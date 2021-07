Les meilleurs installateurs de bornes de recharge à ANNECY

Trouvez facilement le meilleur installateur de bornes de recharge à ANNECY en faisant appel à nos services.

Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle, nous vous aidons à trouver le professionnel adapté à vos besoins grâce au Guide Tesla Magazine qui référence nos partenaires qualifiés près de chez vous.

Que ce soit pour votre domicile, le siège de votre entreprise ou une demande de votre client, laissez-nous vos coordonnées et nous sélectionnerons avec vous l’installateur de borne de recharge à Annecy, qui vous accompagnera dans la concrétisation de votre projet, depuis le financement jusqu’à l’installation.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Une maîtrise des techniques électriques, acquise et développée au fil des réalisations depuis plus de 50 ans.

COLOMBO ELECTRICITE

Entreprise artisanale, implantée à Annecy depuis 1948. Elle intervient dans tous les domaines de l’électricité et collabore avec de nombreux professionnels et particuliers.

Expertises

L’entreprise se compose de personnes qualifiées et spécialisées en électricité, continuellement formées aux nouvelles technologies et aux nouvelles réglementations. Notre expérience et notre savoir-faire vous garantissent un travail de précision et de qualité.

Références

Nous travaillons pour de multiples clients : de l’architecte au particulier en passant par les entreprises. Une partie de notre activité est dédiée aux syndic de copropriété et aux régies où une relation de confiance s’est installée depuis de nombreuses années.