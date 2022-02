Pourquoi j’ai vendu ma Tesla Model 3 Performance ?

Introduction

J’ai possédé une Tesla Model 3 Performance 2019 pendant environ deux ans et j’ai parcouru environ 15 000 km avec. Je vais distiller mes principaux apprentissages et expériences ici, dans une tentative d’éduquer les autres sur les VE et d’atteindre une certaine forme de fermeture.

Mon expérience pourrait se résumer à une relation d’amour et de haine, qui s’est terminée par la valeur folle des voitures d’occasion qui m’a offert la sortie que je cherchais tranquillement. J’ai clairement décidé que le VE n’était pas pour moi – du moins, pas encore. Je ne suis pas un « agent du pétrole » rémunéré ou quelqu’un qui essaie de vendre des actions à découvert, comme le prétendront sûrement certains fous de Tesla.

Je suis simplement un passionné de voitures (avertissement : je ne suis pas ingénieur) qui se trouve à la même croisée des chemins que le reste d’entre vous, et qui se demande que feront les enfants de demain longtemps après (si ?) que nos chers bureaucrates aient mis le moteur à combustion interne hors la loi.

Tout ce que j’écris ici est basé sur mes propres goûts et préférences. La façon dont les avantages et les inconvénients s’équilibrent à la fin dépend entièrement de vous. Et c’est très bien ainsi. Le choix est excellent. Notez que cet article est centré sur les VE à batterie (BEV) au moment de la rédaction de cet article, qui constituent la grande majorité des VE en circulation aujourd’hui.

Et oui. C’était plus long que prévu. Mais c’était une expérience cathartique pour moi et j’espère qu’elle sera au moins un peu utile à quelqu’un d’autre. Les performances des VE et leur accessibilité.

Ce que j’ai adoré : Moteur, coûts

Je commencerai par ce qui m’a finalement convaincu de la voiture : une puissance immense et instantanée. La guerre dans la catégorie « accélération pure » est pratiquement terminée – il suffit de regarder la vidéo de Jason Cammisa avec la Model S Plaid contre la BMW M5 CS et la Cadillac Crazy. Elles ne sont même pas sur la même planète. Non seulement l’accélération est brutale, mais elle est constante (tout le reste étant constant – nous y reviendrons plus tard). Regardez n’importe quel nombre de vidéos de 0 à 60 sur YouTube, et vous remarquerez que les temps sont tous remarquablement proches, surtout s’il y a plusieurs passages dans la même vidéo.

Et comment pourrait-il en être autrement ? Le logiciel et le contrôle de la traction sont fondamentaux pour le fonctionnement des VE. Les ajustements ne prennent que quelques millisecondes. La quantité de » choses » impliquées entre votre pied droit et les pneus est une blague par rapport à une voiture à moteur à combustion interne. Et il n’y a pas de risque de se tromper – même avec le mode piste réglé à 100% sur ma TM3P, il était presque impossible de faire une erreur. Il suffit de poser son pied et la voiture s’occupe du reste, sans aucun drame. Les moteurs électriques sont géniaux.

La supériorité du moteur électrique

Et toutes ces performances ne sont accompagnées d’aucun risque mécanique. Je n’en ai jamais ressenti une once en conduisant ma Model 3 – il n’y a vraiment rien à « casser » mécaniquement au niveau du groupe motopropulseur. L’ensemble de la transmission se compose du moteur, de quelques engrenages, du différentiel, d’une pompe pour faire circuler l’huile… et c’est à peu près tout. Pas d’embrayages grillés, de transmissions qui explosent, de différentiels déchiquetés, etc… il est toujours prêt à bondir à n’importe quelle vitesse, dans n’importe quelle situation. Les moteurs électriques eux-mêmes sont relativement peu coûteux, silencieux, propres, robustes, extrêmement efficaces, d’une longévité folle, et ont un excellent rapport puissance/taille. Lorsqu’il s’agit de transformer de l’énergie en force mécanique, je ne suis pas sûr qu’il y ait mieux.

