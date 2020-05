Comme vous avez pu l’apprendre par le service communication de votre Mairie, Pay-By-Phone a contribué à rendre rapidement gratuit le stationnement dans les villes qui utilisent ce système.

Pay-By-Phone applique la décision du maire

En effet, de nombreuses villes ont rendu gratuit le stationnement dans la mesure où le télétravail était exigé par le gouvernement lorsqu’il était possible et que le gouvernement avait également déclaré le confinement du 17 mars au 11 mai dernier.

Une zone d’ombre sur la gratuité

Une zone d’ombre existe dans ce dispositif, c’est celui des utilisateurs qui payent sur un an. Jusqu’à maintenant aucune information ne m’est parvenu sur la gestion de ces utilisateurs. En observant le comportement de l’application, il semblerait que rien ne soit prévu pour ces utilisateurs, à moins de prévenir sa mairie.

Le choix de la gratuité est de l’autorité du maire et Pay-By-Phone communique aujourd’hui sur le statut de la gratuité dans les villes qui utilisent le service.

Update stationnement Pay-by-Phone au 20/05/2020

Update stationnement Pay-by-Phone au 28/05

✅ Tout le stationnement est gratuit

☑️ Uniquement le stationnement résident est gratuit

🚗 Payant

✔️ contrôles suspendus

💬 En attente d’une réponse de la ville

Ajaccio ✅

Amiens 🚗 à partir du 02/06

Angers 🚗 à partir du 02/06

Angoulême 🚗 à partir du 02/06

Annecy 🚗 à partir du 11/05

Antony 🚗 à partir du 11/05

Arpajon 🚗 à partir du 11/05

Ars-en-Ré 🚗 à partir du 01/06

Asnières-sur-Seine 🚗 à partir du 14/05

Aubervilliers ✔️ contrôles suspendus jusqu’au 31/05

Aulnay-sous-Bois 🚗 à partir du 11/05

Avignon ✅

Bagneux 🚗 à partir du 02/06

Bastia 🚗 à partir du 01/06

Bayonne 🚗 à partir du 11/05

Beauvais ✅

Belfort 🚗 à partir du 12/05

Bernay ✅

Béthune 🚗 à partir du 18/05

Béziers 🚗 à partir du 11/05

Béziers Gare 💬

Bois-Colombes ✔️ Payant mais verbalisation suspendue jusqu’au 01/06

Bouillante (GUA) ✅

Boulogne sur mer ✅

Boulogne-Billancourt 🚗 à partir du 02/06

Bourg-la-Reine ✅

Brive-la-Gaillarde 🚗 à partir du 02/06

Brunoy 💬

Cabourg 🚗 à partir du 11/05

Cachan ✅

Caen 🚗 à partir du 11/05

Cahors 🚗 à partir du 01/06

Calais ✅

Châlons-en-Champagne 🚗

Cambrai 🚗 à partir du 30/06

Chambéry ✔️ contrôles suspendus jusqu’au 01/06

Charenton 🚗 à partir du 11/05

Charleville-Mézières 🚗 à partir du 11/05

Chartres 🚗

Chantilly 🚗 à partir du 02/06

Châteauroux 🚗 à partir du 11/05

Châtillon 🚗 à partir du 02/06

Chatou 🚗 à partir du 02/06

Chaville 🚗 à partir du 02/06

Clamart ✅

Clichy 🚗 à partir du 11/05

Cœur d’Yvelines 🚗 à partir du 18/05

Cogolin 🚗 à partir du 11/05

Cognac 🚗 à partir du 11/05

Collias 🚗 à partir du 14/05

Colmar 🚗 à partir du 30/09

Colombes 🚗 à partir du 15/05

Conflans-Sainte-Honorine 🚗 à partir du 14/05

Dax ✅

Dieppe 🚗

Dijon ✔️ contrôles suspendus jusqu’au 25/05

Dinard ✔️ contrôles suspendus

Douai 🚗 à partir du 01/06

Draguignan 🚗 à partir du 31/05

Dunkerque ✅

Epernay 🚗 à partir du 18/05

