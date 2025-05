La nouvelle mise à jour de printemps 2025.14.6 de Tesla apporte une série de nouveautés et d’améliorations significatives qui promettent d’améliorer l’expérience utilisateur pour les propriétaires de Tesla, en particulier pour les modèles 3 et Y. Cette mise à jour interviendra pour corriger un problème lié à l’unité centrale de télécommunications (TCU) qui empêchait certains véhicules de passer en mode sommeil, occasionnant ainsi une consommation excessive de la batterie, jusqu’à 3-4% durant la nuit.

Fonctionnalités améliorées pour une meilleure conduite

Pour ceux vivant aux États-Unis et au Canada, la mise à jour introduit des phares adaptatifs qui ajustent automatiquement l’orientation des phares en fonction de la direction du véhicule. Les modèles S et X les plus récents bénéficieront de la caméra de surveillance des angles morts affichée sur l’écran conducteur, renforçant ainsi la sécurité.

Évolutions pour aide à la conduite

Le mode Autopilot du Cybertruck se voit rehaussé par l’ajout d’un Confort Drive Mode automatique, tandis que les fonctionnalités d’évitement de départ de voie se voient également améliorées pour cette même gamme. Les modèles 3/Y, S et X récents pourront enregistrer la hauteur du coffre et du frunk selon des emplacements précis, permettant une personnalisation accrue de l’utilisation quotidienne.

Enregistrements et interface utilisateur

Les innovations ne s’arrêtent pas là ; le système Dashcam a reçu des mises à jour significatives, notamment un redesign de l’application Dashcam Viewer offrant une vue en grille pour passer d’un enregistrement à l’autre plus facilement. De plus, les enregistrements incluent désormais les vues supplémentaires des caméras latérales. Sur le plan de la visualisation, le champ de vision de la caméra arrière a été agrandi pour améliorer la détection du trafic transversal arrière, augmentant ainsi la sécurité lors des manœuvres en marche arrière.

Planification de trajet optimisée

Il y a désormais plusieurs plans de trajet entre lesquels les utilisateurs peuvent choisir, tels que « rapide », « meilleures commodités » ou « moins d’arrêts », ce qui permet de choisir le trajet qui répond le mieux aux besoins de voyage actuels. En outre, il est désormais possible d’éviter les autoroutes dans les paramètres de navigation, offrant ainsi plus de liberté et de souplesse dans la planification de vos itinéraires.

Confort et connectivité accrus

Les mises à jour de Tesla sont souvent synonymes de connectivité améliorée, et cette version ne fait pas exception. Vous pouvez maintenant basculer entre différentes méthodes d’entrée linguistiques directement sur votre écran tactile pour plus de facilité. Et pour ceux qui aiment rester connectés, il est possible de continuer à utiliser des accessoires même après avoir éteint votre véhicule, tant que la batterie est supérieure à 20%.

Diversité musicale sans effort

La mise à jour inclut également des améliorations au niveau de la musique et des médias. Vous pouvez maintenant mélanger une playlist Apple Music via votre Tesla si elle contient plus de 100 chansons, et il est plus facile de parcourir vos favoris SiriusXM directement depuis le volant. L’ajout de la connexion Amazon Music Free avec connectivité Premium ou WiFi actif ajoute une autre couche de diversité musicale au véhicule.

En somme, la mise à jour 2025.14.6 de Tesla s’avère être un pas en avant vers des véhicules encore plus intelligents et conviviaux. Avec des avancées dans la sécurité, la connectivité, et la personnalisation, Tesla continue de redéfinir l’expérience de conduite révolutionnaire qu’elle offre à ses utilisateurs.