Les meilleurs installateurs de bornes de recharge à DIJON

Trouvez facilement le meilleur installateur de bornes de recharge à DIJON en faisant appel à nos services.

Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle, nous vous aidons à trouver le professionnel adapté à vos besoins grâce au Guide Tesla Magazine qui référence nos partenaires qualifiés près de chez vous.

Que ce soit pour votre domicile, le siège de votre entreprise ou une demande de votre client, laissez-nous vos coordonnées et nous sélectionnerons avec vous l’installateur de bornes de recharge à Dijon et sa périphérie, qui vous accompagnera dans la concrétisation de votre projet, depuis le financement jusqu’à l’installation.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Guide des partenaires Tesla Magazine

AMBRE ELEC

Avis : (Source : Google) AMBRE ELEC installateur de bornes de recharge à Dijon S.A.R.L située à Fontaine les Dijon en Côte d’Or. Spécialisés en électricité générale en particulier les travaux de rénovation, mise aux normes des maisons et appartements pour le compte d’une clientèle de particuliers, ainsi que des syndics, conseils syndicaux, administrateurs et gestionnaires d’immeubles, nous réalisons aussi des réseaux informatiques. Nous intervenons sur Dijon et sa région principalement mais nous pouvons nous déplacer sur toute la Côte d’Or. Particuliers et professionnels, nous mettons en œuvre des produits soigneusement sélectionnés, afin de vous apporter confort et sécurité. Pour tout renseignement complémentaire et sans engagement de votre part, n’hésitez pas à nous contacter.

COOL ELEC

Avis : (Source : Google) COOL ELEC installateur de bornes de recharge à Dijon Intervention auprès des particuliers et des professionnels du tertiaire (magasins, salons de coiffure …). Devis gratuit, nous intervenons dans les meilleurs délais. N’hésitez pas à me contacter pour toute information supplémentaire.

BOCH ELECTRICITE GENERALE

Avis : (Source : Google) BOCH Électricité Générale Au service des particuliers, tertiaires, industriels, magasins, hôtels et syndics de copropriétés, nous nous occupons principalement dans les travaux de rénovation électrique de courant fort et courant faible. Notre équipe, c’est avant tout un travail de qualité dans le respect des délais et de nos engagements. Nos électriciens proposent l’installation et le dépannage de tableaux de protection, de tableaux électriques, de prises de courant, de téléphones, de télévisions ou encore de prises et colonnes de terre. Nous réalisons également l’entretien des travaux électriques pour les syndics de copropriétés. Particuliers et professionnels, notre équipe intervient à tous les niveaux du réseau électrique. Fort de notre expérience et de notre savoir-faire, nous vous garantissons la rapidité de nos interventions tous en respectant les normes exigés dans le domaine de l’électricité et une qualité irréprochable. Possédant la qualification Qualifelec, nous nous engageons auprès de chacun de nos clients afin de leur apporter toutes les réponses et de trouver ensemble la meilleure solution de système électrique. Nos compétences étant régulièrement renouvelées, cela nous permet de vous assurer un travail de qualité selon les règles en vigueur et de vous accompagner dans votre projet de rénovation électrique ou d’installation neuve avec la plus grande sûreté. Partenaire de tous vos projets, nous nous déplaçons dans un rayon de 100 km notamment dans les communes de Lons-le-Saunier, Beaune, Dole, Besançon, Chalon-sur-Saône mais également dans les départements limitrophes.

DROZ & Cie ELECTRICITE

Avis : (Source : Google) DROZ ELECTRICITE Société familiale et indépendante en activité depuis 89 ans, basée à Dijon, elle est spécialisée dans les travaux d’électricité générale, réseaux informatiques et vous accompagne pour l’étude, la réalisation et la maintenance de vos projets en Bourgogne – Franche Comté. L’entreprise réalise l’ensemble des travaux des métiers de l’électricité en basse tension et courant faible pour le compte de tous les acteurs, publics et privés.

CYRIL CONCLOIS ELECTRICITE

Avis : (Source : Pages Jaunes) Implantée à Dijon, en Côte-d’Or, près de Nuits-Saint-Georges et Chenôve, l’entreprise d’électricité et de chauffage Cyril Conclois est à votre disposition pour la réalisation d’installations électriques extérieures et intérieures, en neuf comme en rénovation, depuis 1992. Cyril Conclois intervient pour la pose de différentes installations (interrupteurs, prises électriques, ventilations…). Par ailleurs, ses prestations consistent à effectuer des diagnostics électriques ainsi que la mise aux normes de tableaux électriques.

Nous mettons également à votre disposition la liste des villes de France où nous pouvons intervenir, avec nos partenaires installateurs qualifiés.