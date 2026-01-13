Lufthansa s’associe à Starlink : Le Wi-Fi haut débit gratuit arrive sur 850 avions

C’est un tournant majeur pour le confort des passagers en Europe. Le groupe Lufthansa vient d’annoncer un partenariat stratégique avec SpaceX pour équiper l’intégralité de sa flotte avec la technologie Starlink. D’ici 2029, l’internet à bord ne sera plus un luxe lent et coûteux, mais un service standard, rapide et gratuit.

Une révolution technologique à 10 000 mètres d’altitude

Le groupe Lufthansa, qui comprend notamment les compagnies Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings, franchit une étape décisive pour son 100ème anniversaire. En choisissant Starlink, l’entreprise mise sur la constellation de satellites en orbite basse (LEO) d’Elon Musk pour offrir une latence ultra-faible et un débit inédit.

Contrairement aux systèmes traditionnels souvent instables, cette nouvelle connexion permettra :

  • Le streaming HD sans interruption.
  • Le travail sur le cloud en temps réel.
  • Le jeu vidéo en ligne durant le vol.

La gratuité comme nouveau standard

L’annonce la plus marquante concerne l’accessibilité du service. Le haut débit sera entièrement gratuit pour :

  1. Tous les passagers possédant un Lufthansa Travel ID.
  2. Les clients bénéficiant d’un statut de fidélité (Miles & More).

Ce service sera déployé dans toutes les classes de voyage, de l’Économie à la Première Classe, faisant de Lufthansa le plus grand groupe aérien européen à proposer une telle couverture technologique.

« Nous investissons dans le meilleur produit du marché pour garantir la satisfaction de nos passagers. La connectivité à bord est devenue un pilier de l’expérience de voyage premium. » — Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer du groupe Lufthansa.

Calendrier du déploiement

L’équipement d’une flotte de 850 appareils est un défi logistique colossal. Le groupe a communiqué un calendrier précis pour cette transition :

ÉtapeDate prévue
Début des installationsDeuxième moitié de 2026
Phase de déploiementExpansion graduelle sur tous les types d’avions (A320, A350, B787, etc.)
Flotte 100% équipéeHorizon 2029

Pourquoi c’est historique ?

Avec 850 avions concernés, Lufthansa devient le leader incontesté de la connectivité Starlink en Europe, devançant ses concurrents directs. Cette décision s’inscrit dans une tendance mondiale où des géants comme Qatar Airways ou United Airlines ont également succombé à la technologie de SpaceX pour remplacer les anciens systèmes géostationnaires.

