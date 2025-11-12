Guide d’achat Tesla Model Y : les 7 accessoires indispensables pour 2025‑2026

Votre Tesla Model Y mérite le meilleur. Que vous cherchiez protection, entretien, ou confort high-tech, voici les accessoires que nous recommandons pour profiter pleinement de votre véhicule.

1️⃣ Protège-tapis toutes saisons : 3W Juniper (10 pièces)

Pourquoi le choisir : Kit complet pour plancher et coffre, imperméable, facile à nettoyer.

Kit complet pour plancher et coffre, imperméable, facile à nettoyer. Pour qui : Conducteurs avec enfants ou chiens.

Conducteurs avec enfants ou chiens. Astuce Tesla Mag: Vérifiez la compatibilité avec votre millésime 2021 pour un ajustement parfait.

2️⃣ Alternative budget : TAPTES pour Model Y

Pourquoi le choisir : Protection fiable et prix raisonnable.

Protection fiable et prix raisonnable. Pour qui : Conducteurs qui veulent un bon compromis entre qualité et budget.

3️⃣ Protection écran tactile : Spigen GlasTR EZ FIT

Pourquoi le choisir : Verre trempé 9H, anti-reflets et anti-empreintes.

Verre trempé 9H, anti-reflets et anti-empreintes. Pour qui : Propriétaires soucieux de l’expérience premium Tesla.

Propriétaires soucieux de l’expérience premium Tesla. Astuce Tesla Mag: Installer dans un environnement propre pour éviter bulles et poussières.

4️⃣ Chiffons microfibre pour entretien

Glart XXL 90×60 cm

Idéal pour le séchage rapide après lavage.

Fibres douces pour la peinture.

EASY EAGLE 1200 GSM (Pack de 3)

Pour la finition et les détails.

Très dense et absorbant.

Astuce Tesla Mag: Combinez XXL + petits chiffons pour un entretien complet.

5️⃣ Organisateur de tableau de bord : topfit

Pourquoi le choisir : Rangez téléphone, clés et lunettes en un coup d’œil.

Rangez téléphone, clés et lunettes en un coup d’œil. Pour qui : Conducteurs qui veulent un intérieur clean et ergonomique.

Usage Accessoires recommandés Familial / quotidien 3W Juniper + microfibres Glart/EASY EAGLE Expérience premium Spigen GlasTR + tapis 3W premium Budget limité TAPTES + microfibre + topfit

✅ Checklist avant achat

Compatibilité avec votre Model Y (2021‑2026)

Facilité d’entretien et nettoyage

Ajustement et antidérapant

Garantie et retours

💡 Conclusion

Ces 7 accessoires couvrent protection, entretien et confort. Avec eux, votre Tesla Model Y sera prête à affronter tous les usages, tout en gardant son intérieur impeccable et votre expérience premium intacte.