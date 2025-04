La dernière mise à jour de printemps 2025.14.3 de Tesla est actuellement en cours de déploiement, atteignant environ 2 % de leur flotte de véhicules. Bien que cette version se concentre principalement sur des correctifs mineurs, plusieurs fonctionnalités importantes ont été introduites dans la précédente version 2025.14.1. Voici un aperçu des caractéristiques les plus notables de ces mises à jour récentes.

Nouvelles fonctionnalités améliorant la sécurité et la conduite

Parmi les améliorations introduites, les phares adaptatifs pour les États-Unis et le Canada représentent une avancée significative dans la sécurité nocturne. De plus, l’intégration de la caméra d’angle mort sur l’écran conducteur pour les nouveaux modèles S et X contribue à une meilleure appréciation de l’environnement immédiat du véhicule.

Mise à jour du Dashcam et enregistrement des caméras latérales

Une des mises à jour clés de cette version est l’extension de l’enregistrement Dashcam pour inclure les caméras latérales situées sur le pilier B. Cela accroît le nombre total de vues de caméra de 4 à 6, offrant ainsi une couverture plus complète. L’application Dashcam Viewer a été repensée avec une vue en grille pour faciliter la révision des enregistrements.

Plans de voyages alternatifs pour répondre à vos besoins

Cette mise à jour présente également une fonctionnalité de planification de voyage alternative, permettant aux conducteurs de choisir parmi plusieurs itinéraires. Que vous recherchiez la route la plus rapide, des arrêts à proximité de commodités ou des itinéraires avec moins d’arrêts de recharge, Tesla vous offre des solutions adaptées à vos préférences.

Confort de conduite et personnalisation accrue

Le mode de conduite confortable activé automatiquement lors de l’utilisation de l’Autopilot révolutionne l’expérience de conduite du Cybertruck. De plus, les propriétaires peuvent désormais enregistrer la hauteur d’ouverture du coffre et du capot en fonction de leur localisation pour les modèles 3/Y et les nouveaux S/X, ainsi que pour le Cybertruck.

Liste des nouveautés de la mise à jour de printemps

Feux de route adaptatifs : Disponibles aux États-Unis et au Canada.

: Disponibles aux États-Unis et au Canada. Caméra d’angle mort sur l’écran conducteur : Pour les nouveaux modèles S/X.

: Pour les nouveaux modèles S/X. Mise à jour du Dashcam et enregistrement des caméras latérales [AMD Ryzen] : Les caméras latérales (montant B) sont désormais enregistrées dans les clips Dashcam et Sentry, passant de 4 à 6 vues. L’application Dashcam Viewer est redesignée avec une vue en grille et un accès rapide à la vidéo suivante.

[AMD Ryzen] : Plans de trajet alternatifs : Plus rapide : itinéraire le plus court. Meilleurs équipements : privilégie les arrêts près de restaurants, boutiques et toilettes bien notés. Moins d’arrêts : minimise les arrêts de recharge.

: Mode Confort en Autopilot [Cybertruck] : Transition automatique vers le mode Confort lors de l’activation d’Autopilot.

[Cybertruck] : Transition automatique vers le mode Confort lors de l’activation d’Autopilot. Évitement de sortie de voie [Cybertruck].

[Cybertruck]. Hauteur de coffre enregistrée par localisation [Model 3/Y, nouveaux S/X, nouvelle Model 3] : Ajustez manuellement la hauteur du hayon et maintenez le bouton de fermeture jusqu’au signal sonore.

[Model 3/Y, nouveaux S/X, nouvelle Model 3] : Hauteur de frunk enregistrée par localisation [Cybertruck].

[Cybertruck]. Éviter les autoroutes dans la navigation .

. Langues du clavier : Basculer entre différentes méthodes de saisie sur l’écran tactile.

: Basculer entre différentes méthodes de saisie sur l’écran tactile. Maintien de l’alimentation des accessoires : Utilisation ou charge des appareils via ports USB, chargeur à induction ou prises basse tension après sortie du véhicule (batterie > 20 %).

: Utilisation ou charge des appareils via ports USB, chargeur à induction ou prises basse tension après sortie du véhicule (batterie > 20 %). Vue arrière améliorée : Champ de vision élargi et meilleure visibilité du trafic transversal.

: Champ de vision élargi et meilleure visibilité du trafic transversal. Affichage des commodités à proximité : Restaurants, cafés et boutiques à distance de marche sur les pages des stations de recharge.

: Restaurants, cafés et boutiques à distance de marche sur les pages des stations de recharge. Filtrage des chargeurs dans la navigation : Option pour afficher ou masquer les chargeurs non-Tesla.

: Option pour afficher ou masquer les chargeurs non-Tesla. Recherche multimédia filtrée par source : Accès plus rapide et simplifié au contenu.

: Accès plus rapide et simplifié au contenu. Lecture aléatoire des playlists Apple Music : Pour les playlists de plus de 100 chansons.

: Pour les playlists de plus de 100 chansons. Navigation dans les favoris SiriusXM : Défilement via les boutons du volant.

: Défilement via les boutons du volant. Connexion Amazon Music Free : Nécessite Premium Connectivity ou WiFi actif.

: Nécessite Premium Connectivity ou WiFi actif. Vue “Up Next” sur YouTube Music : Affiche la chanson suivante dans les playlists.

: Affiche la chanson suivante dans les playlists. Connexion automatique au hotspot : Se connecte dès le démarrage si activé.

: Se connecte dès le démarrage si activé. Affichage des contacts : Pour les appels entrants et dans l’application Téléphone.

: Pour les appels entrants et dans l’application Téléphone. Vue des caméras de répétiteurs latéraux : Affichée en haut lors de la marche arrière ou de l’utilisation des caméras [non documenté].

: Affichée en haut lors de la marche arrière ou de l’utilisation des caméras [non documenté]. Interface Sentry Mode mise à jour [non documenté].

[non documenté]. Nouveau résumé de trajet : Affiche durée totale, distance, nombre d’arrêts et heure d’arrivée estimée [non documenté].

: Affiche durée totale, distance, nombre d’arrêts et heure d’arrivée estimée [non documenté]. Changements mineurs de l’interface carte [non documenté].

[non documenté]. Améliorations du mode Service [non documenté].

[non documenté]. Réduction de la transparence de l’interface pour Intel Atom [non documenté].

[non documenté]. Unité “km/h” en minuscules sur le compteur de vitesse [non documenté].

Navigation et gestion multimédia améliorées

Avec une carte de navigation enrichie et des paramètres personnalisables pour éviter les autoroutes, la flexibilité de navigation est considérablement augmentée. En plus, le système de multimédia reçoit une refonte significative, avec la capacité de filtrer les résultats de recherche par source, et d’améliorer l’expérience de streaming avec Apple Music et Amazon Music.

Changements non documentés et ajustements UI

Bien que plusieurs changements mineurs de l’interface utilisateur n’aient pas été documentés officiellement, ils contribuent à une expérience utilisateur plus homogène. De l’amélioration du mode Service au résumé des trajets, ces ajustements démontrent l’engagement continu de Tesla à peaufiner chaque détail.

En conclusion, la mise à jour de printemps 2025.14 introduit des fonctionnalités qui ne se limitent pas seulement à des optimisations, mais qui visent également à offrir une expérience utilisateur personnalisée et sécurisée pour chaque conducteur de Tesla.