Les différentes formations que doivent passer les installateurs IRVE

- Publicité -

Comment devenir installateur IRVE? Comment bien choisir son installateur de borne de recharge? Comment s’assurer de la conformité de son installation? Ce sont toutes ces questions que nous souhaitons traîter dans cet article que nous espérons utile aux installateurs comme aux particuliers qui souhaitent installer une borne à leur domicile.

Trouver un installateur certifié ?

Vous avez un projet concret d'installation d'une borne? Tesla Mag vous fait gagner un temps précieux en vous mettant en relation avec le meilleur installateur de votre ville. Vous êtes ? * Une Grande Surface Commerciale (SuperU, Leclerc, Carrefour, Lidl etc...) Parcs à thème, base de loisirs (Disneyland, Walibi, Astérix, Musées, zoo etc...) Un particulier en collectivité Un particulier en maison Un siège social avec un parking privé (Restaurant, Cabinet médical, Hôtel, Maison d'hôtes etc..)

Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Votre numéro de téléphone *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Le véhicule électrique est en plein essor, devenant même majoritaire dans certains pays Européens. Le professionnel formé et en capacité d’installer ou d’entretenir les Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques – IRVE se positionne sur un marché d’avenir et en plein développement. Depuis le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017, toute installation de borne de recharge doit être réalisée par un professionnel de l’électricité ayant suivi une formation délivrée par un organisme accrédité. Ainsi, la qualification IRVE, pour « Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique », est une certification délivrée aux électriciens qui suivent une formation spécifique pour l’installation des bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette qualification garantit que ces équipements sont installés dans de bonnes conditions, tant en termes de sécurité que de fiabilité.

Qualification IRVE : définition

L’acronyme IRVE signifie « Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique ».

La qualification IRVE s’adresse aux électriciens qui souhaitent se former à l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. En effet, il est obligatoire de répondre à certains critères pour installer un véhicule électrique d’une puissance supérieure à 3,7 kW. L’installation doit notamment être réalisée par un professionnel bénéficiant de la qualification IRVE. Pour bénéficier de la qualification IRVE, les électriciens qui le souhaitent doivent donc réaliser une formation spécifique.

Cette obligation ne s’applique pas à l’installation de prises d’une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW dans deux cas :

si elles sont situées dans un bâtiment d’habitation privée

si elles ne sont pas accessibles au public et que leur fonction principale n’est pas de recharger des véhicules électriques

3 niveaux de qualification

A savoir : la qualification IRVE se décompose en 3 différents niveaux.

Niveau 1 : installation de bornes de recharge jusqu’à 22 kW, sans configuration spécifique pour la communication et la supervision ;

Niveau 2 : installation de bornes de recharge jusqu’à 22 kW, avec configuration pour bornes communicantes et supervision de station ;

Niveau 3 : installation de bornes de recharge de plus de 22 kW.

Comment obtenir la qualification IRVE ?

Les électriciens qui souhaitent obtenir la qualification IRVE ont deux solutions pour se former. Ils peuvent s’adresser à deux organismes reconnus :

Qualifelec, l’Association professionnelle et technique de qualification des entreprises du génie électrique et énergétique ;

l’Association professionnelle et technique de qualification des entreprises du génie électrique et énergétique ; L’Afnor, Association française de normalisation

Les formations « IRVE – Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques » s’adressent à des installateurs électriciens et aux personnels mettant en œuvre des installations électriques.

Selon la formation sélectionnée, le stagiaire sera en mesure de :

Comprendre les enjeux de ce marché porteur de croissance et de développement,

porteur de croissance et de développement, Maîtriser les principales dispositions réglementaires concernant les Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE),

concernant les Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE), Savoir identifier les besoins du client et ainsi pouvoir lui proposer une solution adaptée et liée aux types de véhicules et aux installations électriques,

et ainsi pouvoir lui proposer une solution adaptée et liée aux types de véhicules et aux installations électriques, Réaliser, tester et mettre en service une installation IRVE (borne de charge) conforme aux exigences et aux types d’architecture,

(borne de charge) conforme aux exigences et aux types d’architecture, Assurer de petites opérations de maintenance et des recherches de panne sur les bornes.

Pour trouver son organisme de formation, rendez-vous sur le site de l’Avere.

Pourquoi faire appel à un électricien certifié IRVE ?

Qu’il s’agisse d’un habitat collectif ou individuel, il est vivement recommandé de faire appel à un électricien certifié IRVE lorsqu’on souhaite installer une borne de recharge pour véhicule électrique. Il s’agit premièrement d’une obligation légale.

Mais d’autres raisons doivent également vous y encourager. D’une part, c’est le gage d’une installation bien réalisée et sécurisée. Les bornes de recharge électrique impliquent une vraie maîtrise des puissances de raccordement. Si l’installation est mal faite, le risque de court-circuit et d’accident électrique est réel, de même que le risque d’endommager la batterie du véhicule trop vite.

D’autre part, c’est la condition requise pour bénéficier d’aides de l’Etat (notamment du crédit d’impôt pour la transition énergétique, ou Cite, ou encore des dispositifs types CEE).

En cas d’accident

Si un accident survient et qu’il concerne la borne de recharge ou qu’il est causé par un défaut lié à la borne de recharge, l’assurance est en droit de ne pas prendre en charge le sinistre. En effet, selon les clauses du contrat, l’assureur peut exiger que l’installation électrique ait été réalisée par un électricien certifié IRVE pour indemniser les clients en cas d’accident.

Comment savoir si un professionnel est certifié IRVE ?

Lorsque l’électricien bénéficie de la certification IRVE, la qualification est systématiquement mentionnée sur la facture. Les professionnels habilités ont par ailleurs tous une attestation, qui leur est délivrée par l’organisme de formation à l’issue de celle-ci.

Et voilà, vous en savez désormais plus sur la formation obligatoire – et ses différents niveaux – que doivent passer les installateurs IRVE !