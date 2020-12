Guide évasion : Destinations et locations

Bienvenue sur la page de notre guide dédié à l’évasion, un ensemble de destinations et de locations à découvrir avec votre voiture électrique en 2021. Bien entendu, ce sera également l’occasion pour vous d’explorer de nouveaux territoires en France pendant cette période particulière.

Nous avons sélectionné des destinations pour initiés et d’autres plus généralistes mais l’important reste de se couper du quotidien pour prendre le grand air!

Evidemment pour les membres de Tesla Magazine, une visite d’un de ces domaines est plus qu’envisageable. Nous vous invitons à nous contacter pour cela.

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

L’île de Ré, pour voir grand

Pour des vacances dépaysantes et en toute détente, choisissez l’Île de Ré et sa très belle propriété contemporaine

L’Île de Ré a tous les atouts pour faire vivre un dépaysement depuis son propre pays. Une île, un déplacement uniquement en vélo, de grands espaces, c’est l’endroit idéal pour se ressourcer.

Nous vous proposons de louer une très belle propriété contemporaine de plain-pied de 250 m2, avec un espace extérieur conçu dans un esprit zen et exotique de 1300 m2.

La villa s’organise entre cactus, bambou et plantes exotiques d’une part et un jardin épuré d’autre part. Cette villa luxueuse est composée de 2 parties, une villa principale et une annexe, reliées par un préau qui peut être ouvert ou fermé par temps froid.

La Villa Orphée offre une cuisine équipée, une salle à manger et salon avec cheminée et TV et un salon bibliothèque avec TV, 4 chambres avec 1 salle de bain et 3 salles d’eau. Piscine intérieure de 11 mètres, préau abrité avec salon d’été, patios, parking véhicules, douche extérieure.

La partie principale dispose d’une chambre parentale avec une baignoire japonaise & douche, ouverte sur le jardin.

La seconde partie se compose d’une chambre enfant, une chambre d’amis en couple ou individuelle, disposant chacune d’une petite terrasse pour des moments “relax” et une seconde chambre parentale avec un petit patio très agréable.

La villa est située aux Portes en Ré, à 5 minutes de la plage du Petit Bec et du Lizay, endroit prisé par les surfeurs. Jouissant d’un calme absolu, vous profitez de vacances en famille dans une atmosphère de détente. Un vrai coup de cœur.

Prix: Nous consulter

Un véritable petit bijou situé à St-Rémy-De-Provence

On ne présente plus St-Rémy-De-Provence qui déborde de charme, comme ses quelques villas cachées au détours des ruelles pavées.

Nous vous proposons à la location ce superbe mas à Maussane les Alpilles, elle dispose de 8 chambres, d’un service hôtelier et d’un personnel de maison pour vivre un séjour sans contrainte. Elle profite d’une piscine chauffée et possède tous les critères du luxe à la provençale.

Le Mas date du 18ème siècle, plus de 840 m2 sur 3 niveaux, pouvant accueillir confortablement seize personnes, dans un parc de 3,5 hectares parcemé d’oliviers centenaires.

On y trouve un jardin potager pour le plus grand plaisir du chef cuisinier, des terrasses spacieuses et des pergolas ombragées pour déjeuner ou se reposer, un grand bassin avec sa fontaine et ses nénuphars et une chapelle saintifiée, au fond du jardin, pour méditer en toute sérénité, tandis que les enfants s’amusent dans leur grande cabane en bois.

Toutes les chambres sont climatisées et équipées d’écrans plats, de la wifi, de cafetière Nespresso et d’un minibar. La grande cheminée en pierre de la pièce à vivre s’ouvre sur le jardin par ses grandes arches.

Le Mas profite également d’un bar-bibliothèque de 34 m2 et d’une salle à manger avec sa grande table ovale Baxter en noyer foncé. On accède à l’étage par un ascenseur ou par le grand escalier du hall d’entrée en marbre, éclairé par un lustre en cristal de Murano.

Au 1er niveau, huit chambres climatisées avec leur salle de bain ou douche en pierre calcaire. Grandes hauteurs sous plafond, larges fenêtres, rideaux en matières naturelles de Pierre Frey, De la Cuena ou Elitis. Enduits naturels en argile, sable, chaux, pigments naturels. La literie haut de gamme avec matelas en crin de cheval, laine et latex pour un repos optimal.

À l’étage supérieur, place à la détente avec le Spa équipé d’un sauna et salle de massage et un espace fitness, yoga et relaxation.

Chaque maison reflète les goûts uniques de son propriétaire et Villanovo s’attache toujours à offrir des demeures de vacances en harmonie avec la destination.

Prix: Nous consulter