Guide Investissement: Les livres indispensables

Comme de nombreux dirigeants, la lecture est un leitmotive, une obligation pour pouvoir conseiller et partager. Nous vous partageons les livres que nous considérons indispensables pour démarrer en investissement.

Père riche, père pauvre, de Robert Kiyosaki (LU)

Pour ce qui est d’une première approche concernant la finance personnel et l’éducation financière de façon à apprendre à gérer et différencier ses sources de revenus, Père riche, Père Pauvre; de Robert Kiyosaki est un livre pertinent, il aura comme but de s’éduquer financièrement, d’apprendre la différence entre un bien et un investissement, ainsi que les actifs (bien générant des revenus/rentrée d’argent) ou les passifs (bien entraînant une “perte d’argent” suite à des coûts d’entretien ou une perte de valeur), et donne goût à l’idée d’aller plus loin et de ce former les domaines permettant une évolution financière tel que l’immobilier, la bourse, ou encore la fiscalité.

La finance pour les nuls en 50 notions clés, de Christophe Njidam

La finance pour les Nuls en 50 notions clés, de Christophe Njidam, permet de découvrir des notions et terme précis de finance, tel que l’effet de levier ou le cash-flow, de manière synthétique et illustré grâce à des anecdotes, sans rentrer des les détails, il permet de découvrir ce milieu et ses notions pour ensuite approfondir les éléments essentiel à nos yeux, via des recherches ou d’autres livres.

Après avoir lu ces livres, il est donc possible d’approfondir les recherches en se consacrant à des livres focalisés sur un thème particulier.

Investir avec succès dans Bitcoin et les Cryptomonnaies, de Thibault Coussin

Investir avec succès dans Bitcoin et les Cryptomonnaies, de Thibault Coussin, traite sur une nouvelles formes de monnaies décentralisées, les cryptomonnaies, avec l’iconique Bitcoin, aujourd’hui considéré comme une valeur refuge similaire à l’or. Ce livre aborde le fonctionnement et la définition d’une cryptomonnaie, le fonctionnement de la blockchain, ainsi que la fiscalité sur les cryptomonnaies, la gestion d’un portefeuille et les tendances à venir. Les notions sont illustrées, et un test est présent à la fin de chaque chapitre pour tester l’assimilation des notions.

Les cryptomonnaies étant quelque chose de récent et en vogue aux yeux des digital native, il également possible de trouver énormément de contenu sur internet comme sur le blog, journalducoin, méda relayant toute les actualités dans le milieu des cryptos, ou bien certains comptes instagram comme @tanguygirault, partageant les actualités et son impression sur le marché des cryptos, ou encore crypt.ed partageant chaque jour des notions pour s’éduquer sur ce milieu.





L’art de la fiscalité immobilière, d’Immorentier

Un pilier de l’investissement étant également l’investissement immobilier, il est donc également possible de se former à ce sujet, pour cela, je suis quotidiennement le compte instagram, @immorentier, proposant un contenu gratuit avec un rythme moyen d’une publication par jour, ainsi que des formations et un suivi personnel payant, mais il propose également un livre: L’art de la fiscalité immobilière, qui aborde les bases de la fiscalité immobilière, permettant d’optimiser ses revenus immobilier grâce au bon régime fiscal, tel la Société Civile Immobilière (SCI), ce livre est composé de 5 parties:

Fiscalité des particuliers Fiscalité en société Fiscalité des particuliers sur les revenus locatifs Comparatif de tous les régimes Optimisation fiscale

The Big Short, de Michael Lewis

The Big Short, de Michael Lewis est un livre publié en 2010, et adapté en film en 2015, il traite sur les origines et les causes ayant mené à la crises des subprimes de 2008, ayant été causé par un grand nombre de prêt accordés et n’ayant pas été remboursés, les logements on été saisi, mais il avait donc plus d’offre que de demande, ce qui a entraîné un effondrement du marché, puisque les maisons saisies ne pouvait vendues, le prêt n’était soldés.

Warren Buffet La biographie officielle, l’effet boule de neige

Warren Buffet, la biographie officielle, l’effet boule de neige, nous retrace son parcours, et permet de nous mettre dans la peaux d’un grand nom de l’investissement, connaître ses pensées, ses opinions, les choses qu’il a eu à mettre en place ainsi que les épreuves qu’il a surmontés.

Analyse financière, concept et méthodes, de Alain Marion, apporte des méthodes de compréhension sur l’état des entreprises de façon à évaluer sa performance et son rendement grâce aux indicateurs de performance.

Ce sont à mes yeux des livres permettant de faire un premier pas, dans le domaine de la finance et de l’investissement, pour en découvrir les fonctionnement et principes.

L’avis de la rédaction

Nous pensons donc que l’investissement financier à comme but principal de développer un portefeuille à forte valeur, mais également d’augmenter sa qualité de vie et celle de nos clients, cela permet également de créer du travail et d’améliorer la condition de vie de certaines personnes, par exemple pour un investissement immobilier, la rénovation du bien va créer de l’emploi en faisant travailler certaines personnes du bâtiment mais également améliorer la conditions de vie des futurs locataires puisque nous leurs proposerons un logement remis dans de bonne condition.

Cela ouvre aussi l’esprit vers une curiosité plus vaste, comme dans le cadre par exemple de la bourse, ou il est intéressant de s’intéresser à l’actualité générale, aux évolutions d’entreprises, leurs projets… De manière à pouvoir anticiper les facteurs ayant un impact sur une action ou une future entrée en bourse, de déterminer si c’est un investissement fiable et rentable. Exercer en tant que gestionnaire de patrimoine ou de fortune, permet donc d’offrir aux clients une augmentation de leurs revenus, via divers actifs.

La finance est également un facteur permettant au développement d’un pays, un pays en cours de développement évoluera plus vite, si elle a accès à des prêts pour se développer, permettant l’achat et la construction de bien immobilier, ainsi que des prêts à but “professionnel” pour la création d’une entreprise, ou son développement via l’achat de nouvelles machines.

