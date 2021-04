Les meilleurs jouets pour transmettre la passion auto

Aucune marque auto ne boude la jeunesse dans sa communication, tous les passionnés d’auto se souviennent d’un jouet de leur enfance. Au détour de notre guide, vous retrouverez probablement certains souvenirs. Voici notre sélection pour faire plaisir et transmettre la passion de l’automobile à vos proches.

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Exost Jump pour vaincre la gravité

Prix: 24,99 ۈ commander directement sur Amazon

Avec ces jouets, vos enfants partiront à la conquête de la gravité. Ils pourront se construire des circuits avec le kit de cascade compris dans la boîte mais également avec l’emballage. C’est une innovation de la marque à l’heure où les parents se mobilisent pour le développement durable.

Les voitures sont d’excellente qualité et feront assurément plaisir à vos enfants. Vous pouvez collectionner toute la gamme pour associer les boîtes et les formes des véhicules qui sont à chaque fois différents.

Playmobil – Porsche 911 Carrera 4S Police

Grâce à la Porsche 911 Carrera, la police peut intervenir très rapidement. Avec deux policiers et l’équipement pour la circulation routière. Effets sonores et lumineux (nécessite une pile 1,5-V-AAA non fournie) et de nombreux accessoires. Clignotants avant, arrière et tableau de bord lumineux (nécessite 3 piles 1,5 V non fournies). Le toit est amovible. Dimensions de la voiture : 26×11,5×9 cm (LxPxH).

Avertissement De Sûreté

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.Utiliser sous surveillance adulte

Prix: 44,90 ۈ commander directement sur Amazon

Playmobil – Ambulance avec gyrophare et sirène

Prix: Prix indisponibleà commander directement sur Amazon

Comprend trois personnages, un véhicule avec sirène et gyrophare, un brancard et de nombreux accessoires (mallette, plâtre, perfusions…). Le toit et le pare-brise de l'ambulance sont amovibles. Avec effets sonores et lumineux (nécessite 1 pile 1,5V AAA non fournie).

Avertissement De Sûreté

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Prix: Prix indisponibleà commander directement sur Amazon

Playmobil – The Movie Rex Dasher Porsche Mission E

Prix: 75,01 ۈ commander directement sur Amazon

La voiture emblématique d'agent secret peut accueillir jusqu'à deux personnages. Module radiocommandé inclus. Dimensions de la voiture : 27,5x11x7,5cm (LxPxH).

Avertissement De Sûreté

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.Utiliser sous surveillance adulte

Prix: 75,01 ۈ commander directement sur Amazon

Playmobil – Porsche 911 GT3 Cup

Prix: 44,90 ۈ commander directement sur Amazon

Avec la nouvelle PORSCHE 911 GT3 coup de Playmobil®, la chambre de votre enfant se transforme en véritable circuit de Course. Des effets lumineux à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitacle et des accessoires exclusifs pour toujours plus d'amusement ! il faut rapidement changer les pneus et régler l'aileron arrière avant le départ de la Course. En route ! après la Course, le pilote monte évidemment sur le podium. Un rêve pour les amateurs de voitures de Course ! contient deux personnages, un stand, plusieurs jeux de pneus et un podium.

Avertissement De Sûreté

Avertissement : Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. À utiliser sous la surveillance d’un adulte

Prix: 44,90 ۈ commander directement sur Amazon

Playmobil – Famille avec Voiture

Prix: 23,99 ۈ commander directement sur Amazon

Avec coffre spacieux, banquette arrière rabattable et crochet d'attelage de remorque. Peut contenir un conducteur et trois passagers. Dimensions : 26 x 12 x 8,5 cm (LxPxH).

Avertissement De Sûreté

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.Utiliser sous surveillance adulte

Prix: 23,99 ۈ commander directement sur Amazon

