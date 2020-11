Le Forum Tesla Magazine est le premier forum francophone, indépendant, dédié aux propriétaires de véhicules Tesla, passionnés, observateurs mais aussi à tous les propriétaires de véhicules électriques. Depuis peu, nous intégrons des sujets pour partager notre expérience électrique en général. Cette agora est riche et nous souhaitons vous simplifier l’accès en vous précisant les liens principaux au mieux de cet espace privé et dédié à nos membres.

Inscription

Tout le forum est accessible librement mais si vous voulez participer ou communiquer avec un membre, il vous faudra vous inscrire. Pour cela, il faut remplir un formulaire que vous trouverez ici:

L’inscription pour qu’elle soit bien faite peut vous prendre 10 minutes afin de renseigner votre signature, vos réseaux sociaux, vos passions et débuter à préparer votre présentation que vous publierez une fois membre.

Pour limiter le spam, nous validons à la main chacune des inscriptions. Le délai d’acceptation peut varier entre 2 et 5 jours, cela peut aller plus vite mais je préfère que vous soyez patient car c’est un élément essentiel pour préserver l’harmonie de notre forum.

La présentation

Notre forum est une réelle communauté. Au sens, Web 1.0 : IRC / Caramail / ICQ, que ces sigles vous parlent ou non, nous souhaitons dire que vous intégrez un groupe de personnes qui peuvent se connaître depuis plus de sept ans. Il est donc très important de se présenter avant toute chose pour permettre aux membres de venir vers vous et de vous aiguiller.

En effet, si vous ne précisez pas l’objet de votre inscription et ce que vous possédez comme véhicule, difficile pour nous de vous aider ou de partager de bons mots. J’ai bien dis bon mots!

Les rubriques

Eric 90D, membre historique, a oeuvré pour mettre en place une organisation exhaustive au forum. Vous pourrez ainsi retrouvez les thématiques suivantes:

Préparez votre Road-trip

Bon le road trip en Norvège c’est loin maintenant alors on a pensé qu’un petit résumé sauce Marseille Norvège pour découvrir notre voyage jusqu’à Milan ça pouvait faire sourire encore un peu… Temps de lecture 9′. Temps pour sourire ou rigoler 9′ on espère.

Milano, no ?

“Les expos universelles on a toujours l’impression qu’elles durent, durent… Basta, le 31 octobre c’est fini. Alors, si jamais le cœur vous en dit, vite vite un petit compte-rendu de notre dernière expédition superextraotomobilistiquélectric with our marvigliosa Tesla. Et prout le salon de Francfort. « Lasciate mi cantare, e forse di clamare, la mia felicita, guidare una Tesla». Ça c’est dit. Un mois de Babbel intensif pour pouvoir pondre un truc pareil. Sachez que s’il y a des fautes c’est pas des fautes : c’est de la licence poétique. Au départ Babbel c’était pas pour chanter. Mais avec Totto Cutugno « Buongiorno Italia con il caffè ristretto … gli spaghetti al dente … » comment résister ? Quand on ne va pas en Italie pour manger… on mange quand même. Et Dio, quanto è buono !”

=> Voici un extrait des textes rédigés par les membres du Forum, ici Tesladdict

Le bar du forum

Notre bar est l’agora virtuelle du forum. Vous pouvez échanger sur tous les sujets, dans le respect des autres et avec un minimum de contenu car nous sommes une communauté éclairée sur l’électrique. Le plus souvent, nous commentons l’actualité instantanée. Venez y donner vos opinions, ce ne sont pas les sujets qui manquent en ce moment.

Des question sur les Superchargers?

La recharge est un enjeu essentiel pour les propriétaires de voitures électriques. C’est tout naturellement que nousa vons intégré une rubrique qui vous permettra d’être informé sur l’Etat des stations, de découvrir des nouvelles régions et vous donner des idées de Road-trips, en plus de la section dédiée.

Dans notre nomenclature, les superchargers sont les infrastructures qui permettent de délivrer une puissance supérieurs à 120 Kwh. Vous pouvez donc parfaitement échanger sur les bornes Ionity ou autres.

Les problèmes techniques

C’est clairement la plus utilisée à ce jour. Vous pourrez y retrouver des questions et informations pour mieux comprendre les batteries de votre véhicule, le contenu des nouvelles mises à jour proposées par votre constructeur, le fonctionnement de la télécommande, les poignées de portes et la conduite autonome.

Si vous avez une question sur un de ces éléments ou autres, vous pouvez réagir sur cette espace et un utilisateur averti vous répondra avec le maximum de détails possible.

La nouvelle Tesla Model 3

Nous avons une section par modèle Tesla car nous avons été ouverts bien avant que les informations circulent, il n’en demeure pas moins que nous répondons toujours aux questions les plus pointues sur chacun des modèles. Le forum dédié à la Tesla Model 3 est le plus actif et le plus riche. Si vous envisagez d’acheter la Berline électrique, il est indéniable que vous devriez y jeter un oeil.

Les petites annonces

Que serait une communauté sans des petites annonces fiables, assurées par l’ancienneté du membre qui propose le produit ou le service ? Cette rubrique se développe pour échanger des pneus, des accessoires, des jantes ou partager des maisons pour les vacances. Tout est possible sur Tesla Magazine.