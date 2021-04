Les meilleurs installateurs de borne de recharge à Reims

Trouvez votre installateur de borne de recharge à Reims. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Reims ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de borne de recharge sur Reims.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, nous vous rappelons.

Demande de rappel immédiat Votre numéro de téléphone * Indiquez le numéro de téléphone sur lequel vous souhaitez être rappelé.

JCT ELECT: Une histoire de famille à Reims

JCT Elect est là pour vous conseiller et étudier avec vous la solution la plus adaptée pour le choix et l’installation de votre borne de charge. L’installation d’une borne de charge requiert l’intervention d’un professionnel agréé pour assurer sécurité et fiabilité.

Cette société est une référence et détient plusieurs agréments: EV & ZE READY et green’up. Ces agréments sont imposés aux installateurs de bornes de charge par les constructeurs de véhicules électriques.

De plus, cette société prône le made in France et s’est associée à Hager et Legrand, de grands fabricants de matériel électrique français et notamment de bornes de charge. Cela pour vous proposer des solutions pour l’intérieur ou l’extérieur, en monophasé ou triphasé et pour des charges à différentes vitesses.

CHAMP’ELEC : UN SERVICE DE QUALITÉ A REIMS

Située à La Neuvillette, à Reims dans le département de la Marne (51), l’entreprise d’électricité générale CHAMP’ELEC est spécialisée en électricité générale et en pose de menuiseries depuis 2001.

Pour mener à bien ses missions, la société CHAMP’ELEC a choisi d’investir dans du matériel fiable, performant et efficace. Outre l’outillage conventionnel propre à l’activité d’électricité, l’entreprise dispose de moyens de transports adéquats et de matériels spécifiques pour l’installation de votre borne de rechargement.

Proxiserve Votre borne électrique : en solo, au travail ou en copro. !

Proxiserve vous propose une solution dédiée pour vous permettre de recharger en toute sécurité. Vous avez le choix, nous adaptons votre solution de recharge à vos kilomètres parcourus quotidiennement !

Guérineau vous accompagne dans vos projets d’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques.

Depuis 1966, Guérineau a développé un savoir-faire dans le domaine des études et travaux électriques. L’expertise de plus de 30 techniciens permet de couvrir un large panel de domaines d’activités.

Ainsi Guérineau témoigne de son engagement à vous apporter la réponse précise à vos attentes et la diversité dans les prestations proposées, tant en travaux qu’en étude et accompagnement sur vos projets d’installation de borne de recharge.

QUELLE BORNE DE RECHARGE CHOISIR ? ChargeGuru vous aide à faire le bon choix

ChargeGuru est spécialiste de l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Acteur reconnu du secteur de la recharge, la société Charge Guru possède une expertise complète, des bornes de recharge en maison ou en copropriété aux solutions de recharge pour les entreprises et les hôtels. Cette expertise s’appuie sur un réseau d’installateur qualifiés IRVE partout en France, une connaissance approfondie des dernières technologies et un suivi continu de la réglementation.

Rejoignez la révolution Actualités, mises à jour, exclusivités : soyez au premier rang. Adresse e-mail non valide Garanti sans spam. Merci de votre abonnement !