Faut-il privilégier des fenêtres ou des panneaux solaires pour le confort domestique ?

On entend souvent que les panneaux solaires peuvent aider à économiser de l’argent à long terme pour une maison. Pour les gens qui travaillent avec, qui en ont ou qui en ont eus par le passé : quels sont les avantages et les inconvénients ?

Le conseil le plus simple, et le plus important, est de procéder à une vérification énergétique, avant de faire quoi que ce soit. L’installation de panneaux solaires est une question complexe, et cela dépend beaucoup de l’endroit où vous vivez et des incitations qui peuvent être offertes.

Si vous avez des fenêtres à un seul panneau, leur mise à niveau peut faire une grande différence, tout comme une simple altération.

Généralement, on estime que le solaire sur le toit est en fait un meilleur investissement à long terme que les fenêtres. Supposons que le coût initial est similaire, le solaire vous fera économiser plus d’argent sur l’électricité, alors que les fenêtres auront un impact sur l’énergie de chauffage / refroidissement.

Bien sûr, il faut aussi prendre en compte l’exposition et le nombre de fenêtres, ou la surface de toit disponible pour la captation d’énergie solaire. Cela étant posé, le rapport qualité-prix penche plutôt en faveur du solaire.

Vous souhaitez prendre le contrôle sur votre consommation énergétique ? Tesla Mag vous met en relation avec les fournisseurs d'énergie qui vous permettent de recharger avec de l'électricité verte et en faisant des économies. Quels sont vos objectifs ? Réduire ma facture d'électricité Installer des panneaux solaires Atteindre l'indépendance éngergétique

Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Votre numéro de téléphone *

Consommation électrique / mois * en KW

Surface * en m2

Possédez vous un compteur Linky? * Oui Non

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Bien que dépendant de nombreux facteurs, il peut y avoir des aides importantes de l’État, pour une chose, mais pas une autre. En fonction des situations, géographiques notamment, certains peuvent obtenir l’énergie solaire majoritairement à coût réduit ou nul.

Et cela, en raison de crédits ou de la location du système de panneaux. Les fenêtres apportent une solution beaucoup plus rapides et efficaces, mais leur installation / rénovation fait moins souvent l’objet de crédits pour les travaux.

Ce qui revient beaucoup, c’est qu’à moins que vous ne comptiez emménager pour une durée assez longue, vous n’amortirez presque jamais dans vos frais pour les nouvelles fenêtres. Et la logique est similaire pour les panneaux solaires.

Si les deux répondent d’une façon différente, à une même problématique (énergie – chauffage – climatisation), leur installation doit s’inscrire dans un projet de long terme.

Source : Reddit