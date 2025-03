La dernière mise à jour logicielle de Tesla, 2025.2.9, commence à être déployée auprès du premier lot de propriétaires, représentant moins de 1% du parc automobile. Bien que cette version introduise principalement des corrections mineures par rapport à la version 2025.2.8, elle s’inscrit dans la continuité des améliorations de fonctionnalités cruciales pour les utilisateurs.

Retour sur les versions antérieures

Pour comprendre les nouveautés de la mise à jour 2025.2.9, il est important de revisiter les versions précédentes. La 2025.2.8, par exemple, offrait des fonctionnalités enrichissantes comme le FSD (Full Self-Driving) supervisé avec des versions v13.2.8 et v12.6.4 intégrant l’AI4 et l’AI3, liées au hardware HW3.

Une autre amélioration notable concernait le système de lavage des essuie-glaces sur le Cybertruck ainsi que la détection de visibilité de la caméra pour les véhicules Model 3 et Y équipés de processeurs Ryzen.

Améliorations distinctives de la version 2025.2.6

La version 2025.2.6 s’est illustrée par une mise à jour importante de la détection cabine de première rangée sur le modèle Y doté d’un radar intérieur, ce qui contribue à une sécurité accrue et un confort optimal pour les passagers.

Les innovations de la version 2025.2

Quant à la mise à jour 2025.2, elle a introduit la pré-conditionnement des chargeurs rapides tiers, une fonctionnalité très attendue qui optimise le temps de charge. De plus, les améliorations incluses comme le signal sonore de circulation transversale à l’arrière, l’ouverture mains-libres du coffre pour Android, et l’affichage d’informations météorologiques enrichies ont été fortement appréciées.

De surcroît, l’ajout d’une fonction de résumé de maintenance pour le Cybertruck et la sortie automatique de résumé de session de charge apportent une valeur ajoutée significative aux utilisateurs Tesla, leur permettant une meilleure gestion et compréhension de l’entretien de leur véhicule.

Nouveautés de la version 2025.2.9

Bien que le tweet ne mentionne aucun changement majeur dans la 2025.2.9, les corrections mineures apportées pourraient inclure des optimisations de performance et des corrections de bogues matériels et logiciels qui, à long terme, continuent de positionner Tesla à l’avant-garde de l’innovation automobile.

En analysant les images accompagnant ce tweet, nous pouvons spéculer que ces mises à jour contribuent à une interface utilisateur plus fluide et à une interaction plus intuitive avec le système d’autopilotage, renforçant ainsi l’engagement de Tesla envers l’expérience utilisateur et la sécurité routière.