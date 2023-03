Les ventes de Tesla en Europe ont augmenté de 50 % en février, ce qui en fait le constructeur automobile à la croissance la plus rapide de la région

Les ventes de Tesla en Europe ont augmenté de près de 50 % en février, ce qui n’a été égalé par aucun autre concurrent. Grâce à cette progression, l’entreprise est devenue le constructeur automobile qui connaît la croissance la plus rapide dans la région.

La réduction du prix des voitures par Tesla était une décision intelligente

Immédiatement après que Tesla a réduit le prix de ses véhicules dans le monde entier en janvier, de nombreux analystes et investisseurs l’ont mal pris. Ils ont supposé que le constructeur subissait une baisse de la demande et n’était plus en mesure de se développer sur le marché de l’automobile. Mais en réalité, il s’agissait d’une démonstration de force, qui a aujourd’hui des retombées significatives.

Tesla enregistre une croissance importante de ses ventes en Europe

Alors que ses concurrents continuent d’enregistrer une baisse de leurs ventes, la baisse des prix des voitures Tesla a permis au constructeur d’augmenter sa part de marché. De nouvelles données montrent que les ventes du constructeur texan en Europe ont augmenté plus rapidement en février que celles de tout autre constructeur automobile. Le nombre de véhicules Tesla immatriculés le mois dernier a atteint 19 249 unités, contre 12 860 unités à la même période l’année dernière, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles. Cela représente une croissance impressionnante de 49,68 %.

La part de Tesla sur le marché automobile européen continue de croître

Les immatriculations de Tesla représentaient 2,4 % de l’ensemble du marché européen des voitures particulières le mois dernier, contre 1,8 % un an plus tôt. En février, Tesla représentait environ 20 % des immatriculations de véhicules électriques à batterie en Europe, soit une hausse d’environ deux points de pourcentage par rapport à l’année dernière.

Tesla est le leader du secteur en matière de faibles coûts de fabrication

« Les baisses de prix des véhicules électriques ne sont pas une mode, mais une tendance », a écrit Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, dans un rapport publié lundi. La baisse des coûts des batteries, la baisse des prix du lithium et une fabrication plus efficace conduisent à une « tendance déflationniste » des VE, ajoute l’analyste. Il estime que Tesla est le leader du secteur en termes de coûts et qu’il continuera à l’être en termes de prix.