Epernay gare 💬

Epinal 🚗 à partir du 11/05

Étampes ✅

Etretat 🚗 à partir du 11/05

Evian ✅

Evry 💬

Figeac 🚗

Fontainebleau 🚗 à partir du 01/06

Franconville ✔️ contrôles suspendus

Garches 🚗 à partir du 11/05

Gif-sur-Yvette ✔️ contrôles suspendus

Guérande ✅

Issy-les-Moulineaux 🚗 à partir du 02/06

Ivry-sur-Seine 🚗 à partir du 02/06

La Baule 🚗

La Garenne Colombes ☑️

La Rochelle ✅

La Plagne ✅

Le Havre ✔️ contrôles suspendus jusqu’au 31/05

Le Kremlin-Bicêtre ✅

Le Perreux-sur-Marne ✅

Le Pré Saint-Gervais 🚗 à partir du 18/05

Le Tampon 💬

Le Vésinet 🚗 à partir du 02/06

Les Lilas 🚗 à partir du 11/05

Lens 🚗 à partir du 18/05

Lyon 🚗 à partir du 11/05 pour les Visiteurs et les détenteurs du Statut Environnemental. A partir du 30/06 pour les détenteurs des Statuts Résident et Professionnel.

Malakoff 🚗 à partir du 02/06

Manosque 🚗 à partir du 12/05

Mantes-la-Jolie ✅

Marseille 🚗 à partir du 25/05

Meaux 🚗 à partir du 13/05

Melun ✅

Menton 🚗 à partir du 15/07

Méribel 💬

Meudon 🚗 à partir du 02/06

Monaco 🚗 à partir du 04/05

Montmorency 🚗 à partir du 18/05

Montpellier 🚗 à partir du 11/05

Montreuil 🚗 à partir du 02/06

Montrouge 🚗 à partir du 02/06

Nantes ✅

Neuilly sur Seine 🚗 à partir du 18/05

Nice ✅

Nîmes 🚗 à partir du 02/06

Noisy le Grand ✅

Orléans 🚗 à partir du 02/06

Orsay 🚗 à partir du 02/06

Palaiseau ✔️ contrôles suspendus

Paris 🚗 à partir du 11/05 pour les Visiteurs et titulaires de la carte “Professionnel”. A partir du 02/06 pour les titulaires de la carte “Résident”

Pau Gare 🚗

Périgueux ✅

Puteaux 🚗 à partir du 18/05

Rambouillet ✅

Rezé 🚗 à partir du 02/06

Romans-sur-Isère 🚗 à partir du 02/06

Roquebrune-Cap-Martin 🚗 à partir du 15/07

Rueil-Malmaison 🚗 à partir du 18/05 (Zone Rouge)

Saint-Cloud 🚗 à partir du 11/05 (Zone Rouge) et 02/06 (Zone Verte)

Saint-Denis (93) 🚗 à partir du 01/09

Saint-Denis (RE) 🚗 à partir du 11/05

Saint-Dizier 🚗 à partir du 01/06

Saint-Germain-en-Laye 🚗 à partir du 2/06 : stationnement payant sauf en hypercentre (payant sur les zones Alsace, Gambetta et Centre)

Saint-Jean-de-Luz 🚗 à partir du 01/06

Saint-Louis ✔️ contrôles suspendus jusqu’au 11/05

Saint-Malo 🚗

Saint-Mandé 🚗 à partir du 11/05 pour les visiteurs. A partir du 02/06 pour les résidents

Saint-Martin-de-Ré ✅

Saint-Maur-des-Fossées ✅

Saint-Maurice 🚗 à partir du 18/05

Saint-Omer 🚗

Saint-Pierre (RE) ✔️ contrôles suspendus jusqu’au 11/05

Saint-Ouen ✅

Saintes ✅

Sartrouville 🚗 à partir du 25/05

Sceaux 🚗 à partir du 01/06

Sèvres 🚗 à partir du 02/06

Sète 🚗 à partir du 11/05

Sens 🚗

SIVU 🚗 à partir du 11/05

Suresnes 🚗 à partir du 02/06

Thionville 🚗 à partir du 01/07

Thonon-les-Bains ✅

Toul 🚗 à partir du 11/05

Toulon 🚗 à partir du 02/06

Trouville-sur-mer 🚗

Tulle 🚗 à partir du 11/05

Vanves 🚗 à partir du 02/06

Vaucresson 🚗 à partir du 12/05

Versailles 🚗

Ville d’Avray ✅

Villefranche-sur-Saône 🚗 à partir du 01/06

Villejuif ✅

Villeurbanne ✅

Villiers-sur-Marnes 🚗 à partir du 02/06

Vincennes 🚗 à partir du 02/06

Viroflay 🚗

Voiron 🚗 à partir du 18/05