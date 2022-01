L’installation de bornes de recharge à Lille et aux alentours

Vous cherchez un installateur de bornes de recharge sur Lille et dans tout le Nord de la France ? Domotisme est le spécialiste à votre service. Labellisé ADVENIR, cette société se charge de créer pour vous le dossier de demande de subvention pour l’installation de vos infrastructures de recharge pour voitures électriques.

Qui est DOMOTISME ?

Depuis plus de 10 ans, Domotisme vous accompagne dans votre projet d’installation de bornes de recharge électriques en intervenant principalement chez les professionnels situés en métropole lilloise, Hauts de France ou Belgique. Son approche ? Un service personnalisé.

Chaque projet d’installation de bornes de recharge est unique : leurs solutions de recharge s’adaptent à vos besoins. Que vous soyez une entreprise, une copropriété, un hôtel, un centre sportif u commercial, ils sauront s’adapter comme des pros !

Audit, pose et maintenance : leur offre n'est pas conçue uniquement comme un produit mais avant tout une solution technique durable et économique.

Si vous souhaitez participer à la réduction des effets du transport sur l’environnement, vous avez un rôle clé à jouer. Distributeur et installateur de bornes de recharge de véhicules électriques EVBOX, leurs bornes sont conçues et fabriquées en prenant en considération l’impact sur l’environnement à chaque étape : de la production à la livraison.

Les atouts de ce professionnel de l’installation électrique

Adhérent de l’AVERE France ;

Qualification IRVE ;

Eligibilité à la prime ADVENIR ;

Partenaire EVBOX.

L’offre by DOMOTISME

Leurs bornes de recharge toute nouvelle génération vont vous mettre des étoiles dans les yeux…

Evbox troniq 50

Cette borne de recharge électrique s’adapte à tous types de véhicules et propose une charge rapide.

En véritable station de charge, elle existe avec un, deux ou trois câbles.

Elle est adaptée à la charge sur des parkings collectifs.

EVBOX business line

Pourquoi choisir business line quand on veut installer une borne de recharge électrique ?

Cette borne électrique est compacte et légère et prendra place aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Elle est idéale pour les parkings des centres sportifs et commerciaux, ou pour les entreprises.

Elle existe en simple ou double charge. Le parc de bornes est évolutif et peut grossir selon vos besoins en chargement. La fiabilité du compteur d’énergie délivrée permet une facturation individualisée.

EVBOX Ultroniq

Cette borne de recharge électrique permet une recharge ultra rapide des véhicules.

Elle s’adapte parfaitement aux parkings et lieux collectifs à fréquentation élevée.

Elle convient à tous les types de véhicules, qu’il s’agisse de voitures, bus ou camions et camionnettes.

Elle est proposée avec un câble unique et également en double cables.

ELVI

Cette borne de recharge électrique permet une recharge simple et sécurisée des véhicules particuliers. Elle est particulièrement adaptée aux copropriétés. Elle convient à tous les types de véhicules.

Elle s’installe simplement grâce à un socle mural.

Concrètement, comment se passe chaque étape du projet ?

1. Audit de votre projet

Vous réfléchissez de concert avec Domotisme à votre projet afin d’adapter leur proposition de produits selon vos besoins en charge. Nombre de collaborateurs et visiteurs, horaires de stationnement, besoin en charge rapide… Ils vous proposent un plan de placement des bornes de recharge électrique ainsi qu’un devis précis.

2. Installation de votre borne

Ils installent vos bornes de recharge en toute sécurité et vous aident dans les démarches de demande de la subvention Advenir. Leurs artisans ont la qualification IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques). Vous pouvez également avoir accès au logiciel de suivi qui facilite aussi l’accès aux bornes par un règlement automatisé et un système de badge.

3. Assistance et maintenance

Leurs produits ont une garantie de 3 ans et sont mis à jour de manière automatique. Ils vous proposent aussi de continuer à vous suivre à la suite de l’installation des bornes de recharge électrique pour assurer la maintenance du site, et suivre l’évolution de vos besoins.