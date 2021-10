Gigafactory de Berlin : toujours dans l’expectative

- Publicité -

Le 9 octobre 2021, les quelques 9 000 visiteurs qui se sont rendus à la Gigafactory de Berlin lors de la “County Fair” n’ont pas été déçus. Outre un spectacle sur mesure, et des annonces importantes, quelques nouvelles plus insolites ont eu leur petit succès ; ainsi, des mots comme “GigaBier” et “Cybertruck” ont souvent été associés…

Dans cette série de quatre articles, on vous explique pourquoi, au-delà de la victoire pour l’énergie propre, c’est un nouvel aperçu de l’esprit Tesla auquel nous avons assisté !

Clap de fin en forme de toast !

La « Giga Bier » de Tesla : la nouveauté de la marque ?

Le contexte

Elon Musk a profité de la Tesla Giga Berlin County Fair pour présenter une bouteille sur le thème du Cybertruck. Comme d’habitude pour les plus grands événements de Tesla, il s’est brièvement adressé aux participants au « Giga Fest ». Il en a profité pour répondre à quelques questions.

Ainsi, l’entrepreneur a partagé quelques anecdotes sur les terrains de Giga Berlin et les projets de Tesla. Dans l’hypothèse d’une potentielle boisson alcoolisée, le « GigaBier », qui relève pour le moment davantage de l’humour, il a déclaré :

« Nous allons construire une gare sur la propriété. Et puis on va avoir des graffitis partout dans l’usine, à l’extérieur et tout, donc je pense que ça va être plutôt cool. Nous en avons déjà quelques-uns, et nous allons même prendre une bière »,

a-t-il déclaré en montrant derrière lui une image de « GigaBier » de Tesla.

Sur la base de l’image présentée derrière Elon Musk, on constate que la bouteille de GigaBier a été inspirée par l’apparence du Cybertruck. Cela se voit dans les lignes et les angles nets de la bouteille GigaBier ; il est indéniable qu’ils rappellent le corps de la camionnette électrique à venir.

GigaBier et Cybertruck : des faits intéressants…

GigaBier pourrait être le premier produit de la marque de commerce « Cyberquad » déposée par Tesla, auprès de l’United States Patent and Trademark Office (USPTO) le mois dernier.

Tesla prévoit de lancer un VTT « Cyberquad » à côté du Cybertruck en option. Musk a partagé lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2021 que Tesla ferait probablement le Cyberquad à Giga Texas.

Cependant, la marque de commerce « Cyberquad » que Tesla a récemment déposée auprès de l’USPTO n’était pas pour son VTT. La demande portait sur une série d’articles classés dans les catégories des jeux, des articles de sport et des vêtements.

Cela suggère que Tesla pourrait chercher à produire et à publier des articles inspirés de sa conception « Cyber ».

Bien que le brevet n’inclut pas les boissons, la conception de la bouteille de GigaBier semble liée aux articles inspirés du Cybertruck. L’amour d’Elon Musk pour le Cybertruck et son penchant pour la vente d’articles amusants, tels que The Boring Company Not-a-Flamethrower et Tesla Short, sont bien connus.

Le GigaBier avec sa bouteille inspirée du Cybertruck pourrait alors être considéré comme incarnant le caractère de l’entreprise et de son PDG.

… et des attentes à concrétiser

Rappelons que l’usine n’a toujours pas reçu l’agrément définitif des autorités et que certains riverains s’opposent au projet. Tesla a en effet bénéficié d’une procédure exceptionnelle et controversée d’autorisation préalable.

De fait, elle lui a permis de commencer les travaux dès 2019, avant même de recevoir un permis de construire.

Or, aucun agrément définitif n’a depuis été délivré par les autorités locales ;celles-ci évaluent encore l’impact de l’usine sur l’environnement, alors même que les travaux sont presque terminés.

L’usine, annoncée en grande pompe en novembre 2019, est située à Grünheide, en banlieue de Berlin. Elle s’étendra sur 300 hectares, pour une production de 500.000 véhicules électriques par an. Elon Musk prévoit également d’y construire «la plus grande fabrique de batteries au monde».

L’installation doit bénéficier des technologies dernier cri, avec notamment «la plus grande machine de moulage de pièces détachées au monde».

Sinon, le groupe devra démonter l’usine à ses frais si aucun permis de construire ne lui était délivré.

Vous pouvez retrouver l’article précédent de notre dossier, concernant les innovations associées à l’ouverture de la Gigafactory de Berlin.

