L’hiver peut véritablement impacter la façon de recharger votre voiture électrique

Nouveaux propriétaires de véhicule électriques? Ce sujet est fait pour vous. Après être monté dans votre voiture et avoir tourné la clé de contact, vous vous attendez souvent à entendre le moteur démarrer, si vous avez un véhicule thermique. Si le moteur ne démarre pas, il peut y avoir un problème avec la batterie, le système de charge ou un connecteur quelque part sous le capot. Cela indique qu’il y a un problème. Cependant, y compris avec un véhicule électrique vous devez prendre en considération le temps froid comme facteur contribuant à une surveillance accrue, car l’hiver est la période de l’année où l’utilisateur de véhicule électrique doit beaucoup mieux gérer sa charge.

Pourquoi ma voiture se recharge-t-elle plus lentement par temps froid ?

En tant que propriétaire d’un véhicule électrique (VE), il est fort possible que vous ayez essayé d’utiliser la fonction de charge rapide pendant l’hiver, mais que vous n’ayez pas réussi à atteindre une vitesse de charge comparable à la puissance annoncée sur le chargeur. En fait, il s’agit d’un problème assez répandu. Et pour expliquer pourquoi…

C’est votre véhicule qui pilote la recharge et pas la borne

Lorsqu’il s’agit de véhicules électriques (VE), ce n’est pas le conducteur qui commande, mais l’automobile. C’est la première et la plus importante chose à garder à l’esprit lorsqu’on parle de VE.

La puissance indiquée pour un chargeur est toujours disponible, mais c’est au VE de choisir la quantité de puissance qu’il va absorber. Le processus de charge des véhicules électriques est essentiellement régulé par les véhicules eux-mêmes afin de protéger la batterie, c’est pourquoi le taux de charge peut changer au cours d’une session. C’est ce que nous appelons la « courbe de charge » d’un véhicule électrique.

Un indicateur qui précise la charge de votre batterie

Le terme « température de la batterie » désigne le principal facteur qui fait que la charge rapide se déroule plus lentement pendant les mois d’hiver qu’à toute autre période de l’année.

La vitesse à laquelle la batterie d’un véhicule électrique peut être chargée est souvent réduite de manière significative lorsque la température descend en dessous de zéro degré. En hiver, il peut être difficile de maintenir la batterie d’un véhicule électrique à sa température de fonctionnement optimale, qui varie entre 20 et 40 degrés Celsius, selon la marque et le type de véhicule. Si la température est inférieure à cette valeur, cela aura un impact sur la vitesse de charge et l’autonomie du véhicule. En effet, lorsque la température baisse, les activités électrochimiques qui se produisent dans la batterie ralentissent.

En hiver votre autonomie peut chuter pendant le stationnement.

La majorité des gens garent leur voiture à l’extérieur ou dans des garages qui ne sont pas chauffés, la température de la batterie est donccelle de son environnement. De ce fait, le véhicule électrique doit dépenser une importante quantité d’énergie pour réchauffer la batterie.

Un trajet typique par des températures inférieures à zéro ne permettra pas à la batterie d’un véhicule électrique d’atteindre sa température de fonctionnement optimale. Par conséquent, lorsque vous allez charger votre véhicule, une partie de l’électricité du chargeur sert à chauffer la batterie plutôt qu’à la charger elle-même.

La conséquence directe de ce phénomène est que le processus de charge prendra beaucoup plus de temps une fois que vous aurez atteint la station de charge. La batterie atteindrait sa température de fonctionnement après un certain temps de charge rapide. L’autonomie de la batterie devrait ainsi être améliorée, et vous serez en mesure de la recharger rapidement, à la vitesse prévue lors de votre prochaine utilisation.

Pourquoi la température a tant d’importance pour la charge de votre véhicule ?

Au démarrage, une charge est formée et envoyée aux bornes de la batterie; la chaleur générée par ce processus accélère une réaction électrochimique à l’intérieur même de la batterie au plomb, où les plaques de plomb sont immergées dans un liquide électrolytique. Puisque c’est ce qui donne à votre véhicule électrique sa puissance, il est logique que chaque fois que le moteur est démarré, une partie de la vie restante dans la batterie soit perdue.

En hiver, cependant, lorsque les températures sont plus froides, ces réactions chimiques se déroulent plus lentement. La batterie peut devenir léthargique, bien qu’elle puisse supporter des températures basses jusqu’à un certain point ; cela ne signifie pas nécessairement que sa charge est insuffisante. Cela signifie que la puissance de la batterie, nécessaire au démarrage du véhicule électrique et à son bon fonctionnement, a été réduite en raison du froid.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles votre batterie risque davantage de tomber en panne pendant les mois d’hiver :