ET ! Vous n’avez même pas à vous soucier d’amener les moteurs à la température de fonctionnement avant de monter sur le véhicule. Pendant les mois les plus froids, il faut facilement plus de 10 minutes de conduite sur l’autoroute pour que l’huile d’un moteur à combustion interne se réchauffe (vous regardez l’huile et non la température du liquide de refroidissement, n’est-ce pas ?) J’ai bien aimé quitter mon quartier en ayant la possibilité de lui donner le plein régime dès le départ. C’est comme se téléporter directement dans n’importe quel espace de 3 voitures, n’importe où. (Mais il y a des limites à cela – nous y reviendrons plus tard aussi.)Commodité et coûts de fonctionnement

Vous pouvez aussi avoir le beurre et l’argent du beurre ! Il n’est pas nécessaire d’avoir l’impression d’être un crétin avec un moteur à combustion interne de 550 chevaux tournant au ralenti sous le capot dans les embouteillages quotidiens. Ma TM3P était un moyen efficace, calme, silencieux, facile et confortable de se rendre du point A au point B, tout en ayant des performances plus proches de celles d’une BMW M3 que de celles d’une Toyota Corolla – avec des coûts d’exploitation inférieurs à ceux de l’une ou l’autre. Il est vrai que la suspension, les freins, les bidules de gestion thermique, etc. sont largement synonymes entre un VE et un ICE. Mais en ce qui concerne la propulsion proprement dite, l’usure est pratiquement nulle. Il s’agit simplement d’un moteur stupide qui ne se soucie pas de grand-chose et qui durera probablement bien au-delà d’un million de kilomètres. Avec une nouvelle batterie, vous disposez d’un groupe motopropulseur tout neuf.

Rouler en électrique, c’est moins chère !

Et oui, rouler à l’électricité est moins cher que de faire le plein d’une voiture à moteur à combustion interne – c’est là que se matérialisent la plupart des » économies » des VE. D’après mon expérience, l’électricité coûte environ 12 cts/kWh den France et 9 cts/kWh dans certains cas. Pour mon TM3P, cela équivaut à environ 10 € et 8 € dans chaque région, respectivement, pour parcourir ~265 km, en supposant que : Une batterie de 75 kWh, une consommation moyenne de 280 kWh/km pendant toute la durée de vie de la voiture, et une perte de charge de 13%, SI vous pouvez recharger à la maison (ce qui est essentiel pour la commodité du VE – sans cela, oubliez-le). Soustrayez les changements d’huile et de filtre, les bougies d’allumage, les tendeurs de chaîne défaillants, les sondes à oxygène défectueuses, les convertisseurs catalytiques brûlés et autres problèmes ennuyeux, et les coûts de fonctionnement s’accumulent rapidement en faveur du VE. Vous utilisez même rarement les freins ! Même si le prix d’achat initial d’un véhicule électrique reste sensiblement plus élevé que celui de l’essence, en moyenne, on peut affirmer qu’il est toujours plus avantageux à long terme. Mais le joker ici est « combien de temps dure le ‘long terme’ ? ».

Le coût du remplacement des batteries n’est pas abordé aussi souvent que je le souhaiterais. Certains des premiers packs de la Model S commencent déjà à tomber en panne – seulement une dizaine d’années plus tard. Lorsque j’ai vendu ma E46, elle avait presque 20 ans. Aujourd’hui encore, elle sert fidèlement son nouveau propriétaire au quotidien. Peut-être n’ai-je entendu parler que des cas limites et que les Model 3 dureront toutes beaucoup plus longtemps, mais personnellement, je n’ai jamais été à l’aise pour faire partie d’un test bêta. Les batteries de ces voitures restent un sujet délicat, ce qui nous amène à la partie « réserves » de ce billet : regardons les choses en face, les batteries sont toujours nulles.

Mes réserves sur la recharge

Les moteurs électriques sont une chose, les alimenter est une toute autre histoire. Les batteries lithium-ion conventionnelles sont vraiment le seul moyen actuellement viable d’alimenter les VE en masse. Ce qui les rend formidables, c’est qu’elles sont extrêmement efficaces lorsqu’il s’agit de stocker et de distribuer de l’énergie, notamment par rapport aux combustibles fossiles et aux autres solutions envisagées. Vous introduisez de l’électricité, l’électricité ressort. Le passage de la production à l’utilisation de l’énergie est extrêmement court. Mais elles présentent des limites notables en termes de longévité, de performances et de coût, notamment lorsqu’il s’agit de déplacer un véhicule de plus de deux tonnes. C’est à vous de décider si vous êtes prêt à accepter ces limites.

La dégradation est inévitable

À ce stade, les Model S les plus anciennes en circulation ont environ 10 ans. Bien que le pack de la Model 3 soit plus récent et comporte moins de cellules (donc moins de risques de défaillance – 7 920 dans la Plaid contre 4 416 dans une TM3 LR), nous n’avons pas encore assez d’informations pour savoir vraiment à quoi nous attendre de ces packs du point de vue de la longévité. Il est peu probable que Tesla partage un jour cette information, non plus. Si l’on en croit Elon, le pack du Model 3 devrait durer entre 300 000 et 500 000 km. Si l’on en croit Elon, les voitures entièrement autonomes nous transporteraient bien avant 2023. Nous savons qu’avec un entretien approprié, pratiquement toutes les voitures modernes à moteur à combustion interne devraient pouvoir dépasser la barre des 250 000 km sans trop de problèmes. Ainsi, quiconque aime faire rouler sa voiture aussi longtemps que possible et achète un VE doit savoir qu’il s’aventure dans l’inconnu.

