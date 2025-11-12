Guide d’achat Tesla Model Y : les 7 accessoires indispensables pour 2025‑2026

Votre Tesla Model Y mérite le meilleur. Que vous cherchiez protection, entretien, ou confort high-tech, voici les accessoires que nous recommandons pour profiter pleinement de votre véhicule.

1️⃣ Protège-tapis toutes saisons : 3W Juniper (10 pièces)

Tapis 3W Tesla Model Y
  • Pourquoi le choisir : Kit complet pour plancher et coffre, imperméable, facile à nettoyer.
  • Pour qui : Conducteurs avec enfants ou chiens.
  • Astuce Tesla Mag: Vérifiez la compatibilité avec votre millésime 2021 pour un ajustement parfait.
2️⃣ Alternative budget : TAPTES pour Model Y

Tapis TAPTES
  • Pourquoi le choisir : Protection fiable et prix raisonnable.
  • Pour qui : Conducteurs qui veulent un bon compromis entre qualité et budget.
3️⃣ Protection écran tactile : Spigen GlasTR EZ FIT

Spigen GlasTR
  • Pourquoi le choisir : Verre trempé 9H, anti-reflets et anti-empreintes.
  • Pour qui : Propriétaires soucieux de l’expérience premium Tesla.
  • Astuce Tesla Mag: Installer dans un environnement propre pour éviter bulles et poussières.
4️⃣ Chiffons microfibre pour entretien

Glart XXL 90×60 cm

Microfibre Glart
  • Idéal pour le séchage rapide après lavage.
  • Fibres douces pour la peinture.
EASY EAGLE 1200 GSM (Pack de 3)

Microfibre EASY EAGLE
  • Pour la finition et les détails.
  • Très dense et absorbant.
Astuce Tesla Mag: Combinez XXL + petits chiffons pour un entretien complet.

5️⃣ Organisateur de tableau de bord : topfit

Organisateur topfit
  • Pourquoi le choisir : Rangez téléphone, clés et lunettes en un coup d’œil.
  • Pour qui : Conducteurs qui veulent un intérieur clean et ergonomique.
🔹 Comment choisir le bon kit selon vos besoins

UsageAccessoires recommandés
Familial / quotidien3W Juniper + microfibres Glart/EASY EAGLE
Expérience premiumSpigen GlasTR + tapis 3W premium
Budget limitéTAPTES + microfibre + topfit

✅ Checklist avant achat

  • Compatibilité avec votre Model Y (2021‑2026)
  • Facilité d’entretien et nettoyage
  • Ajustement et antidérapant
  • Garantie et retours

💡 Conclusion

Ces 7 accessoires couvrent protection, entretien et confort. Avec eux, votre Tesla Model Y sera prête à affronter tous les usages, tout en gardant son intérieur impeccable et votre expérience premium intacte.

