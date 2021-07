Ile-de-France: Installer en 48h une borne de recharge chez soi

Pour leurs utilisateurs, l’acquisition d’un véhicule électrique va souvent de paire avec l’installation d’une borne de recharge. Nous pensons chez Tesla Magazine que c’est bien le sens de l’histoire.

Ainsi, nous voulons aujourd’hui vous présenter la start-up Plugelec, qui souhaite relever le challenge de l’installation de borne de recharge, rapide et de qualité, pour toute l’Ile-de-France.

Les engagements Plugelec

Tous les devis sont réalisés après une visite sur place. C’est un point essentiel pour ne pas avoir de mauvaises surprises. (Nous vous invitons à écouter notre podcast sur le sujet)

Les devis sont transmis en 24h.

Les infrastructures sont ensuite installées 48h après l’acceptation du devis (sous réserve de disponibilité). Pour une collectivité, les devis peuvent mettre plus de temps à être acceptés. Plugelec vous accompagne alors dans les démarches, avec des dossiers complets pour votre syndic.

Qualifications IRVE, ADVENIR et Qualifelec. (Indispensables pour bénéficier des subventions)

Large choix de borne de recharge, afin de répondre, au mieux, à votre besoin, en tant que propriétaire de véhicule électrique.

Installer une borne de recharge en Ile-de-France

Chaque borne installée est un pas de plus vers une transformation de nos usages. Malgré tous les efforts des acteurs privés, comme Lidl, et du gouvernement, il restera important d’installer une borne de recharge chez soi et cela pour deux raisons:

L’équilibre du réseau de rechargement : éviter les voitures ventouses sur l’espace public et éviter les bouchons à la borne de recharge de sa rue.

Votre portefeuille: Le rechargement au domicile est beaucoup plus économique.

Votre projet : installer une borne de recharge

Vous êtes une entreprise ou un particulier, que vous habitiez en maison individuelle ou en collectivité ? Et vous souhaitez concrétiser votre projet d’installation de borne de recharge en Ile-de-France ? Le sujet du moment est de réfléchir ensemble au meilleur partenaire ; celui qui vous accompagnera tout au long des travaux.

Pour cela, nous mettons concrètement notre énergie à votre service. Nous sommes à votre écoute pour en discuter.