« Pour les 100 milliards de $ c’est fait

Avec bien sur un nouveau record en clôture 569,56 $ et un plus haut historique en séance à 594.50 $ » Par JARVIS

« En effet , c’est assez fou comme capitalisation .

Qu’est ce qui a fait « tilt » chez les investisseurs ?

J’avance une possibilité : l’interdiction progressive de l’accès de nombreuses villes aux véhicules diesel .

Les politiciens partout en Europe s’orientent vers cette réglementation ; et nous en sommes très proche (2024 à Paris !)

Si vous analisez le parc automobile actuel ( 30 mio de véh diesel en France !) et la trentaine de villes françaises qui ont suivi une règle analogue (Pour Bruxelles , l’interdiction du diesel est 2030), vous pouvez imaginer le potentiel gigantesque de vente des VE .

Il est tout simplement impossible de produire autant de voitures électriques dans un temps aussi limité .

Les VE d’occasion vont bientôt se vendre (ou se louer) à prix d’or ! » Par PHIL

« Pour moi, c’est la conjonction de 3 facteurs:

Si on cherche une alternative aux véhicules thermiques, les « BEVs » sont la seule technologie crédible aujourd’hui pour une adoption significative (je ne dis pas « de masse » parce que c’est encore trop cher, mais c’est abordable pour une part de plus en plus importante de la population)

Tesla a une avance considérable et visible sur ses concurrents, à la fois sur le réseau de recharge (SUC vs. Ionity) et sur les voitures elles-mêmes (voir les chiffres d’autonomie EPA des Audi e-Tron ou Porsche Taycan)

Tesla est en train de montrer qu’ils peuvent produire et livrer de plus en plus de voitures avec des chiffres qui deviennent non négligeables. Il ne reste plus qu’à montrer qu’ils peuvent le faire de façon profitable, on verra l’annonce des résultats à la fin du mois… » Par VIBE

Participez aux discussions sur notre Forum