Origine et signification du logo de Tesla

Tesla est une société bien connue sur le marché de l’automobile. Créée en 2003, l’entreprise a su séduire les consommateurs par ses voitures de luxe électriques. Marque révolutionnaire, Tesla dispose également d’un logo qui a su inscrire l’image de marque de la société dans l’imaginaire collectif. Depuis sa création, l’entreprise tient une place importante sur le marché des voitures électriques.

L’apparition du logo Tesla Motors

Comme dit précédemment, la société Tesla Motors a été fondée par Martin Eberhard et Marc Tarpenning en 2003. Elle a été nommé en l’honneur de Nikola Tesla, un inventeur et ingénieur électricien américain d’origine serbe. Celui-ci est connu pour ses travaux majeurs sur le courant alternatif, notamment pour le transport et la distribution d’électricité.

Il faut savoir que cette invention particulière a été utilisée dans la fabrication de voitures électriques de la société Tesla. Cette méthode a d’ailleurs été utilisée dans la fabrication du moteur de la première voiture de la marque : le Roadster.

Actuellement, Tesla se déploie comme une marque innovante. Malgré l’existence de nombreux concurrents, l’entreprise se distingue souvent par ses inventions audacieuses et la gamme élevée de ses véhicules.

Avec la création de son logo, qui se présente sous forme d’un grand T, elle a affirmé une volonté double : proposer une vision de l’avenir, et se donner les moyens de la concrétiser.

Le rotor qui serait la source d’inspiration de la société RO studio, à l’origine des logos de Tesla et SpaceX

Lors de la création de son logo, Tesla a rencontré quelques difficultés. De fait, à cette époque, les voitures électriques n’étaient pas encore très populaires. Le choix était donc compliqué.

Toutefois, les ingénieurs ont décidé d’adopter un logo moderne et élégant pour représenter la marque sur le marché.

Cela a été occasionné par la sortie du Roadster, le premier modèle de voiture de l’entreprise. Le choix de ce symbole démontre le confort et le plaisir des consommateurs avec les véhicules de la marque.

La description de l’emblème de Tesla

Le symbole Tesla a su conforter l’image haut de gamme, véhiculée par à la marque. Dès le début, elle a su dévoiler la puissance et la force des moteurs électriques de ses véhicules.

C’est d’ailleurs pour cette raison que les voitures disposant du logo T sont bien connues pour leur fiabilité et leur qualité.

En plus de ces éléments, le logo tient à démontrer le souci du détail, mis en avant par la marque. De fait, dans chaque véhicule, tout est bien pensé et rien n’est laissé au hasard. Les décorations utilisées sont réellement originales, et combinées à une technologie bien avancée.

Les couleurs du logo de Tesla Motors

Le logo s’habille de noir et d’argent : les lettres sont peintes en noir, le bouclier est présenté en argent. Ces choix symbolisent clairement la vision de la marque.

En effet, elle tient à préserver la créativité, le style et les innovations dans l’élaboration de toutes ses gammes de véhicules.

La signification du logo de Tesla Motors

Si les débuts du logo Tesla paraissent surprenants, l’histoire de la signification de ce dernier n’en reste pas moins amusante. En outre, les archives dévoilent que le logo Tesla a été développé à partir des plans originaux de Nicolas Tesla.

Il s’agit, entre autres, d’une partie d’un moteur électrique qui prend la forme « T ». Le résultat en ressort plus stylisé, et semble convenir à un emblème de voiture. A noter que cette théorie a été validé par Elon Musk.

En bon communicant, ce dernier, nouveau patron de la marque, ne semble cependant pas vouloir en dévoiler plus. Il laisse néanmoins parfois d’autres indices sur l’origine du logo. Ceux-ci paraissent absurdes, tels que le nez d’un chat ou une abeille.