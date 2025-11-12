Guide d’achat Tesla Model Y : les 7 accessoires indispensables pour 2025‑2026

Votre Tesla Model Y mérite le meilleur. Que vous cherchiez protection, entretien, ou confort high-tech, voici les accessoires que nous recommandons pour profiter pleinement de votre véhicule.
1️⃣ Protège-tapis toutes saisons : 3W Juniper (10 pièces)
- Pourquoi le choisir : Kit complet pour plancher et coffre, imperméable, facile à nettoyer.
- Pour qui : Conducteurs avec enfants ou chiens.
- Astuce Tesla Mag: Vérifiez la compatibilité avec votre millésime 2021 pour un ajustement parfait.
2️⃣ Alternative budget : TAPTES pour Model Y
- Pourquoi le choisir : Protection fiable et prix raisonnable.
- Pour qui : Conducteurs qui veulent un bon compromis entre qualité et budget.
3️⃣ Protection écran tactile : Spigen GlasTR EZ FIT
- Pourquoi le choisir : Verre trempé 9H, anti-reflets et anti-empreintes.
- Pour qui : Propriétaires soucieux de l’expérience premium Tesla.
- Astuce Tesla Mag: Installer dans un environnement propre pour éviter bulles et poussières.
4️⃣ Chiffons microfibre pour entretien
Glart XXL 90×60 cm
- Idéal pour le séchage rapide après lavage.
- Fibres douces pour la peinture.
EASY EAGLE 1200 GSM (Pack de 3)
- Pour la finition et les détails.
- Très dense et absorbant.
Astuce Tesla Mag: Combinez XXL + petits chiffons pour un entretien complet.
5️⃣ Organisateur de tableau de bord : topfit
- Pourquoi le choisir : Rangez téléphone, clés et lunettes en un coup d’œil.
- Pour qui : Conducteurs qui veulent un intérieur clean et ergonomique.
🔹 Comment choisir le bon kit selon vos besoins
|Usage
|Accessoires recommandés
|Familial / quotidien
|3W Juniper + microfibres Glart/EASY EAGLE
|Expérience premium
|Spigen GlasTR + tapis 3W premium
|Budget limité
|TAPTES + microfibre + topfit
✅ Checklist avant achat
- Compatibilité avec votre Model Y (2021‑2026)
- Facilité d’entretien et nettoyage
- Ajustement et antidérapant
- Garantie et retours
💡 Conclusion
Ces 7 accessoires couvrent protection, entretien et confort. Avec eux, votre Tesla Model Y sera prête à affronter tous les usages, tout en gardant son intérieur impeccable et votre expérience premium intacte.