Pourquoi il ne faut pas acheter de Ford Mach-E?

Dans cet article, on vous donne 6 bonnes raisons de ne pas acheter une Ford Mach-E ! La démarche inverse (encourager nos lecteurs à découvrir ce véhicule) est certes plus commune. Mais nous avons décidé, une fois n’est pas coutume, d’aller à contre-courant. En effet, si certains trouvent que ce type de véhicule est la solution idéale de nos jours, d’autres y sont encore réfractaires.

En 2019, un sondage Statista a interrogé les Français sur les raisons pour lesquelles ils n’envisagent pas d’acheter un véhicule électrique. Ainsi, on remarque que plus de 30 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles ne souhaitent pas acheter un tel véhicule à cause du coût que ce dernier engendrerait. Environ 25 % des répondants évoquent également le manque d’autonomie pour rouler. Des raisons que l’on retrouve dans notre top : alors, c’est parti.

Si les voitures électriques ne représentent que 1% de la vente de véhicules neufs, c’est parce qu’elles présentent de nombreuses contraintes. Malgré l’effort des constructeurs dans l’amélioration de leurs performances, elles restent toujours le dernier choix. De l’autonomie à l’accessibilité, la qualité de cette automobile de nouvelle génération n’arrive pas à convaincre la totalité des conducteurs.

Une autonomie trop aléatoire

Encore trop faible

La première raison de ne pas acheter une Ford Mach-E est l’autonomie de sa batterie. En effet, la valeur indiquée diffère largement de sa capacité réelle. Si lors de l’achat le vendeur vous mentionne ses 400 km d’autonomie, attention. Les constructeurs font beaucoup de progrès mais l’autonomie reste encore trop faible pour certains utilisateurs et les temps de chargement sont importants.

En effet, entre la valeur théorique, atteinte lors de tests en conditions totalement favorable (terrain plat, vitesse constante, …), et la réalité, la différence peut être assez conséquente.

De plus, avec le temps, tout comme pour d’autres appareils fonctionnant sur batterie, l‘autonomie diminue. Ce problème d’autonomie des voitures électriques crée chez les conducteurs une véritable crainte de s’arrêter à la moitié du chemin, par faute d’énergie. En effet, la panne sèche angoisse plus de 25% de la population française.

Aujourd’hui, les meilleurs modèles électriques affichent une autonomie de 400 km, il ne permet pas de franchir des kilomètres de route et de rouler comme on le souhaite, sans faire une pause. De plus, il oblige une certaine conduite « économique » pour pouvoir atteindre une autonomie correcte.

Dès lors que l’on a une conduite un peu trop « sport », on réduit assez fortement le nombre de kilomètres avant la prochaine charge. La plupart du temps, la vitesse sera limitée à 110km/h même sur autoroute. Dès qu’on pousse le champignon à son plus haut point, c’est-à-dire à 130 km/h, la batterie se décharge rapidement.

Diminuée en hiver… et en été !

Avec le chauffage et les lumières extérieures allumées presque pendant toute la durée du trajet, l’autonomie de la batterie d’une Ford Mach-E diminue fortement. De plus, les batteries à lithium ont tendance à bien moins fonctionner si elles sont soumises au grand froid. Il faudrait alors opter pour les nouvelles batteries lithium-ion polymère car elles résistent plus à l’hiver. Enfin, issues de la nouvelle technologie en matière de voiture écologique, elles sont beaucoup plus autonomes.

Et inversement, en été, outre le fait que les fortes températures ont aussi une influence sur la performance des batteries, l’utilisation de la climatisation est également à modérer. En effet, l’environnement extérieur comme le vent, la pluie ou la température extérieure impactent leur autonomie.

Un temps de charge trop important

Le temps de charge fait reculer plus d’un conducteur car il est variable selon la borne de recharge et la capacité de la batterie de la voiture électrique. En effet, sur une prise de secteur classique, telle que vous pouvez trouver chez vous, il faudra compter en moyenne entre 8 et 10 heures.

Il sera donc judicieux de mettre à charger son véhicule la nuit, afin d’être en pleine autonomie le matin et de profiter des tarifs « heures creuses » (généralement entre 22h30 et 6h30). Pour gagner en temps de charge, vous pouvez également opter pour une « wallbox » qui permet de recharger un véhicule entre 4 et 6h. L’inconvénient de ce type d’installation est son prix, puisqu’il faudra compter entre 800 et 1 500 € entre le boîtier et son installation.

