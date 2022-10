Faire installer votre borne de recharge à Montpellier

Avec près de 300 000 habitants (et plus de 490 000 si on compte M3, Montpellier Méditerranée Métropole), Montpellier est la septième commune de France. Les données récentes montrent que Montpellier dispose de plus de 90 bornes, à proximité de l’autoroute (A9) et de la départementale (D66), sans oublier le centre-ville (où se trouve une dizaine de stations de recharge). Ces bornes restent cependant très localisées (axes routiers majeurs), là où sont susceptibles de passer le plus grand nombre de véhicules.

Notre offre de service : Tesla Magazine a décidé de former une alliance de professionnels, pour vous aider dans le choix et la pose de votre future borne de recharge à Montpellier. Notre volonté est de vous offrir une excellence opérationnelle, avec un accompagnement Premium. Tous les membres de l’Alliance Tesla Mag participent et soutiennent la mission suivante :

Faire la promotion du véhicule électrique, pour apporter confiance et prospérité sur le marché.

Chez Tesla Mag, nous adoptons une approche locale et multi-constructeur pour vous accompagner dans la concrétisation de vos projets. Nous sommes actifs sur des secteurs très concurrentiels, et travaillons sur un modèle algorithmique privé, pour délivrer des attestations aux membres de l’Alliance.

Avoir un échange constructif et être bien accompagné par son installateur de borne de recharge à Montpellier est très important : c’est la meilleure garantie d’un passage réussi au monde de l’électrique. Nous souhaitons donc vous faire gagner un temps précieux, et vous offrir la meilleure expérience, grâce à une sélection drastique du partenaire qui prendra en charge votre demande.