Guide bornes de recharge et installateurs sur Rouen

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Rouen

Réseau publique Adresse Tarifs Metropole Rouen Normandie Place du 39ème Régiment d’Infanterie, Rouen 76000 0,35 € / kWh à 0,65 € / kWh Bmw 122 Rue de Constantine, 76000 Rouen Gratuit Metropole Rouen Normandie Place Cauchoise, ROUEN 76000 France 0,35 € / kWh à 0,65 € / kWh Intermarché 186 Rue de Constantine, 76000 Rouen Gratuit Metropole Rouen Normandie 203 Rue du Renard, 76000 Rouen Gratuit

Qui est La Métropole Rouen Normandie ?

La Métropole Rouen Normandie est une collectivité territoriale française qui est chargée de gérer le territoire de la métropole de Rouen. En 2020, la Métropole a mis en place un réseau de plus de 80 bornes de recharge pour véhicules électriques ouvertes à tous.En décembre 2021, la Métropole a adopté son plan de déploiement des bornes de recharge pour la période 2021-2026. Ce plan prévoit l’installation d’un réseau de près de 200 bornes de recharge normale, de 10 bornes de recharge rapide aux abords des principaux axes routiers, et de 15 bornes de recharge dans les parkings relais.La Métropole Rouen Normandie est donc très engagée dans la transition énergétique en favorisant la mobilité électrique.

Le déploiement de ce réseau de bornes de recharge est une initiative importante qui permettra aux habitants de la métropole de Rouen de se déplacer facilement en véhicules électriques en offrant une infrastructure de recharge efficace et accessible.

Qui est BMW ?

BMW est une entreprise allemande spécialisée dans la production de voitures de luxe, de motos et de moteurs. Elle est également très engagée dans la transition énergétique et la promotion de l’éco-mobilité.Dans le cadre de sa stratégie de mobilité durable, BMW a lancé plusieurs initiatives pour encourager l’utilisation de véhicules électriques. L’entreprise a notamment développé des voitures électriques telles que la BMW i3 et la BMW i8, ainsi que des hybrides rechargeables.BMW a également installé des bornes de recharge dans ses concessions dans le monde entier, offrant ainsi à ses clients une solution de recharge pratique et accessible.

Les bornes de recharge sont souvent installées à des endroits stratégiques pour faciliter la recharge des véhicules électriques pendant les visites de maintenance ou les essais de conduite.

Les meilleurs installateurs de bornes à Rouen

Installateurs locaux Adresse RD 24 Quai Cavelier de la Salle, 76100 Rouen Electricité Ar 122 Avenue JEAN JAURES 76140, Le Petit-Quevilly Hebert-Elec 19, rue Pierre Corneille, 76140 Le petit quevilly Epi Electricité 350 chemin des Granges, 76710 Anceaumeville Climatix 1 Rue Gustave Serrurier, 76620 Le Havre

Rd Electricien

RD Electricien est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à Rouen et dans ses environs. Que ce soit pour votre domicile ou pour votre entreprise, l’équipe de RD Electricien est là pour vous accompagner dans votre projet. Les spécialistes prennent en compte vos exigences pour réaliser une installation qui répond pleinement à vos besoins. Ils proposent des bornes de recharge de qualité, faciles à utiliser et totalement sécurisées.

En choisissant RD Electricien, vous avez l’assurance de bénéficier d’un service de qualité pour la recharge de votre véhicule électrique.

Electricité AR

Electricité AR est une entreprise spécialisée dans les travaux d’électricité, située à Petit-Quevilly, en Normandie. Elle propose également des services d’installation de bornes électriques pour les voitures électriques. Quel que soit le type de véhicule électrique, l’entreprise peut intervenir chez les particuliers dans un rayon de 40 km autour de Rouen du lundi au vendredi de 8h à 19h. Elle garantit une intervention rapide pour installer la borne de recharge à l’endroit choisi par le client.

En plus de l’installation de bornes électriques, Electricité ARpropose des prestations en matière d’électricité générale, de domotique, de rénovation et d’installation de systèmes de sécurité.

Hebert Elec

Hébert Elec est une entreprise spécialisée dans les installations électriques de qualité, avec un fort engagement environnemental. Fondée en 1947, elle est un acteur incontournable dans le domaine de l’énergie en Normandie. Depuis sa reprise en 2014, l’entreprise est co-dirigée par deux ingénieurs expérimentés dans le domaine de la construction électrique. Hébert Elec se positionne comme un véritable intégrateur, se développant autour des nouvelles technologies connectées. L’entreprise s’engage à proposer des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement pour permettre à chacun de ses clients une meilleure gestion énergétique. Elle propose notamment des bornes de recharge pour véhicules électriques, des installations de panneaux solaires, des systèmes de sécurité ainsi que des travaux d’électricité et d’instrumentation.

Avec une vision responsable et durable de l’énergie, Hébert Elec s’efforce de limiter son impact environnemental tout en fournissant des services de qualité à ses clients.

Epi Electricité

Epi Electricité est une société d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur Rouen. En tant qu’installateur QUALIFELEC et IRVE, elle propose une sélection de bornes de recharge des marques Schneider Electric, Hager et Legrand, garantissant une sécurité maximale lors du processus de recharge.La borne de recharge est une alternative plus sûre que la prise renforcée, car elle vérifie l’intégrité de tout le système de charge avant d’injecter le courant. La borne de recharge est équipée d’un système de protection qui assure la mise à la terre du véhicule pendant la charge et, en cas de défaut, pratique un diagnostic du circuit de charge et coupe automatiquement le courant.Epi Électricité offre des conseils personnalisés pour aider les clients à choisir le dispositif qui correspond le mieux à leurs besoins.

La société accompagne les clients dans toutes les étapes de leur projet d’installation, de la sélection de la borne de recharge jusqu’à sa mise en place et son fonctionnement.

Climatix

Climatix est une entreprise spécialisée dans l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Normandie. Ils proposent une gamme complète de bornes de recharge pour répondre à tous les besoins, de la prise renforcée 2,2 kW au chargeur haute puissance 350 kW en courant continu. Face à l’augmentation importante des ventes de voitures électriques en France, Climatix vous accompagne avec rigueur et expertise dans l’installation de bornes de recharge individuelles ou collectives pour votre entreprise ou votre domicile.