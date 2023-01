Les meilleurs accessoires pour équiper votre Tesla en 2023

Vous avez déjà craqué pour une Tesla ? Voici un guide référence pour faire votre sélection d’accessoires indispensables à la rentrée 2023. Vous pourrez améliorer votre Tesla de l’intérieur à l’extérieur. Tous les produits sont des accessoires indispensables selon notre communauté. Si vous n’avez pas encore choisi votre véhicules électrique, ce guide peut également vous aider.

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Pour avoir plus de ports USB dans la voiture tout au long de l’année

Ce Hub USB est conçu pour les modèles Tesla Model 3 et Model Y de 2021, 2022 et 2023 et ne convient pas aux modèles plus anciens. La station d’accueil possède des ports de charge rapide pour Type-C à Type-C et Type-C à Lightning, ainsi qu’une fonction de transmission de données.

Elle est conçue de manière à s’adapter à la taille de l’extension de moyeu du contrôle central d’origine de Tesla sans affecter le commutateur du panneau de commande central. Elle est équipée d’une éclairage LED qui non seulement éclaire, mais qui ajoute également de la beauté à l’intérieur de Tesla.

Optez pour des tapis synthétiques pour garder votre intérieur propre toute l’année

La surface des tapis de sol en caoutchouc ainsi que celle du bac de coffre sont antidérapantes et empêchent vos pieds ou vos bagages de glisser. Les tapis sont faciles à entretenir et peuvent être facilement nettoyés avec de l’eau. Ils sont compatibles avec les Tesla Model Y à partir de 2020.

Ces tapis sont fabriqués sur mesure pour s’adapter parfaitement à votre voiture et protéger durablement votre coffre et la zone des tapis de sol contre l’eau, la saleté, les liquides, la neige, etc. Les tapis de coffre ont un design élégant et un ajustement optimal, tandis que les tapis de sol ont des bords extra hauts pour une protection optimale.

En 2023, protégez l’écran de votre Tesla des traces

Kit de protection d’écran pour Tesla Model 3 et Model Y. Le kit EZ Fit permet une installation facile de l’écran, qui est parfaitement centré, droit et positionné sur la partie écran. L’écran est doté d’un revêtement Anti-trace de doigt qui le rend résistant aux traces de doigts. Il dispose également d’une réponse tactile rapide et fonctionne de manière précise et rapide.

Selon les avis des membres, ce produit est facile à installer et ne laisse pas de bulles. Sa surface mate est appréciée car elle réduit les reflets et les traces de doigts, mais peut avoir un impact sur la luminosité et la résolution de l’écran. Certains membres ont également signalé un léger voile opaque sur l’écran. Malgré cela, la plupart des membres sont satisfaits de ce produit et le recommandent. Il est de bonne qualité et protège efficacement l’écran de leur Tesla.

Améliorez l’aspect de vos roues pour une rentrée réussie

C’est un must-have, ces ésont un excellent moyen de décorer votre Tesla et de lui donner une touche personnelle. Le paquet comprend également les outils nécessaires à l’installation.

Il semble que ces enjoliveurs pour Tesla Model 3 et Model Y ont un rendu esthétique agréable, en particulier en couleur rouge. Cependant, plusieurs membres ont signalé que le plastique utilisé était de qualité médiocre et cassait facilement lors de l’installation, en particulier pour les caches écrous.

Certains membres ont également signalé que les caches écrous étaient difficiles à mettre en place et que le plastique était trop fragile. En revanche, d’autres membres ont signalé que l’installation était simple et que le résultat final était agréable.