Dans certains établissements, telles les stations services, il est possible de trouver des bornes de recharge rapide. En quelques 30 minutes, il est possible de recharger 80% de l’autonomie d’une batterie. Il en faudra autant pour les 20% restants. Cependant, les bornes de recharges ne sont pas pléthores, surtout si vous devez voyager sur les autoroutes.

Des aménagements trop contraignants

Après la réception d’une nouvelle Ford Mach-E, la possession ou l’aménagement d’un garage est grandement conseillé, voire quasiment indispensable. L’un de ces projets nécessite obligatoirement une dépense en plus du prix du véhicule. Si votre installation électrique n’a pas de prise de terre, il faudra réellement tout revoir pour être aux normes.

La plupart des maisons actuelles sont déjà aux normes. Ainsi, les voitures électriques peuvent se charger sur une prise standard et peuvent être laissées dans un garage individuel, comme nous avons pu le voir. Malheureusement, le temps de charge est assez conséquent. Elle risque alors de ne pas être pleine à l’heure où le conducteur doit prendre la route. Mais en plus, cela n’est pas du tout sécuritaire pour la maison car le risque de faire sauter les fusibles est grand.

Aussi, cela oblige le propriétaire à installer un dispositif permettant d’accélérer la charge de son véhicule. Ajouté au prix du matériel, un tel projet requiert un investissement allant de plusieurs centaines d’euros à plus d’un millier. Et cela, sans compter la main-d’œuvre. En effet, la borne murale doit être impérativement installée par un professionnel et la configuration du logement joue grandement sur le montant de la facture finale.

Des bornes électriques en nombre trop restreint

Malgré l’effort et la promesse des constructeurs automobiles sur l’amélioration et la multiplication des bornes électriques, ces dernières restent encore insuffisantes. Nombreux sont les établissements publics ou privés – comme les hôtels, les restaurants, les centres commerciaux – qui ne disposent pas de cette installation.

Même si leur nombre a considérablement augmenté ces dernières années, il faudrait encore attendre pour que les bornes de recharge suffisent aux usagers. Le fait que dans certaines municipalités, les habitants, qui possèdent ou qui veulent acheter une voiture électrique, sollicitent toujours la multiplication des bornes de recharge électrique prouve l’insuffisance de celles-ci pour un usage collectif.

Un coût nettement trop élevé

C’est un des principaux freins pour ne pas acheter une voiture électrique… le prix. Il constitue toujours un frein à l’achat des voitures électriques. Le coût d’un véhicule électrique est considéré comme plus élevé que son équivalent en moteur thermique. L’impression générale est de payer plus cher pour moins bien.

Comparativement à un modèle de même gabarit, la différence de budget suffit rarement à compenser les avantages du faible coût d’utilisation de celles-ci. Pour certains modèles, comme la Renault Zoé, il faut en plus être disposé à payer un abonnement mensuel de location de batterie, à moins de payer le prix fort à l’achat.

Ainsi pour un tel modèle, le passage à la caisse s’élève à plus de 24 000 € (hors bonus) avec en supplément un abonnement à partir d’une quarantaine d’euros pour les petits rouleurs à 119 € en kilométrage illimité. Avec achat de la batterie, le même modèle coûtera près de 33 000 €. Il sera d’ailleurs difficile de trouver moins cher sur le marché.

Bien évidemment, le gouvernement encourage l’achat de voitures électriques, avec des bonus et aides plus ou moins intéressants en fonction de la situation de chacun.

Écologique… mais pas trop ?

Les voitures électriques sont vendues par tous les constructeurs (et le gouvernement) comme des véhicules écologiques. Si la voiture émet zéro émission de CO2, elle n’en est pas pour autant propre.

En effet, elle pollue tout de même par les molécules libérées lors du freinage et par l’abrasion des pneus et du revêtement des routes. Le principal problème provient surtout de l’électricité qui les anime et qui est rarement produite proprement.

De plus, la production des batteries lithium-ion des voitures électriques est extrêmement polluante. La Chine, qui produit la plupart d’entre elles, est un des pays avec le plus grand parc de véhicules électriques. Pour autant, son émission de CO2 continue de croître, notamment à cause des centrales à charbon utiles pour la production des batteries.

Une agence européenne a communiqué que la production engendre entre 1,5 à 2 fois plus de produits néfastes que les anciennes automobiles. Utilisés dans la fabrication des batteries, les métaux lourds constituent également un autre problème écologique. Si on tient compte de la production d’électricité, un kilowattheure consommé équivaut à plus de 100 kg de gaz carbonique et à effet de serre émis.