Les meilleurs installateurs de borne de recharge à BLOIS

LUMENS 41

Créée en 1998, notre société Lumens 41 regroupe l’électricité générale, l’électricité industrielle et la domotique.

Notre activité est essentiellement basée sur ces points et s’adresse aux particuliers, aux professionnels et aux syndicats.

Nos différentes qualifications certifient de notre savoir-faire et de notre qualité de travail : Qualifelec, RGE Qualibat, Club installateur climatisation, chauffage et pompes à chaleur.

Grâce à nos deux agences, l’une située à Blois et l’autre à Mer (41), nous pouvons intervenir plus rapidement et sur une zone plus étendue.