Lancement du FSD Supervisé imminent en Europe et au Royaume-Uni ?

L’attente interminable pour le FSD (Full Self-Driving) Supervisé de Tesla semble toucher à sa fin. De nouvelles analyses approfondies du code source des sites régionaux de Tesla, ainsi que des mouvements suspects auprès des régulateurs néerlandais (RDW) et britanniques (DfT), suggèrent que nous sommes à « quelques secondes de minuit » avant le déploiement officiel.

Voici le décryptage technique des découvertes qui secouent la communauté Tesla en ce mois de février 2026.

Site Tesla : L’infrastructure est déjà EN LIGNE

Des indices concrets ont été découverts dans les fichiers JavaScript ( fsd-billing-module.js ) des sites Tesla au Royaume-Uni et aux Pays-Bas :

L’abonnement à 99 € : Une ligne de code en commentaire confirme le modèle économique : // const monthlySubPrice = "99 €"; // En attente de conformité régionale . Cela correspond exactement au prix de 99 $ appliqué aux États-Unis, signe d’une volonté de parité tarifaire.

Une ligne de code en commentaire confirme le modèle économique : . Cela correspond exactement au prix de 99 $ appliqué aux États-Unis, signe d’une volonté de parité tarifaire. Le bouton « Essai gratuit » : Un composant d’interface caché, nommé demo-drive-cta , contient déjà les textes « Start uw proefperiode » (Lancez votre période d’essai) et « Commander ». Actuellement masqué par une commande CSS ( display: none !IMPORTANT; ), il suffit d’une modification côté serveur pour activer l’option instantanément pour tous les utilisateurs.

RDW (Pays-Bas) : Le feu vert technique est là

La RDW est souvent la porte d’entrée pour les homologations européennes. Des fuites dans les sitemaps XML révèlent :

Registre des exemptions : Une entrée en attente pour une « Exemption Nationale – Suite logicielle v12.x/v13.x » .

Une entrée en attente pour une . Statut « IN_REVIEW_FINAL » : Ce dossier est marqué comme étant en phase de révision finale. Cela suggère que les tests techniques sont validés et qu’il ne manque plus que la signature administrative.

Ce dossier est marqué comme étant en phase de révision finale. Cela suggère que les tests techniques sont validés et qu’il ne manque plus que la signature administrative. Indice temporel : Des métadonnées incluant le tag TESLA-VAL-2026 sont apparues dans les mises à jour récentes du régulateur, confirmant 2026 comme l’année charnière pour la technologie Tesla en Europe.

Royaume-Uni (DfT) : La preuve par l’erreur « 403 Forbidden »

Le ministère britannique des Transports semble avoir déjà préparé le terrain législatif via l’Automated Vehicles Act :

URL réservée : Un lien caché a été détecté sur le site gouvernemental : gov.uk/government/publications/authorised-self-driving-entities-tesla-exemption .

Un lien caché a été détecté sur le site gouvernemental : . L’erreur 403 : L’accès à ce lien renvoie une erreur « 403 Forbidden » (Interdit). En développement web, cela signifie que la page existe sur le serveur mais qu’elle est restreinte aux administrateurs. C’est l’étape classique avant la publication d’une annonce gouvernementale majeure.

Résumé : Ce qu’il faut retenir

Nous ne sommes plus au stade des simples rumeurs. Nous avons désormais :

Un code localisé avec un prix fixé à 99 €. Des URL réservées par les gouvernements pour les exemptions de Tesla. Un processus d’homologation finalisé aux Pays-Bas.

Le passage du mode « Autopilot » (limité à l’autoroute) au « FSD Supervisé » (ville, feux rouges, ronds-points) est la dernière étape avant la révolution de la conduite autonome sur le Vieux Continent.