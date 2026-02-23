Lancement du FSD Supervisé imminent en Europe et au Royaume-Uni ?

L’attente interminable pour le FSD (Full Self-Driving) Supervisé de Tesla semble toucher à sa fin. De nouvelles analyses approfondies du code source des sites régionaux de Tesla, ainsi que des mouvements suspects auprès des régulateurs néerlandais (RDW) et britanniques (DfT), suggèrent que nous sommes à « quelques secondes de minuit » avant le déploiement officiel.
Voici le décryptage technique des découvertes qui secouent la communauté Tesla en ce mois de février 2026.
Site Tesla : L’infrastructure est déjà EN LIGNE
Des indices concrets ont été découverts dans les fichiers JavaScript (
fsd-billing-module.js) des sites Tesla au Royaume-Uni et aux Pays-Bas :
- L’abonnement à 99 € : Une ligne de code en commentaire confirme le modèle économique :
// const monthlySubPrice = "99 €"; // En attente de conformité régionale. Cela correspond exactement au prix de 99 $ appliqué aux États-Unis, signe d’une volonté de parité tarifaire.
- Le bouton « Essai gratuit » : Un composant d’interface caché, nommé
demo-drive-cta, contient déjà les textes « Start uw proefperiode » (Lancez votre période d’essai) et « Commander ». Actuellement masqué par une commande CSS (
display: none !IMPORTANT;), il suffit d’une modification côté serveur pour activer l’option instantanément pour tous les utilisateurs.
RDW (Pays-Bas) : Le feu vert technique est là
La RDW est souvent la porte d’entrée pour les homologations européennes. Des fuites dans les sitemaps XML révèlent :
- Registre des exemptions : Une entrée en attente pour une « Exemption Nationale – Suite logicielle v12.x/v13.x ».
- Statut « IN_REVIEW_FINAL » : Ce dossier est marqué comme étant en phase de révision finale. Cela suggère que les tests techniques sont validés et qu’il ne manque plus que la signature administrative.
- Indice temporel : Des métadonnées incluant le tag
TESLA-VAL-2026sont apparues dans les mises à jour récentes du régulateur, confirmant 2026 comme l’année charnière pour la technologie Tesla en Europe.
Royaume-Uni (DfT) : La preuve par l’erreur « 403 Forbidden »
Le ministère britannique des Transports semble avoir déjà préparé le terrain législatif via l’Automated Vehicles Act :
- URL réservée : Un lien caché a été détecté sur le site gouvernemental :
gov.uk/government/publications/authorised-self-driving-entities-tesla-exemption.
- L’erreur 403 : L’accès à ce lien renvoie une erreur « 403 Forbidden » (Interdit). En développement web, cela signifie que la page existe sur le serveur mais qu’elle est restreinte aux administrateurs. C’est l’étape classique avant la publication d’une annonce gouvernementale majeure.
Résumé : Ce qu’il faut retenir
Nous ne sommes plus au stade des simples rumeurs. Nous avons désormais :
- Un code localisé avec un prix fixé à 99 €.
- Des URL réservées par les gouvernements pour les exemptions de Tesla.
- Un processus d’homologation finalisé aux Pays-Bas.
Le passage du mode « Autopilot » (limité à l’autoroute) au « FSD Supervisé » (ville, feux rouges, ronds-points) est la dernière étape avant la révolution de la conduite autonome sur le Vieux Continent.