Oui, je suis conscient qu’il existe des exemples de Model S dépassant plusieurs centaines de milliers de kilomètres – avec la réserve qu’un nombre non négligeable d’entre eux ont nécessité le remplacement de la batterie et/ou de l’unité de transmission à différents moments. Il existe également des Hyundai Elantra dont le groupe motopropulseur d’origine a parcouru plus d’un million de kilomètres.

Mais notez que la dégradation n’est qu’une partie de l’histoire. Lors de mon départ de Tesland, je ne me souviens pas avoir entendu parler de quelqu’un qui aurait remplacé des packs à cause de la dégradation naturelle. Toutes les histoires de remplacement que j’ai rencontrées étaient des défaillances de packs sous une forme ou une autre. Oui, Internet est un endroit fantastique pour les personnes en colère, et il se peut que la population soit négativement biaisée – comme le Finlandais qui a récemment fait exploser sa Model S sur YouTube. Mais la réalité est que si une seule cellule – pas une brique, pas un module, mais une cellule – fait défaut, le pack est terminé. Cette cellule se transforme en parasite. La voiture va lutter et finalement échouer à équilibrer le pack, pour finalement abandonner un matin, vous dire de vous en aller et de l’apporter à Tesla. Aux dernières nouvelles, le remplacement de la batterie d’une Model S coûtait environ 24 000 € et environ 16 000 € pour une Model 3. Ce n’est qu’un type de défaillance soudaine du pack dont j’ai entendu parler, et ce qui est particulièrement inquiétant, c’est que la cause fondamentale semble assez insignifiante par rapport à la catastrophe qui s’ensuit. Peut-être que c’est exagéré et que je suis paranoïaque, mais les risques que cela se produise sont réels et ne font qu’augmenter avec l’âge…

Au fur et à mesure que j’apprenais ces réalités, je devenais de moins en moins à l’aise avec la perspective de garder la voiture au-delà de sa période de garantie. Oui, un moteur à combustion interne peut aussi tomber en panne (un argument éculé pour les fanatiques de Tesla), mais il n’y a pas beaucoup de pannes de moteur à combustion interne qui rendent la voiture complètement inutilisable, surtout dans le cas des voitures modernes qui sont ridiculement fiables et peuvent être réparées par n’importe qui.

Mes conseils pour préserver votre batterie

Si vous voulez que la batterie dure le plus longtemps possible, vous devez être gentil avec elle.

Il est déconseillé de laisser la batterie complètement chargée pendant de longues périodes ou de la laisser descendre en dessous de 10 % – certains prétendent que ces deux situations sont plus préjudiciables à la longévité de la batterie que la surcharge. Mais c’est la raison pour laquelle le bloc 90-100% sur l’indicateur de charge d’une Tesla est étiqueté « Trip ». (Je ne pense pas que d’autres fabricants fassent cela…) Et une partie de moi se demande si c’est une stratégie de Tesla pour maximiser l’autonomie nominale). Donc, dès le départ (ha), vous avez 20 % d’écart si vous êtes préoccupé par la santé de la batterie. Il n’y a pas de mal à charger à 100% juste avant un long voyage, mais plus c’est bas, mieux c’est, en ville. Il y a des gens qui chargent à 90 %, 80 % ou même moins tous les jours. Jeff Dahn recommande 70% pour maximiser la durée de vie – vous pouvez le consulter. Maintenant, payer plus de 40 000€ pour un véhicule comme celui-ci et le faire fonctionner en dessous de son potentiel pendant la majeure partie de sa vie, c’est… nul. D’autant plus que la voiture ne produit sa puissance maximale qu’à un état de charge d’environ 90 % et plus.

C’est exact. Jusqu’à ce qu’ils développent une batterie qui se comporte comme si elle était remplie d’un liquide, cela restera une réalité. Les batteries ne sont au mieux de leur forme que lorsqu’elles sont chargées à 90-100 % de leur capacité. Cela devient particulièrement visible à des vitesses d’autoroute avec un faible SoC, puisque les VE accélèrent beaucoup plus brutalement à partir d’un arrêt qu’à partir d’un roulement. La voiture est encore très rapide sur l’autoroute, mais cela entraîne quelques moments de stress lorsque l’on dépasse des voitures sur une route divisée et que l’on est habitué à rouler en mode Sport.

