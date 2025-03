Le Samsung Galaxy S25 Ultra est arrivé sur le marché en ce début d’année 2025, et comme beaucoup d’amateurs de technologie, j’étais curieux de voir ce que ce nouveau fleuron de la marque sud-coréenne avait à offrir. Après avoir passé plusieurs jours à explorer ses fonctionnalités, à tester son design et à pousser ses performances dans mes usages quotidiens, voici mon retour d’expérience sur ce smartphone qui promet d’être « ultra » à bien des égards.

Un design raffiné mais familier

Dès le déballage, le Galaxy S25 Ultra impressionne par son allure premium. Avec son cadre en titane de grade 5 et son verre Gorilla Glass Armor de deuxième génération, il respire la solidité et l’élégance. Les coins sont désormais plus arrondis que sur le S24 Ultra, ce qui rend la prise en main nettement plus agréable, surtout pour un appareil aussi imposant. À 218 grammes, il est aussi plus léger que son prédécesseur, bien que sa taille reste conséquente avec un écran de 6,9 pouces. Les bordures autour de l’écran ont été affinées, offrant une immersion visuelle encore plus poussée.

Cela dit, si vous êtes habitué aux précédents modèles Ultra, le design ne vous dépaysera pas. Samsung semble avoir atteint une sorte de point d’équilibre esthétique : c’est beau, c’est fonctionnel, mais ça ne révolutionne pas la donne. Pour certains, ce sera un gage de continuité rassurante ; pour d’autres, un léger manque d’audace.

Un écran toujours au sommet

L’écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces est, sans surprise, l’un des points forts de ce Galaxy S25 Ultra. Avec une résolution QHD+ (1440 x 3120 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, il offre des couleurs éclatantes, des contrastes profonds et une fluidité exemplaire, que ce soit pour naviguer sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos ou jouer. La luminosité maximale annoncée à 2600 nits permet une lisibilité parfaite même en plein soleil, et le revêtement anti-reflet est un vrai plus pour limiter les traces de doigts et les reflets gênants.

C’est simple : si vous cherchez un écran qui coche toutes les cases en termes de qualité, le S25 Ultra ne vous décevra pas. Il reste dans la lignée des standards très élevés de Samsung, sans bouleverser ce qu’on connaissait déjà.

Des performances boostées par le Snapdragon 8 Elite

Sous le capot, le Galaxy S25 Ultra embarque le tout nouveau Snapdragon 8 Elite « for Galaxy », une version optimisée par Qualcomm spécialement pour Samsung. Avec 12 Go de RAM en standard (et des options jusqu’à 16 Go selon les configurations), ce smartphone est une bête de puissance. Que ce soit pour du multitâche intensif, des jeux gourmands comme Genshin Impact ou du montage vidéo en 4K, je n’ai constaté aucun ralentissement. Tout est fluide, réactif, et la chauffe reste bien maîtrisée grâce à une chambre de vapeur agrandie de 40 % par rapport au modèle précédent.

Au quotidien, cette puissance se ressent surtout dans la rapidité d’exécution des tâches. Les applications s’ouvrent en un clin d’œil, et le passage d’une tâche à une autre est seamless. Mais soyons honnêtes : si vous venez d’un S23 ou S24 Ultra, la différence ne sera pas forcément flagrante dans une utilisation basique. C’est dans la durée, avec des usages plus exigeants, que ce processeur devrait faire ses preuves.

L’intelligence artificielle au cœur de l’expérience

Samsung mise gros sur l’intelligence artificielle avec ce S25 Ultra, et c’est probablement là que réside la vraie nouveauté. Grâce à Galaxy AI et à une intégration poussée de Google Gemini, le smartphone propose des fonctionnalités qui simplifient la vie. J’ai particulièrement apprécié la fonction « Cross App », qui permet de demander à l’assistant vocal d’effectuer des actions complexes impliquant plusieurs applications. Par exemple, dire « trouve-moi des restaurants ouverts près de chez moi et envoie la liste à un ami via WhatsApp » fonctionne étonnamment bien – quand ça marche. Car oui, la reconnaissance vocale et l’exécution ne sont pas toujours parfaites, surtout dans des environnements bruyants.

Le « Now Bar » sur l’écran de verrouillage est aussi une belle idée : il affiche des informations contextuelles comme la météo, un minuteur ou une playlist en cours. Mais dans mon cas, il ne s’est pas activé aussi souvent que je l’aurais voulu. Quant à « AI Select », qui adapte automatiquement les paramètres en fonction de vos habitudes, il m’a parfois laissé perplexe par ses choix – comme augmenter la luminosité en intérieur sans raison apparente.

Un point noir : l’autonomie en demi-teinte

Si le Galaxy S25 Ultra excelle dans bien des domaines, il y a un point qui m’a laissé sur ma faim : l’autonomie. Avec une batterie de 5000 mAh, identique à celle du S24 Ultra, et une charge rapide filaire de 45W, je m’attendais à une endurance irréprochable. Pourtant, en usage intensif (jeux, streaming, GPS), la batterie fond plus vite que prévu, me laissant parfois à court avant la fin de la journée. La gestion énergétique du Snapdragon 8 Elite semble perfectible, et la charge sans fil limitée à 15W reste en retrait face à certains concurrents chinois qui flirtent avec les 100W. Pour un appareil aussi premium, j’espérais mieux, surtout à ce prix.

En somme, le Samsung Galaxy S25 Ultra est un smartphone impressionnant qui coche presque toutes les cases : design soigné, écran sublime, performances de haut vol et IA prometteuse. Mais son autonomie en demi-teinte vient légèrement ternir le tableau. Si vous cherchez un appareil polyvalent et puissant, il reste un excellent choix – à condition de ne pas trop le pousser sans une prise à proximité !