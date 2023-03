Guide bornes de recharge et installateurs à Marseille

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Marseille. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Marseille ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Marseille.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Marseille

Réseau publique Adresse Tarifs ( ChargeMap Pass ) Le Relai Perché 63 boulevard du félibrige, 13009 Marseille Gratuit Parking Indigo Les Fabriques 8 Rue André Allar, 13015 Marseille 0,033 € / minute La Recharge 40 Impasse Baptistin Crespo 13012 Effia P2 voltaire 31 Boulevard Voltaire, 13001 Marseille De 2 à 25 € ( tarif Pefia de 15min à 24h ) Intermarché Saint-Jean-du-Désert 37 Rue Gaston de Flotte, 13012 Marseille Gratuit

Qui est le relais perché ?

Le Relais Perché est une résidence idéalement située à l’entrée du Parc National des Calanques, offrant un excellent point de départ pour découvrir Marseille tout en évitant l’agitation et le bruit du centre-ville.

Niché sur les hauteurs de Marseille, il offre une vue imprenable sur la ville et ses environs.

Qui sont les parkings Indigo ?

Indigo propose des services de recherche et de réservation de places de stationnement pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Avec Indigo, il est facile de trouver et de réserver une place de stationnement adaptée à vos besoins.

De plus, l’entreprise propose des offres d’abonnement parking sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Qui est Larecharge ?

Le réseau larecharge a mis en place un système de recharge de voitures électriques grâce à un vaste réseau de bornes réparties sur 268 zones de charge.

Cette infrastructure permet aux conducteurs de voitures électriques de recharger facilement et en toute tranquillité leur véhicule, en étant sûr de trouver une borne de recharge à proximité.

Qui est Effia ?

EFFIA est une entreprise spécialisée dans la gestion de parkings, proposant un réseau de plus de 500 parkings en France et en Belgique, situés en centre-ville pour offrir une solution de stationnement pratique et accessible. Leur plateforme en ligne permet de trouver facilement le parking le plus adapté à ses besoins, en quelques clics seulement. Que ce soit pour un stationnement ponctuel ou régulier, EFFIA propose une large gamme d’options de stationnement pour répondre aux besoins de chacun.

Grâce à leur expertise en matière de gestion de parkings et leur réseau étendu, EFFIA est un partenaire de choix pour tous les besoins de stationnement en centre-ville.

Les meilleurs installateurs de bornes à Marseille

Installateurs locaux Adresse Sate Elec 116 Boulevard de la Pomme, 13011 Marseille ECO PLUG 26 86 Bd de la Libération, 13004 Marseille ELEC3CITY 10 Rue Alphonse Tavan, 13009 Marseille CRE 355 Rue de Lyon, 13015 Marseille Manéo Energie 29 Trav. Santi, 13015 Marseille Rirodo 22 Rue John Maynard Keynes, 13013 Marseille Domoelec QUARTIER FONT SALADE, 373 Chem. des Gypières, 13390 Auriol

Rirodo

Rirodo est spécialisé dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans la région de Marseille et ses alentours. Leur expertise s’étend à tous les types de véhicules électriques, y compris les voitures et les motos.

Ils s’engagent à fournir un service de qualité supérieure à leurs clients en offrant des solutions de recharge personnalisées pour répondre à leurs besoins spécifiques. Leur équipe d’experts travaille en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins en matière de recharge et proposer des solutions adaptées.

En tant que spécialiste de la recharge pour les véhicules électriques, Rirodo s’assure que l’installation est conforme aux normes en vigueur et qu’elle est adaptée à l’utilisation prévue.

Leur équipe est composée de professionnels qualifiés et expérimentés qui sont dédiés à fournir un service de qualité supérieure.

Domoelec

Domoelec est une entreprise située à Auriol qui se spécialise dans plusieurs domaines, notamment l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Leur expertise s’étend également à la vente et l’installation de pompes à chaleur, la réalisation de travaux d’électricité industrielle, ainsi que la vente et l’installation de chauffe-eau.

En ce qui concerne l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, la société propose des solutions personnalisées pour répondre aux besoins de chaque client. Leur équipe d’experts travaille en étroite collaboration avec les clients pour déterminer la meilleure option en termes de nombre de bornes à installer et de leur emplacement.

En plus de l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, domoelec offre également des services de maintenance et de dépannage pour assurer le bon fonctionnement de l’installation.

Sate Elec

SATE est une entreprise qui offre une gamme de services en courants forts et faibles, en chauffage, ventilation et climatisation, ainsi qu’en énergie solaire photovoltaïque.

En outre, ils se spécialisent également dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Ecoplug 26

Ecoplug 26 est une entreprise basée à Marseille qui se spécialise dans la fourniture de bornes de recharge électrique. Elle offre une variété de bornes de recharge pour répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et de l’espace public.

Avec des solutions de recharge adaptées à chaque situation, Ecoplug 26 facilite l’adoption de la mobilité électrique en offrant des solutions de recharge pratiques et efficaces.

Elec3city

Elec3city est une entreprise d’électricité artisanale qui opère dans les villes de Marseille, Aubagne et La Ciotat. Elle est spécialisée dans l’automatisation des bâtiments et des infrastructures de réseaux, mais elle propose également des services d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Grâce à leur expertise en électricité, Elec3city est en mesure de fournir des solutions de recharge personnalisées pour répondre aux besoins de chaque client, contribuant ainsi à la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement.

CRE

L’entreprise CRE propose des services d’électricité générale de qualité pour les particuliers et les professionnels à Marseille et dans les environs. Leur équipe d’artisans électriciens certifiés est expérimentée et peut répondre à divers besoins tels que l’installation de systèmes électriques, d’alarmes anti-intrusion et de systèmes de surveillance.

En plus de cela, ils offrent également des services d’installation de borne de recharge électrique pour les véhicules des particuliers à domicile ou pour les entreprises.

Manéo Énergie

Manéo énergie est une entreprise qui propose des services complets en électricité, y compris l’installation de bornes de recharge électrique pour les entreprises. Leurs équipes sont expérimentées et réactives pour répondre aux besoins des clients et ils offrent des solutions de paiement à taux 0%.

Ils sont certifiés et offrent une garantie de 2 ans sur leurs produits pour assurer la performance et la sécurité des installations.