L’impact du froid sur la batterie

Les batteries n’aiment pas non plus les températures extrêmes. Les batteries sont comme les gens – elles sont plus à l’aise aux températures où nous sommes le plus à l’aise – autour de 21°. Cela a un impact sur leur rendement et leur charge. Ainsi, par temps froid, elles ne veulent pas se charger et ne veulent pas vous donner toute leur puissance. Lorsqu’il fait extrêmement froid, attendez-vous à perdre 30 à 40 % de votre autonomie grâce à cette petite vérité bien pratique, combinée au fait que vous utilisez probablement le chauffage. Par basses températures, l’indicateur « accélération/régénération » de ma Model 3 m’indiquait fréquemment que la voiture était à la fois limitée en puissance et/ou en régénération à cause d’une batterie trempée par le froid. Que signifie « froid » ? Je ne sais pas – et cela semble changer avec les mises à jour du logiciel. Vers la fin de mon contrat, il semblait que le fait de laisser la voiture pendant la nuit dans les 40/50 était suffisant pour limiter la puissance afin de protéger la batterie. Le préchauffage de la voiture avant le départ atténue ce problème, qui réduit l’autonomie à moins que vous ne soyez branché. (Notez que Tesla a aussi récemment mis à jour le Model 3 avec une pompe à chaleur au lieu d’un chauffage résistif, ce qui semble avoir considérablement amélioré l’autonomie par temps froid. Cependant, les premiers comptes rendus sur la façon dont cela affecte la puissance de sortie par temps froid étaient mitigés, car le système de chauffage, de ventilation et de climatisation de l’habitacle et la batterie étaient tous deux en concurrence pour récupérer le peu de chaleur disponible. Je ne suis pas sûr que ces problèmes aient été résolus depuis).

Performances (avec des mises en garde)

Consultez la vidéo Engineering Explained de Jason Fenske sur la densité des batteries sur YouTube pour obtenir une excellente explication à ce sujet. Cela revient à dire qu’un baril d’essence a une densité énergétique environ 13 fois supérieure à celle des meilleures batteries Li-ion modernes en volume – et nous parlons ici strictement des cellules. Ce qui a aussi l’avantage d’être extrêmement portable, si vous vous trouvez hors des sentiers battus. Essayez de transporter autant d’énergie dans des batteries à la main… J’espère que vous avez apporté une voiture de rechange.

Mais ce n’est pas toute l’histoire. Oui, les VE utilisent une plus grande partie de cette énergie pour avancer qu’un moteur à combustion interne. Mais cette excellente efficacité est aussi précisément la raison pour laquelle les courses de VE ne vont pas approcher la longueur des courses conventionnelles de sitôt. Je suis trop bête pour l’expliquer en termes mathématiques, mais puisque les VE sont si efficaces, chaque » facteur de stress » qu’ils subissent a un impact disproportionné sur leur autonomie par rapport à un véhicule à moteur à combustion interne similaire. Les meilleurs moteurs à combustion interne sur la route aujourd’hui ont un rendement de 35 à 40 %, ce qui signifie que 60 à 65 % de l’énergie contenue dans le carburant est gaspillée sous forme de chaleur plutôt que de propulsion. Ainsi, toute conduite » rapide » ou agressive aura un impact exponentiel sur l’autonomie d’un VE.

Je n’ai jamais vu les « 310 kms d’autonomie » qui figurent sur l’autocollant de la Model 3 – et ce, avec les odieux pneus MXM4 de 18 pouces livrés avec la voiture. À un moment donné, j’ai rencontré un ancien collègue dans mon centre de service Tesla local qui était là pour discuter de ce même problème – » Je n’obtiens pas plus de 300 kms sur l’autoroute ? « . Ouaip. La fille au comptoir lui a dit la même chose. « C’est normal – tout ce qui est supérieur à 70 km va réduire considérablement votre autonomie. »

Pour accommoder cette conduite fougueuse, j’ai décidé de remplacer les pneus 235 d’origine de la voiture (c’est ce dont est équipée la nouvelle Civic SI, sauf qu’elle est plus légère de 1 200 livres) par des pneus 265 PS4S et j’ai installé un ensemble de ressorts hélicoïdaux KW. En raison de la sensibilité susmentionnée, je savais que mon autonomie en prendrait un coup… mais je n’étais pas vraiment préparé à l’ampleur.

