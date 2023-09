La Wallbox Copper SB – L’alliance parfaite entre technologie et design

Un Chargeur Révolutionnaire

Wallbox, fabricant européen et leader du marché de la borne de recharge, est renommé pour la simplicité, l’efficacité, la performance et la robustesse de ses produits. Et avec la Copper SB, Wallbox franchit une nouvelle étape. Compacte, résistante et esthétiquement plaisante, cette borne s’intègre parfaitement dans tous les environnements, qu’ils soient résidentiels ou professionnels.

Spécificités Techniques

Puissance de charge : Flexible entre 1,4 et 22kW selon l’usage.

: Flexible entre 1,4 et 22kW selon l’usage. Dimensions : 260 x 192 x 113 mm.

: 260 x 192 x 113 mm. Poids : Seulement 2 kg.

: Seulement 2 kg. Température de fonctionnement : De -25 ºC à 40 ºC.

: De -25 ºC à 40 ºC. Connectivité : Options diversifiées allant du 3G/4G (en option) au Wi-Fi, Ethernet et Bluetooth.

Usages et Fonctionnalités

Que vous soyez particulier ou professionnel, la Copper SB est faite pour vous. Grâce à l’application Wallbox, vous pouvez :

Programmer la charge de votre véhicule pour bénéficier des heures creuses.

la charge de votre véhicule pour bénéficier des heures creuses. Activer ou désactiver la charge à distance.

la charge à distance. Consulter la consommation en temps réel ou l’historique.

la consommation en temps réel ou l’historique. Configurer en charge dynamique.

De plus, sa conception modulaire lui permet de régler sa puissance de recharge selon les besoins. L’activation peut se faire soit via une carte RFID soit par Autostart.

Design et Résilience

Le design de la Copper SB n’est pas seulement attrayant. Elle est certifiée IK10 pour sa robustesse et est conçue pour résister aux éléments avec ses indices de protection IP54 et IK10. Compacte, elle est idéale aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, ne nécessitant aucune protection supplémentaire.

Flexibilité et Connectivité

Cette borne est dotée d’une prise universelle permettant de recharger n’importe quel véhicule électrique, qu’il soit de type 1 ou type 2. La Copper SB offre une connectivité continue, que ce soit par Wi-Fi, Ethernet, 4G ou Bluetooth. Elle est compatible avec les cartes d’entreprise de vos employés et celles des principaux opérateurs de mobilité grâce au lecteur de cartes RFID.

Pourquoi choisir la Copper SB ?

C’est simple. Elle offre :

Polyvalence : Adaptée à tous types de véhicules électriques. Fiabilité : Grâce à la plateforme myWallbox et aux nombreuses options de connectivité. Facilité d’installation : Son système de clipsage permet une mise en place rapide. Flexibilité : Avec sa prise universelle et ses nombreuses fonctionnalités logicielles.

Pour les passionnés de technologie et les amateurs de design, la Wallbox Copper SB est plus qu’une simple borne de recharge. Elle est le futur.

Ne manquez pas l’opportunité de transformer votre expérience de recharge. Visitez notre boutique et commandez la vôtre dès aujourd’hui !