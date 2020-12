Guide des équipements High-Tech pour la rentrée

- Communauté -

La rédaction de Tesla Magazine a sélectionné pour vous les équipements High-Tech indispensables pour bien travailler en 2021 et atteindre le succès !

MacBook Air : un net coup d’accélérateur permis par la puce M1

Le MacBook Air est le Mac le plus populaire d’Apple et l’ordinateur portable de 13 pouces le plus vendu au monde. Avec la puce M1 sur MacBook Air, tout prend un net coup d’accélérateur, de la retouche de photos de famille à l’exportation de vidéos pour le Web.

Une puissance renforcée

Le puissant processeur central (CPU) huit cœurs offre des performances jusqu’à 3,5 fois plus rapides que la génération précédente.

Avec un processeur graphique (GPU) pouvant intégrer jusqu’à huit cœurs, les performances graphiques sont désormais jusqu’à cinq fois plus rapides, ce qui constitue le plus grand bond en avant dans l’histoire du MacBook Air.

Avec des performances d’apprentissage automatique jusqu’à neuf fois plus rapides, les apps qui exploitent des fonctionnalités basées sur l’apprentissage automatique, comme la reconnaissance faciale ou la détection d’objets, se montrent encore plus efficaces.

Les toutes dernières technologies

Le contrôleur de stockage de la puce M1 et la toute dernière technologie Flash allant jusqu’à multiplier par deux les performances du SSD, la prévisualisation d’images ou l’importation de fichiers volumineux se fait plus rapidement que jamais. Et sur le MacBook Air, la puce M1 se révèle plus rapide que les puces équipant 98 % des PC portables vendus l’année passée.

Un design et une autonomie incomparables

Avec son design épuré si emblématique, son superbe écran Retina, son Magic Keyboard et un niveau de performances impressionnant grâce à la puce M1, le nouveau MacBook Air redéfinit tout ce qu’il est possible de faire avec un portable fin et léger.

Par ailleurs, grâce à l’efficacité énergétique de pointe de la puce M1, le MacBook Air délivre ces performances dans un design sans ventilateur, et reste ainsi parfaitement silencieux lorsque l’utilisateur accomplit tous types de tâches. De plus, il offre une extraordinaire autonomie : jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil et jusqu’à 18 heures de lecture vidéo.

MacBook Pro 13 pouces : encore plus puissant grâce à la puce M1

Le MacBook Pro 13 pouces est le portable pro d’Apple le plus populaire. Avec la puce M1 et Big Sur, le MacBook Pro 13 pouces devient encore plus puissant et plus professionnel. Il est disponible à partir de 1 449 € seulement.

Encore plus de rapidité

Associé au système de refroidissement actif du MacBook Pro, le CPU huit cœurs est jusqu’à 2,8 fois plus rapide que la génération précédente et offre ainsi des performances qui changent la donne pour toutes sortes d’activités, comme compiler du code, transcoder de la vidéo ou encore retoucher des photos en haute résolution.

Jusqu’à cinq fois plus rapide, le GPU huit cœurs permet de profiter de performances graphiques ultra‑fluides, qu’il s’agisse de concevoir un jeu à graphismes sophistiqués ou un nouveau produit.

Un ordinateur qui ne souffre pas de la comparaison

Avec la puce M1, le MacBook Pro 13 pouces est jusqu’à trois fois plus rapide que l’ordinateur portable Windows le plus vendu dans sa catégorie. En outre, l’apprentissage automatique (ML) est jusqu’à onze fois plus rapide.

Pour les tâches ML sur l’appareil qui exploitent le Neural Engine, le nouveau MacBook Pro 13 pouces est désormais l’ordinateur portable pro compact le plus rapide au monde.

Des atouts indéniables

En offrant jusqu’à 17 heures de navigation web sans fil et jusqu’à 20 heures de lecture vidéo, le MacBook Pro fournit jusqu’à deux fois plus d’autonomie que la génération précédente et surtout, l’autonomie la plus importante jamais vue sur Mac2.

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces est l’expression la plus aboutie des possibilités qu’offre la puce M1 : avec des performances exceptionnelles, une autonomie incroyable, un somptueux écran Retina, le Magic Keyboard et un design compact de 1,4 kg.

La Hisense TV LED 58A7100F : une concurrente à prendre au sérieux

Ce téléviseur pourrait faire de l’ombre au Samsung Q80T grâce à sa dalle VA 100 Hz, son système de rétroéclairage Full Led à 180 zones distinctes et son pic de luminosité très élevé. Nous allons dans cet article énoncer ses principales caractéristiques, ainsi que ses atouts et faiblesses. Puis, nous donnerons un avis plus global sur le produit.

Les principales caractéristiques

Elle mesure 65 pouces en diagonale, dispose d’une définition de 3840 x 2160 pixels et d’une compatibilité de 2160p/1080p/720p. De plus, la certification HD est présente, les angles de vision sont de 178/178 et la puissance sonore de 2 x 10 W.

Ses points forts

La TV Ultra HD Full Led Hisense 65U8QF permet une très bonne qualité d’image SDR et HDR) et un contraste fort agréable avec des pics de luminosité supérieurs à 1000 cd/m². Son système de rétroéclairage Full Led est étendu sur 180 zones. En outre, le mode jeu est indépendant du mode d’image choisi et Alexa est intégrée au téléviseur. Enfin, une télécommande en aluminium est fournie avec un micro.

Ses points faibles

Concernant les points faibles du téléviseur, on peut noter que les angles de vision sont réduits, et que la qualité audio est moyenne. Certaines applications, essentielles pour de nombreux utilisateurs, sont tout bonnement absentes du système Vidaa U (exemples : Molotov ou Mycanal).

Un avis global sur le produit

Non content d’être très bien calibré en SDR et en HDR, il bénéficie — grâce à son système de rétroéclairage à 180 zones — d’un pic de luminosité inégalé, surtout à ce niveau de prix.

On peut simplement lui reprocher un système d’exploitation un peu à la traîne par rapport à la concurrence et l’absence de HDMI 2.1. Pour le reste, le Hisense 65U8QF est un très bon téléviseur, qui rivalise sans problème avec le Samsung QE65Q80T, tout en étant moins cher.