Un matin, alors que j’emmenais ma femme à l’aéroport, je me suis dit « ok, je vais conduire cette voiture comme je conduisais ma BMW ». Les températures se situaient entre 40 et 50 degrés, les sièges chauffants étaient allumés, le chauffage de l’habitacle était à bas régime et la vitesse moyenne sur l’autoroute était de 70 à 50 km/h avec une passagère et ses bagages. Au retour, j’ai calculé que mon autonomie aurait été d’environ 200 km. Comme beaucoup d’évangélistes de Tesla le diraient, « bien, l’autonomie est suffisante » et bien sûr, dans la plupart des situations, c’est probablement vrai. Mais pour moi, personnellement, cela a ajouté une autre couche d’anxiété qui a rendu toute forme de conduite enthousiaste comme un péché. Il y a des rumeurs selon lesquelles la Model 3 a été littéralement conçue autour des roues et des pneus, et après avoir vécu cette expérience, je suis enclin à le croire.

Ainsi, lorsque les gens parlent d’utiliser des VE pour remorquer sur de longues distances, je ne sais pas exactement comment cela va se passer. Les forums sur les VE sont remplis d’arguments fastidieux du type » oh, vous n’avez pas besoin de ça « , qui sont en quelque sorte censés dissimuler le fait que pour beaucoup de gens, un VE serait un pas en arrière en matière d’utilité. Quoi qu’il en soit, cela nous amène au sujet favori de tout le monde : l’infrastructure de recharge ! Avez-vous un endroit où recharger ?

À l’heure où j’écris ces lignes, vous vous trompez si vous pensez qu’il existe une autre option viable pour les véhicules électriques que la Tesla. Et ce, en supposant que vous vous en tenez à des chemins généralement bien fréquentés et à des conditions météorologiques favorables. En effet, lorsque vous achetez une Tesla, vous vous abonnez également à son réseau de superchargeurs. L’expérience est généralement très agréable : il suffit de conduire jusqu’au chargeur, de brancher la voiture et c’est tout. (Certes, je n’ai pas l’expérience de la recharge rapide d’autres VE, mais d’après ce que j’ai entendu et vu, c’est inégal, au mieux).

Lorsque vous sortez des sentiers battus, c’est là que les choses deviennent un peu plus risquées. Chaque fois que nous nous rendions dans un endroit un peu « unique », je devais réfléchir soigneusement au type d’autonomie que je pouvais espérer compte tenu des conditions météorologiques et si c’était réaliste de faire un aller-retour sans bugger. Attendez-vous à ce que l’autonomie « réelle » d’une Model 3 à grosse batterie soit plutôt de l’ordre de 250 kms avec les roues et les pneus d’origine par beau temps. Il est vrai que la voiture dépassera très probablement les 310 kms en conduite urbaine, où l’autonomie des VE est étonnante, mais c’est un cas d’utilisation assez étroit qui prendrait littéralement toute la journée.

Les questions à vous poser avant de faire un Road-trip

Par ailleurs, je n’ai jamais entendu parler de quelqu’un qui serait à court de batterie sur la route (dans ce cas, le seul recours est de remorquer la voiture), mais il est un peu désagréable de lire des articles sur des cas similaires. La voiture fait tout son possible pour vous empêcher de tomber en panne, en déclenchant des avertissements pour réduire votre vitesse ou en vous signalant que vous vous dirigez vers un « désert de suralimentation » si elle calcule que vous vivez à la limite.

Si vous vous retrouvez dans un désert de superchargeurs et que vous ne pouvez compter que sur des chargeurs tiers et de destination, vous devez vous préparer à vous poser plusieurs questions :

Combien ça coûte ?

Est-il accessible pour vous ? Ou est-il uniquement destiné aux clients d’un établissement, etc.

Est-il compatible ? Il existe différentes normes, ce qui est vraiment exaspérant si nous voulons prendre au sérieux le transport personnel électrifié. Ce n’est pas un putain de téléphone portable. Pour autant que je sache, la recharge rapide par un tiers pour les Teslas est soit sommaire pour le moment, soit loin d’être aussi puissante qu’un superchargeur de 150+ kW. (Au fait, il n’est pas rare de fondre un adaptateur J1772 pour une Tesla dans un chargeur tiers. Demandez-moi comment je le sais).

Est-il assez puissant pour vous procurer l’autonomie dont vous avez besoin dans le temps imparti pour la charge ?

Êtes-vous prêt à payer le prix ? Beaucoup de ces endroits ne sont plus gratuits. Certains coûtent une somme ridicule pour une simple recharge de niveau 2, ce qui revient à vous demander de payer pour utiliser la prise d’un sèche-linge.

Est-ce qu’elles seront disponibles au moins ? S’il s’agit d’un parking ouvert ou s’il est saturé par d’autres VE, vous devrez peut-être attendre. Si c’est le niveau 2, vous êtes probablement condamné.

