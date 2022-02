Les trois voitures électriques les moins chères

Sans surprise, si l’on s’en tient uniquement aux voitures électriques les « moins chères », ce sont les mini-citadines qui l’emportent. Plus compactes, il paraît logique que leur coût soit moindre, ce afin de laisser assez peu de trace dans le porte-monnaie que dans l’environnement des citadins. Notre TOP 3.

A noter

Les prix sont tous donnés sans déduire le bonus écologique, qui atteint 27 % du prix plafonné à 6 000 € pour les modèles vendus moins de 45 000 € en neuf. 2 000 € pour ceux qui sont facturés entre 45 000 et 60 000 €. Tous ces montants sont valables à condition de commander d’ici au 30 juin 2022 et d’être livré avant le 30 septembre 2022. Ils baisseront de 1 000 € pour tout achat effectué dès le 1er juillet. Alors, n’attendez plus avant de vous lancer dans la mobilité électrique !

Notre TOP 3

Dacia Spring 27,4 kWh/45 ch : 17 390 € (bonus de 4 695 €)

Renault Twingo E-Tech Électrique 22 kWh/82 ch : 21 550 € (bonus de 5 819 €)

Volkswagen e-up! 32,3 kWh/83 ch : 24 690 € (bonus de 6 000 €)

Dacia Spring

À peine arrivée, la nouvelle Dacia Spring à petit prix vient contrarier la Renault Twingo électrique, qui revoit sa gamme et ses tarifs pour l’occasion.

Cette fois, on ne peut plus dire que la voiture électrique est trop chère et inaccessible. Le groupe Renault s’efforce de la démocratiser (Zoe en 2012, Twingo Electric en 2020). Il frappe fort en ce début 2021 grâce à sa filiale Dacia, qui lance la Spring électrique à 12 400 €, bonus compris, en version d’entrée gamme Confort.

L’automobiliste à la recherche d’un petit véhicule électrique peut donc se réjouir. Il va pouvoir acquérir la Spring en septembre en finition Confort ou Confort Plus (ouverture des précommandes le 20 mars). Et même y goûter en location auto-partagée dès le printemps avec la finition Business.

Renault Twingo E-Tech Électrique

La nouvelle Twingo à batteries démocratise l’accès à la voiture électrique avec un tarif d’accès de 15 000 €, bonus compris. Agile et silencieuse, elle renforce son statut de parfaite citadine.

Si la Twingo Electric doit beaucoup sur le plan technique à la Smart Forfour électrique lancée dès 2016, elle s’en distingue toutefois par une batterie un peu plus puissante. Cette dernière d’une capacité utile de 22 kWh porte l’autonomie homologuée WLTP à 190 km en condition de roulage mixte et 270 km en ville.

Le prix est l’angle d’attaque de la nouvelle Twingo électrique : 21 350 € en Life, moins 5 764 € de bonus (et non 7 000 € car il est limité à 27 % du prix de la voiture). Ce qui nous emmène dans la zone des 15 000 € ou 99 € mensuels pour une LLD sur 36 mois/22 500 km avec prime à la conversion selon Renault.

Volkswagen e-up!

La vieillissante Volkswagen up! trouve en 2020 une seconde jeunesse grâce à une nouvelle version électrique dotée d’une batterie plus performante et, surtout, d’un tarif record à partir de 23 440 €.

La nouvelle up! électrique étrenne une batterie inédite dotée de cellules LG à enveloppes souples similaires à celles utilisées par l’Audi e-tron et les autres modèles électriques actuels du groupe. Malgré un encombrement similaire et une masse supplémentaire de 15 kg, ces accumulateurs doublent leur capacité, qui passe de 18,7 à 36,8 kWh.

Comme si cela ne suffisait pas, la nouvelle e-up! diminue son tarif de 3 360 € par rapport à l’ancien modèle. De quoi créer, sans l’air d’y toucher, une petite révolution sur le marché !