La recharge gratuite pour tous avec ces Superchargers

Ce qui pourrait passer pour une mauvaise blague (vu l’information, on serait déçu !), est bien vrai. Des Superchargers polonais, slovaque et deux hongrois, ont ouvert à tous gratuitement. Pour notre surprise et notre plus grand bonheur, de la recharge gratuite est enfin arrivée, proposée par Tesla, toujours précurseur.

Détails des emplacements de recharge gratuite :

Pologne : Trzebownisko, 4x150kW à la hauteur de Lviv (UA).

Slovaquie : Košice, 4x250kW À la hauteur de Chortkiv (UA).

Hongrie : Miskolc, 8x120kW À la hauteur de Khust (UA).

Hongrie : Debrecen, 4x125kW Hauteur de Mykolaiv (UA).

Malheureusement, à moins que vous ne voyagiez, la recharge gratuite sur ces Superchargers sont accessibles seulement en Europe de l’Est. On espère quelques bornes gratuites pour l’Est aussi, afin de continuer à encourager le développement des VE.

Tout en tranchant avec le prix actuel de l’essence… On va continuer de suivre pour vous les actualités Tesla sur les réseaux sociaux et les médias plus traditionnels.