Ce n’est que si vous pouvez répondre « oui » à ces questions en toute confiance que vous êtes prêt à partir. Et s’il est vrai que les » économies de gaz » sont réelles, beaucoup de gens ne semblent pas prendre en compte les pertes de charge que j’ai mentionnées plus haut. Prévoyez 10 à 15 % de pertes pour la charge, ce qui signifie que vous consommez plus d’électricité que ce qui est réellement acheminé dans le pack. Ces pertes de charge s’aggravent par des températures extrêmes – jusqu’à 40 % par temps froid. Vous êtes toujours gagnant, mais c’est un fait important à noter si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes. Et l’hypothèse qui sous-tend cet argument est toujours que vous rechargez à la maison – une réalité qui n’existe que pour environ 40 % des conducteurs américains. Recharger à un superchargeur coûte plus cher.

Même si la recharge rapide de la batterie n’était pas préjudiciable à sa santé, ce n’est pas comme s’il y avait une station de recharge à chaque coin de rue. La construction de superchargeurs coûte très cher, ce n’est pas aussi simple que de se brancher sur la ligne de superchargeurs locale. Vous remarquerez qu’à chaque station, il y a d’énormes appareils fermés qui transforment d’énormes quantités d’électricité en courant continu. J’ai entendu dire que Tesla ne les gérait pas comme des centres de profit, et je pense que le prix de la recharge est très raisonnable, mais ce n’est toujours pas gratuit (à moins que vous ne receviez cette incitation) – donc la recharge à un superchargeur coûte à peu près la même chose en « carburant » que la conduite d’une voiture éco.

Et si les batteries continuent de s’améliorer, comme elles le feront, n’oubliez pas qu’un kWh d’énergie est un kWh d’énergie. Un pack théorique de 1 MW dans un semi-remorque Tesla théorique aura besoin d’un superchargeur dont la puissance est environ quatre fois supérieure à celle des superchargeurs les plus rapides d’aujourd’hui pour arriver à destination dans un délai raisonnable. Si nous imaginons une batterie super magique de 50 MW et pesant une tonne, ce n’est pas comme si vous pouviez la charger sur une prise de courant. Il faut une infrastructure énergétique sérieuse de l’autre côté de la batterie pour que cela soit pratique. J’imagine que pour alimenter un jour un vol commercial soutenu, par exemple, les aéroports devraient construire leurs propres centrales électriques. J’admets que je n’ai aucune idée de la difficulté ou de la facilité de cette tâche, mais je suis sûr qu’il y a une armée d’ingénieurs électriciens qui écument le clavier pour étoffer ce point.Du point de vue d’un passionné…

J’ai perdu en implication avec ma Tesla

J’ai déjà effleuré le sujet, mais j’aimerais prendre un moment pour parler de ma TM3P d’un point de vue strictement enthousiaste. Il y a beaucoup de stéréotypes sur les propriétaires de Tesla, et s’il est vrai que beaucoup d’entre eux n’ont jamais vu un tournevis à tête plate, il y en a aussi un grand nombre qui viennent de BMW hautes performances, de Porsche 911, de Dodge Hellcats, de McLaren, etc. Un bon nombre d’entre eux affirment que la TM3P est la voiture « la plus amusante » qu’ils aient jamais possédée, et c’est très bien, mais je suppose que l’expression « amusant » a une signification différente selon les personnes.

J’ai vraiment l’impression que deux ans de conduite de cette voiture ont fait de moi un conducteur plus bête et moins engagé. Je n’arrive pas à mettre le doigt sur l’origine de ce phénomène – je pense que c’est une combinaison de l’absence de bruit, de l’absence de vitesses, du fait de ne pas utiliser les freins 98 % du temps, et de l’expérience de posséder une voiture qui fait tout pour vous. Pour la plupart des gens, malheureusement, c’est probablement exactement ce qu’ils veulent… mais pas moi. Je veux être impliqué. Pendant la majeure partie de ma vie, compte tenu des voitures que j’ai possédées, le voyage a toujours représenté au moins une partie de la récompense. Et avec la Tesla, je ne peux pas dire que j’ai jamais vraiment « attendu avec impatience » de la conduire. C’était une expérience tellement transparente et peu engageante qu’elle est passée au second plan, comme un simple moyen d’arriver à ses fins, plutôt que quelque chose d’engageant et d’amusant à attendre avec impatience.

Et ce n’est pas par manque de capacités. Avec les coilovers, les sways, les différents bras de contrôle, les roues et les pneus, ma TM3P était très précise et très rapide dans toutes les situations. Lors de compétitions automobiles, j’étais capable de me mesurer à des vétérans chevronnés conduisant des Cayman GT4 équipées de pneus de piste. Mais même là, alors que j’étais projeté dans l’habitacle sur le siège semblable à un sofa (sérieusement – les sièges les plus confortables de toutes les voitures que j’ai conduites), je ne pouvais pas m’empêcher de sentir que quelque chose manquait encore, et c’est plus profond que la différence entre « fun » et « excitant ».

