Mise à jour festive Tesla 2025.44.25.1 : Un vent de fraîcheur high-tech

La nouvelle mise à jour festive de Tesla (2025.44.25.1) apporte une série de fonctionnalités captivantes qui soulignent l’engagement continu de la marque à enrichir l’expérience utilisateur. Alors que cette mise à jour se déploie progressivement sur un petit pourcentage de la flotte, explorons en détail les nouveautés qui transforment votre véhicule en véritable centre technologique.

Commande Navigation avec Grok : Un assistant à bord

Avec l’activation du Grok en mode assistant, il est désormais possible d’ajouter ou d’éditer des destinations directement par commande vocale. Cette amélioration fait de Grok un compagnon de route inestimable, simplifiant les trajets quotidiens des utilisateurs.

Photobooth Tesla : Une expérience ludique

Transformez l’habitacle de votre Tesla en cabine photo grâce à la fonction Photobooth. Prenez des selfies et personnalisez-les avec une variété de filtres, autocollants, et emojis disponibles. Partagez ensuite ces moments directement via l’application Tesla. Pour découvrir cette fonctionnalité, rendez-vous dans le Toybox.

Mode Chien : Surveillance en temps réel

Activez le Mode Chien et profitez d’une surveillance en temps réel grâce à une activité en direct sur votre iPhone. Visualisez régulièrement des images de l’intérieur de votre voiture, avec des mises à jour sur la température, la capacité de la batterie, et les conditions climatiques, pour assurer le confort et la sécurité de votre animal.

Visualiseur Dashcam amélioré

Les clips vidéo de la dashcam incluent désormais des détails supplémentaires tels que la vitesse, l’angle du volant et l’état de la conduite autonome, offrant ainsi une vue d’ensemble plus précise et informative sur vos trajets.

Plaisirs visuels avec le mode Santa

Plongez dans l’esprit des fêtes avec le Mode Santa, enrichi de bonshommes de neige festifs, arbres, et autres effets visuels hivernaux en 3D. Accessible via le Toybox, cette fonction promet de ravir petits et grands.

Éclairage spectaculaire au Light Show

Le nouveau Light Show intitulé Jingle Rush vous permet de jouer ou de programmer une performance lumineuse synchronisée jusqu’à dix minutes à l’avance. Créez un véritable spectacle visuel en contrôlant les effets d’éclairage intérieur et les couleurs d’affichage.

Personnalisation avec Custom Wraps

Exprimez-vous avec des personnalisations uniques grâce aux new custom wraps et plaques d’immatriculation. Choisissez parmi des designs préchargés ou créez les vôtres via une clé USB pour rendre votre véhicule vraiment distinctif.

Améliorations de la navigation

Réorganisez vos favoris de navigation et définissez vos destinations permanentes comme domicile ou travail. Vous pouvez aussi visualiser des destinations suggérées basées sur vos habitudes de voyage.

Cartographie des Superchargeurs

Explorez en 3D certains Superchargeurs Tesla par simple pression. Une fois arrivé sur un site pilote, vous pouvez visualiser le plan du site et l’occupation en temps réel pour une recharge efficace.

Conduite en voies réservées HOV

La navigation offre maintenant une option pour utiliser les voies réservées aux véhicules en covoiturage (HOV). Votre itinéraire sélectionnera automatiquement cette voie si elle est autorisée, en fonction du temps, de l’emplacement, du nombre de passagers et des restrictions routières en vigueur.

Sécurité et charge avec Phone Left Behind Chime

Cette fonctionnalité vous avertit par un carillon si une clé téléphonique ou un téléphone est laissé dans la cabine après fermeture des portes. Compatible avec les appareils supportant le haut débit (UWB).

Simulation d’amarrage SpaceX

Devenez astronaute grâce au simulateur d’amarrage ISS de SpaceX. Testez vos compétences en dirigeant et en guidant une fusée dans ce jeu de simulation basé sur des interfaces utilisées par les astronautes de la NASA.

Cette mise à jour fait honneur à l’innovation continue de Tesla, transformant la conduite et l’utilisation au quotidien par des ajouts spectaculaires et pratiques qui raviront tous les adeptes de la marque.