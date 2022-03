Guide du rechargement à Bordeaux

L’offre d’écomobilité et de déplacements doux passe également par la promotion des véhicules électriques personnels, leur location ou encore leur recharge à l’aide de bornes rapides et gratuites, à Bordeaux. Une aubaine pour ceux qui ont choisi de rouler écoresponsable !

Bordeaux, ville engagée dans la promotion de la mobilité urbaine peu polluante

Engagée depuis plusieurs années dans la promotion de la mobilité urbaine peu polluante, Bordeaux Métropole propose sur l’espace public, un réseau de recharge de véhicules électriques, en plus de celles qui existent déjà dans les parkings publics.

Le réseau de charge de Bordeaux Métropole est constitué de :

17 stations de charge rapide (64 points de charge),

(64 points de charge), 1 station de charge accélérée (2 points de charge)

(2 points de charge) 67 stations de charge lente (174 points de charge)

Ce réseau est opéré par Freshmile, qui assure pour la Métropole la supervision, la relation usagers ainsi que la collecte des recettes.

L’offre publique est également composée de 295 bornes gérées par Metpark et les délégataires de stationnement dans les parkings et parcs relais de la Métropole.

L’installation des bornes de recharge rapide a été réalisée par Bordeaux Métropole avec le soutien financier de l’Etat, dans le cadre du 2ème Programme d’Investissements d’Avenir EcoCité, Villes Respirables en 5 ans et Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte.

Une recharge adaptée afin de ne pas pénaliser le réseau électrique

Certaines bornes rapides sont munies de batteries qui se chargent en heures creuses et complètent la puissance du réseau électrique lors de la charge rapide d’un véhicule.

Elles écrêtent ainsi l’appel de puissance sur le réseau Enedis et peuvent totalement délester celui-ci pendant les heures de pointe. En cas de charge simultanée de deux véhicules, une baisse de la puissance délivrée peut être observée.

Depuis mars 2021, les bornes de l’ancien réseau BlueCub, intègrent l’offre globale de bornes de recharge électrique proposée par Bordeaux Métropole aux particuliers possédant des véhicules électriques, portant ainsi leur nombre de 37 à 207.

En bref : Le réseau de bornes électriques de Bordeaux Métropole

Le réseau de bornes de recharge électriques, accessible gratuitement jusque-là, est dorénavant opérationnel sur tout le territoire de la métropole. Il est payant depuis le 2 novembre 2021, tant pour assurer une meilleure rotation des véhicules sur les places dédiées, que pour améliorer et développer les infrastructures.

Un tarif adapté pour chaque typologie de station (lente, accélérée, rapide) et tarifée à la minute de session est donc appliquée. Un tarif progressif au-delà de 3h de session permet d’encourager à la rotation. Un montant maximal avec un seuil fixé pour les recharges de nuit sur les stations lentes et accélérées permet une session prolongée pour les riverains.

NB : Une modification dans l’application des tarifs a été apportée vendredi 19.11.2021 :

Les Véhicules Électriques utilisant les prises Type 2 (T2) ou EF (domestique) sur les bornes rapides, seront désormais facturés au tarif des bornes accélérées.

Seule la recharge sera payante via le système de supervision des bornes en place, opérées par Freshmile.

Le paiement du stationnement sur horodateurs n’est pas nécessaire.

DÉMARRER LA CHARGE

Après avoir branché le véhicule, il est possible de lancer la charge en se référant à l’autocollant Freshmile présent sur la borne.

Plusieurs méthodes sont proposées :

Ouvrir le lien xfm.fr

Scanner le QR Code

Utiliser l’application mobile Freshmile (disponible gratuitement sur Google Play et l’App Store)

(disponible gratuitement sur Google Play et l’App Store) Avec le badge Freshmile après création d’un compte via l’application ou sur le site

A noter : une fois la charge lancée, il est nécessaire de conserver le code de déverrouillage à 4 chiffres.

ARRÊTER LA CHARGE

Une fois la charge terminée, tapez le code de déverrouillage sur le site ou l’application, ou badgez afin de pouvoir débrancher le véhicule.

IMPORTANT !

Ces places de stationnement sont exclusivement dédiées à la recharge. Vous devez libérer la place de stationnement une fois votre charge terminée pour assurer la disponibilité de la borne aux autres usagers.

Tout véhicule, qu’il soit thermique ou électrique, mais qui n’est pas en cours de charge, est passible d’une contravention pour stationnement gênant.

Les différents connecteurs

Les bornes de recharge lente, issues de l’ancien réseau Bluecub, sont de faible puissance et avec des prises T1 et T3 qui ne correspondent plus aux normes actuelles.

Ce réseau a été récupéré sans frais pour le contribuable et était une opportunité de quadrupler le maillage de bornes de recharge sans rupture de service et sans coûts de création de places, de raccordement et de fourniture et d’installation de bornes.

A SAVOIR !

Pour se connecter sur les ex-bornes Bluecub, il est possible de se brancher sur la borne en Type 3, ou sur le véhicule via l’enrouleur de Type 1 :

Branchement direct sur la borne : un câble adaptateur de votre véhicule (T2 majoritairement) vers une prise type T3 mâle peut être nécessaire.

: un câble adaptateur de votre véhicule (T2 majoritairement) vers une prise type T3 mâle peut être nécessaire. Branchement depuis la borne (enrouleur) vers votre véhicule : un adaptateur monobloc de Type 1 vers la prise de votre véhicule (T2 majoritairement) peut être nécessaire.

NB : Sur les bornes rapides, le problème ne se pose pas: c’est la borne qui vient se connecter à la voiture avec différents câbles enrouleurs disponibles sur le point de recharge.

Localisation des stations de recharge

Au total, l’offre de recharge se compose de :

65 points de recharge Bluecub (bornes reconverties)

14 points EVTronic :

Quai Richelieu (près de la maison écocitoyenne) Bordeaux 5 place de l’Église Saint Augustin Bordeaux 7 rue de l’Église à Caudéran Bordeaux 11 allée de Serre à la Bastide Bordeaux 63 cours Georges Clemenceau Bordeaux 1 rue Carayon Latour Bordeaux 65 rue de la Benauge Bordeaux 29 cours du Québec (Ginko) Bordeaux Rue du Grand Barail Bordeaux Rue François de Sourdis (devant la place du 11 novembre) Bordeaux 11 rue de la Pelouse de Douet Bordeaux Rue de la Gare (pôle intermodal) Parempuyre Rue du Commandant Charcot (au niveau de Technowest) Blanquefort Avenue Maryse Bastié (au niveau de la polyclinique Jean Villar) Bruges

En outre, 235 points de recharge sont accessibles dans les parking gérés par Metpark, plus les bornes sur les espaces privés (parkings de centre commerciaux, concessions…). Pour localiser l’ensemble des bornes de charge publiques et privées, ça se passe sur ChargeMap.