Je ne pense pas que ce soit nécessairement dû au fait que j’ai grandi en conduisant avec les deux mains et les deux pieds. Il y a quelque temps, j’ai loué une Hyundai Kona AWD. J’ai eu beaucoup de plaisir à conduire cette voiture… peut-être plus que je n’en avais jamais eu avec ma Tesla. (Comme le dit Jeremy Clarkson, la voiture la plus rapide du monde est la voiture de location.) Cette prise de conscience tragique a été un signal d’alarme pour moi. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec le fait que, à ~4,100 lbs, c’est toujours une grosse voiture, et le poids était une partie omniprésente de l’expérience ? Ou bien elle commence sa vie comme une confortable berline familiale ? Mais là encore, la M3 aussi. Je ne peux pas le mettre sur le compte d’une seule chose, mais en fin de compte, je n’ai jamais vraiment » ressenti » et apprécié la Tesla de la même manière que j’ai ressenti et apprécié ma Miata de 99. Tesla et la communauté EV.

Un contrôle de qualité qui progresse chaque jours

Leur contrôle de qualité est abominable – nous le savons déjà. Le modèle Y livré avec des pare-brise non collés en place est mon exemple récent préféré. Mais les matériaux eux-mêmes n’ont rien d’extraordinaire non plus. Ce n’est pas une mauvaise affaire, mais les Model 3/Y ne donnent certainement pas l’impression d’être des voitures à plus de 40 000€, sauf pour les nouveaux propriétaires qui s’intéressent aux voitures pour la première fois. Cela m’a vraiment frappé la première fois que j’ai nettoyé l’intérieur de ma Model 3 – les tapis sont littéralement comme une version glorifiée de la doublure de la boîte à gants. Les sièges en « cuir végétalien » ne semblent pas non plus très bons – regardez le problème des bulles dans les appuie-tête de la Model 3. Ce qui est une excellente transition vers la mentalité de certains fanatiques de Tesla.

Avant de nous plonger dans ce sujet, soyons clairs : la grande majorité des propriétaires, comme d’habitude, sont juste des gens normaux qui s’en fichent. Chaque marque de voiture a son propre sous-ensemble de personnes insupportables à l’esprit étroit qui mourront pour la défendre, quoi qu’il arrive. Ce qui rend ce sous-ensemble de gens de Tesla particulièrement insupportable, c’est qu’ils croient sincèrement qu’ils sauvent la planète et qu’ils ont élevé Tesla au rang de divinité plutôt qu’à celui de constructeur automobile. Il y a donc ce courant de sainteté qui accompagne toute la sphère et qui rend le prosélytisme encore plus exaspérant. « Beurk, des moteurs à combustion interne, quel design stupide ! » Ouais. Notre civilisation est arrivée là où elle est avec des piles AAA !

Les risques de la communauté Tesla avec oeillière

Mais c’est facile à ignorer. Ce qui est vraiment triste, c’est l’abondance de gymnastique mentale qui règne dans la communauté. Je me souviens d’être tombé sur un sujet où un type avec un Model X se demandait comment il allait emmener sa famille en voyage de ski après un désert de superchargeurs dans le Nord-Est. Ils ont acheté un tas de couvertures chauffantes 12V pour éviter de faire fonctionner le chauffage. C’est d’un SUV de plus de 100 000 € dont nous parlons.

Je suis tombé sur d’innombrables autres exemples de ce genre où la confiscation à la mode sert à justifier l’achat d’une technologie naissante – « Qui a besoin de rouler plus de 300 km, de toute façon ? ». Les fausses analogies sont aussi très répandues – « Les voitures à moteur à combustion interne surchauffent aussi ! » – souvent dans des comparaisons non pertinentes, en grande partie parce qu’il s’agit d’une technologie établie. Il y avait un type qui s’inquiétait de l’utilisation du chauffage en hiver et de son impact sur l’autonomie. Quelqu’un lui a répondu en lui disant qu’il ne s’habillait pas de manière appropriée pour le temps.

Retour à l’appui-tête en cuir végétalien, autrement appelé « plastique ». (C’est hilarant de voir deux camps d’écologistes s’affronter – d’un côté, les enthousiastes bovins. De l’autre, les gars qui pensent qu’ils sauvent la planète dans un véhicule électrique de plus de 100 000 € transportant plus de 1 300 livres de batteries). Quelque chose de similaire a commencé à se produire sur le mien, tant du côté conducteur que du côté passager. Obtenir son remplacement sous garantie est une tâche difficile, à cause de Tesla. Selon cette minorité vocale de la communauté Tesla, c’était, bien sûr, ma faute. Non pas que je l’aie endommagée intentionnellement, mais que « certains produits capillaires ont tendance à faire ça » (indice : je n’en utilise aucun) ou que « les huiles corporelles de certaines personnes dégradent l’intérieur des voitures » (indice : aucune voiture que j’ai possédée n’a présenté ce problème, jamais. Ma femme est d’une race complètement différente de la mienne, même problème – le fait que je ressente même le besoin de mentionner cela est ridicule). Un type est allé jusqu’à me dire que le problème était que j’utilisais l’appui-tête comme un appui-tête. OK !

