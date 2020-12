Fiscalité automobile : à quoi faut-il s’attendre en 2021?

- Communauté - Chez Tesla Magazine, nous pensons que la révolution électrique doit se vivre. Cliquez-ici pour demander votre carte dès maintenant.

Le 12 octobre 2020, le magazine Auto Plus reprenait les principales mesures discutées lors de la première mouture du projet de loi des finances 2021.

Évoquant une année de tous les records en termes de fiscalité automobile, il s’est concentré sur les taxes automobiles et les futurs malus.

Une taxation automobile renforcée

Tout d’abord, le gouvernement s’est annoncé favorable à une taxation encore plus sévère sur l’achat de véhicules neufs. L’objectif de cette loi des finances serait de durcir le malus basé sur le CO2, mais aussi d’introduire un malus calculé en fonction du poids de l’automobile. Il serait calculé en comptant 10 € par kilogramme, au-delà de 1 400 kg.

Un apport financier non négligeable

L’adoption de ces deux malus serait particulièrement juteuse pour les finances publiques puisque, selon la Plateforme automobile (PFA), elle pourrait rapporter près de 4,5 milliards d’euros, contre 493 millions d’euros en 2019. Avantage pour l’Etat donc, mais pas pour le secteur automobile, qui peine déjà à se relever de la crise sanitaire.

Une inspiration citoyenne : la Convention pour le climat

Ce projet de loi des finances 2021 reprend les recommandations émises par la Convention citoyenne pour le climat. Cette dernière, constituée en octobre 2019 par le Conseil économique, social et environnemental sur demande du Premier ministre Édouard Philippe, a regroupé 150 citoyens tirés au sort parmi la population française. Son objectif : “définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport à 1990” est également celui affiché par le gouvernement.

Des bonus écologiques en vue

D’autres mesures débattues lors de la Convention pourraient ainsi être mises en œuvre, comme le volet consacré au bonus écologique. Elle suggère notamment un bonus de 1 000 € pour l’achat d’un véhicule d’occasion de plus de 5 ans peu émetteur. En outre, comme pour le malus, elle préconise de créer deux bonus, l’un en fonction du taux de CO2 et l’autre en fonction du poids. Le montant total de ce double bonus serait alors de 9 000 €, et même 10 000 € dans les départements d’Outre-mer.

Des contradictions entre bonus et malus

Or, les doubles bonus et les doubles malus peuvent entrer en contradiction les uns avec les autres. Par exemple, une voiture électrique professionnelle ou personnelle, alourdie par sa batterie, pourrait bénéficier à la fois du bonus CO2, tout en étant taxée à cause de son poids. On a connu plus incitatif comme mesure… D’autant plus que ces contradictions s’avéreront sans aucun doute contre-productives pour les citoyens français.

Quid de la prime à la conversion ?

La prime à la conversion, rabotée depuis le 3 août, devrait tout de même être maintenue en 2021. Selon les affirmations de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, elle sera prolongée pour le véhicule électrique et l’hybride rechargeable. Il n’a cependant pas précisé si les thermiques seraient toujours éligibles… Ces complexifications ne vont, encore une fois, pas dans le sens des concessionnaires et des automobilistes.