiques avant affinées.

Cette teinte semble se rapprocher des standards de peinture de Porsche ou BMW. Elle accentue les lignes acérées du design Highland, particulièrement au niveau des optiques avant affinées. Contraste avec les jantes : Les clichés montrent une version équipée des nouvelles jantes Helix. Le mariage du gris anthracite des roues et du bleu sombre crée un look « furtif » particulièrement réussi.

Pourquoi Tesla remplace son bleu historique ?

Le passage du Deep Blue Metallic au Marine Blue n’est pas qu’une question d’esthétique. C’est un mouvement stratégique de la part de la firme d’Elon Musk :

Montée en gamme : Avec l’arrivée de concurrentes chinoises agressives, Tesla doit justifier ses tarifs par des finitions plus exclusives. La technologie Giga Berlin : Cette nouvelle peinture multicouches profite des ateliers de peinture ultra-modernes de l’usine allemande, capables d’appliquer des teintes complexes comme le Quicksilver ou le Midnight Cherry Red. Exclusivité des modèles : Pour l’instant, le Marine Blue semble réservé aux finitions Grande Autonomie (Premium) et Performance. Les modèles d’entrée de gamme restent sur les coloris plus standards.

Fiche technique et prix : ce qu’il faut savoir

Si vous envisagez de configurer votre future Model 3 avec cette robe, voici les détails logistiques :

Caractéristique Détails Nom officiel Marine Blue (Bleu Marine) Disponibilité Model 3 & Model Y (versions 2026) Prix estimé 1 300 € à 1 600 € (selon le marché) Particularité Peinture métallisée multicouches

Le saviez-vous ? Les premières livraisons de la Model 3 Marine Blue sont attendues pour le premier trimestre 2026 en Europe, avant une généralisation probable aux États-Unis et en Asie.

Notre avis : Faut-il craquer ?

Si vous cherchez une Tesla qui sort du lot sans tomber dans l’excentricité d’un rouge vif, le Marine Blue est sans doute le meilleur choix actuel. C’est une couleur « adulte », élégante, qui devrait particulièrement bien vieillir et maintenir une excellente valeur à la revente.

Cependant, attention à l’entretien ! Comme tous les bleus foncés, cette teinte ne pardonnera pas les micro-rayures. Un traitement céramique dès la livraison ne sera pas un luxe pour préserver cet éclat « sorti d’usine ».