Les blogs de VE comme electrek sont particulièrement odieux. Même en tant que nouveau propriétaire en phase de lune de miel, j’ai arrêté de les lire quelques mois après en être devenu propriétaire. Les articles ne sont pas écrits dans l’optique « Tesla est-elle géniale ? » mais plutôt « Tesla est-elle géniale, exactement ? ».

L’entretien d’une Tesla est aussi un exercice de patience. Un certain nombre de composants cruciaux comme les batteries et les unités de transmission sont « restreints ». En tant que bricoleur qui garde des voitures pendant longtemps, c’est extrêmement préoccupant en ce qui concerne le droit à la réparation. Rich Rebuilds s’étend sur ce sujet. Mais la société n’est pas pressée de construire et de soutenir un écosystème de réparation par des tiers, au-delà des conneries comme la rotation des pneus. Avec n’importe quelle autre voiture ordinaire, il y a une armée de mécaniciens qui attendent de vous servir si vous avez des problèmes.

Enfin, le concept de « logiciel en tant que voiture » est génial – jusqu’à un certain point. C’est une sorte d’épée à double tranchant. Vers la fin de mon contrat, ma Model 3 a commencé à développer un étrange bug intermittent qui ne permettait pas à la voiture de se mettre en veille. Ainsi, elle dépensait inexplicablement 1,5 % de sa batterie toutes les heures, juste en restant dans le parking. Aucun moyen de savoir ce qui se passait. Le lendemain, je prenais la voiture et je constatais que l’autonomie avait considérablement diminué pendant la nuit. Voir ce problème se développer et devenir de plus en plus courant était très inquiétant, surtout quand on connaît l’entropie qui peut accompagner le cycle de vie d’un logiciel et les normes de contrôle de qualité de Tesla.

C’est une chose d’avoir un bug dans votre système de navigation, c’en est une autre quand un bug peut affecter son fonctionnement fondamental en tant que VOITURE. Et avec les mises à jour OTA, ne partez pas du principe que si quelque chose fonctionne aujourd’hui, cela fonctionnera aussi demain. Ainsi, même si la voiture est absolument géniale dans la neige, je ne l’ai jamais emmenée au ski, de peur de retrouver non seulement une batterie trempée par le froid, mais aussi une diminution surprise de l’autonomie disponible.

Et ne parlons même pas de la conduite entièrement autonome. Quiconque pense que les voitures à conduite autonome ne seront pas prêtes avant 50 ans sera cruellement déçu. Je plains sincèrement les personnes qui déboursent 10 000 € pour cette fonctionnalité et j’espère que ce n’est que de la menue monnaie dans leur monde.

Et le joug ? C’est vous qui décidez.

Si les inconvénients que j’ai exposés ici se situent dans vos limites de tolérance et que vous êtes prêt à prendre le risque d’être à l’avant-garde, personne ne peut vous reprocher d’opter pour une thermique si elle correspond à votre style de vie et à vos besoins. La Model 3, en fin de compte, reste une voiture fantastique pour la conduite quotidienne régulière, pour beaucoup de gens.

Est-ce que je pense que c’est la fin des VE pour moi ? Non. Peut-être pour le moment, mais je pense que d’ici 3 à 5 ans, il y aura sur le marché des VE beaucoup plus complets, à batterie ou non. Les avantages potentiels du point de vue de la propriété et de la commodité sont trop importants pour être ignorés. Et je pense qu’avec leur design de planche à roulettes, qui leur permet de « contourner » les réglementations sur la sécurité des piétons qui ont absolument ruiné l’esthétique des voitures modernes, les VE ont également le potentiel de rendre les voitures à nouveau belles.

J’ai abordé mon expérience de propriétaire de la Model 3 avec un esprit ouvert, et j’ai sincèrement appris beaucoup de choses et je ne regrette absolument pas mon expérience. Mais en fin de compte, je n’ai pas pu faire abstraction de ses défauts, tels que je les percevais, pour une raison simple : je ne suis jamais tombé amoureux d’elle. Pour vous, les choses peuvent être différentes.

Excellent mois de Février et que le débat s’ouvre !